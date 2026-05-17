REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Już nie tylko obrona. Polska przechodzi do ofensywy

Polska armia coraz wyraźniej odchodzi od myślenia, że walka z dronami zaczyna się dopiero wtedy, gdy bezzałogowiec pojawia się na radarze. W razie konfliktu odpowiedź ma obejmować nie tylko wykrywanie i zestrzeliwanie maszyn, lecz także uderzanie w zaplecze, z którego takie ataki są przygotowywane.

Marcin Kusz
Polska chce uderzać w zaplecze dronów
REKLAMA

Obrona przed dronami to znacznie więcej niż tylko zestrzeliwanie wrogich maszyn nad własnym terytorium. Jak zauważył gen. dyw. pil. Ireneusz Starzyński, to fundament kompleksowej walki o dominację w powietrzu. Wystąpienie na Defence24 Days rzuca światło na ewolucję wojskowego podejścia do tego zagrożenia. Skuteczna tarcza wymaga ostrego komponentu uderzeniowego, a siły zbrojne muszą dysponować potencjałem do proporcjonalnego reagowania, co oznacza zdolność do przeniesienia działań operacyjnych bezpośrednio na zaplecze agresora.

To ważna zmiana w sposobie mówienia o zagrożeniu, które przez ostatnie lata stało się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wojny prowadzonej tuż za polską granicą. Drony samobójcze, czyli bezzałogowce zaprojektowane do jednorazowego ataku na cel, nie są już traktowane wyłącznie jako problem dla obrony przeciwlotniczej. Coraz wyraźniej widać, że samo strącanie nadlatujących maszyn może być niewystarczające.

REKLAMA

Polska nie chce tylko zestrzeliwać dronów

Walka z dronami zaczyna się dużo wcześniej niż w momencie, gdy obiekt pojawia się w polskiej przestrzeni powietrznej albo zbliża się do chronionego celu. Jeżeli przeciwnik ma zakłady produkcyjne, magazyny, system dystrybucji, operatorów i przygotowaną logistykę, to każda kolejna fala dronów jest tylko końcowym efektem całego procesu. Obrona może ograniczać skutki ataku, ale nie zawsze zatrzyma samo źródło zagrożenia.

REKLAMA

Właśnie dlatego w wojskowym myśleniu coraz większe znaczenie zyskuje połączenie obrony z możliwością odpowiedzi. Nie chodzi o przypadkową eskalację, lecz o zdolność do proporcjonalnego działania tam, gdzie przeciwnik przygotowuje lub umożliwia ataki z użyciem bezzałogowców.

REKLAMA

Istota tego podejścia sprowadza się do systemowego paraliżowania zdolności operacyjnych przeciwnika u samych ich źródeł. Proponowana lista celów uderzeniowych to w zasadzie mapa całego cyklu życia drona bojowego. Obejmuje ona zakłady produkcyjne, punkty dystrybucji, składy sprzętu i infrastrukturę treningową. To celowe działanie wymierzone w fundamenty wojskowego łańcucha dostaw. Neutralizacja tych krytycznych obiektów sprawia, że wrogi system sypie się na długo przed tym, zanim maszyny zdążą w ogóle wystartować do jakiejkolwiek misji.

Prace są na etapie koncepcji i dialogów technicznych

Na razie mowa nie o gotowym, ujawnionym programie bojowym, lecz o pracach koncepcyjnych, rozmowach i dialogach technicznych z potencjalnymi wykonawcami. Wojsko analizuje więc, jakie zdolności są potrzebne, jakie rozwiązania można pozyskać i jak zbudować system pozwalający prowadzić takie działania w razie konfliktu.

Dialog techniczny służy sprawdzeniu, co może zaoferować przemysł, jakie technologie są dostępne, jakie mają ograniczenia i ile czasu może zająć ich wdrożenie. Przy tak złożonym zadaniu nie wystarczy kupić pojedynczego typu uzbrojenia. Potrzebne są rozpoznanie, wskazywanie celów, łączność, dowodzenie, środki rażenia i zdolność oceny skutków uderzenia.

Przeczytaj także:

REKLAMA

To szczególnie ważne w przypadku celów związanych z dronami, bo takie zaplecze może być rozproszone. Produkcja podzespołów, montaż, magazynowanie i szkolenie operatorów nie muszą odbywać się w jednym miejscu. Skuteczna odpowiedź wymaga więc nie tylko broni dalekiego zasięgu, ale też informacji pozwalających odróżnić cel istotny od pozornego.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
17.05.2026 07:15
Tagi: Drony wojskowepolskaWojsko
REKLAMA
Najnowsze
7:00
Fizycy właśnie odkryli wadę czasu. Pojawiły się kolejne tajemnice
Aktualizacja: 2026-05-17T07:00:00+02:00
16:50
Niezwykłe kryształy z pierwszej bomby atomowej. Uczeni zaglądają do wnętrza
Aktualizacja: 2026-05-16T16:50:00+02:00
16:40
Wielka premiera na Androidzie. Szykuj się do montażu
Aktualizacja: 2026-05-16T16:40:00+02:00
16:30
Android z nową funkcją. Te telefony ją dostaną
Aktualizacja: 2026-05-16T16:30:00+02:00
16:20
Windows i Edge dziurawe jak ser. Upokorzyli Microsoft
Aktualizacja: 2026-05-16T16:20:00+02:00
16:10
Xbox to już nie Xbox. Teraz musisz krzyczeć
Aktualizacja: 2026-05-16T16:10:00+02:00
16:00
Windows 11 odzyskał świetną funkcję. Tak przesuniesz pasek
Aktualizacja: 2026-05-16T16:00:00+02:00
11:36
Naukowcy oniemieli. Takiego potwora nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-05-16T11:36:25+02:00
9:45
Marku, przestań. Obrzydzasz mi najlepszą funkcję fejsa
Aktualizacja: 2026-05-16T09:45:00+02:00
9:30
Dinozaury żyły w świetle świetlików. Bursztyn to udowodnił
Aktualizacja: 2026-05-16T09:30:00+02:00
9:15
Złota Kopuła za bilion. Nawet ona nie zatrzyma końca świata
Aktualizacja: 2026-05-16T09:15:00+02:00
9:00
Szukanie pracy w IT - błędy, przez które tracisz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2026-05-16T09:00:00+02:00
8:55
Fizycy podzieleni w sprawie fundamentu Wszechświata. Kłócą się jak politycy
Aktualizacja: 2026-05-16T08:55:00+02:00
8:45
To może być najważniejszy trop w polowaniu na obcych. Ślad, który łatwo było przeoczyć
Aktualizacja: 2026-05-16T08:45:00+02:00
8:30
Powstanie europejski samolot kosmiczny. "Coś więcej niż orbitalna ciężarówka"
Aktualizacja: 2026-05-16T08:30:00+02:00
8:15
Czołgi wracają na tory. Polska szykuje kolej na czas kryzysu
Aktualizacja: 2026-05-16T08:15:00+02:00
8:00
Przenośne fabryki dronów. Będą powstawać pod nosem wroga
Aktualizacja: 2026-05-16T08:00:00+02:00
7:45
Polski karabinek można schować do plecaka. Czarna wdowa jest zabójczo dobra
Aktualizacja: 2026-05-16T07:45:00+02:00
7:30
Programy do losowania. Rzut monetą, kostki i koła fortuny
Aktualizacja: 2026-05-16T07:30:00+02:00
7:15
Nie laser, nie rakieta. Ten system łapie drony w sieć
Aktualizacja: 2026-05-16T07:15:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA