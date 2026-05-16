Czołgi wracają na tory. Polska szykuje kolej na czas kryzysu

Ładowanie...

Porozumienie podpisane 11 maja 2026 r. wyznacza ramy współpracy między MON a PKP Cargo. Nie jest to jeszcze oczywiście kontrakt na konkretne przewozy ani lista zamówień z przypisanymi kwotami. Dokument ma raczej stworzyć stały mechanizm współpracy, który w czasie pokoju pozwoli rozwijać zdolności transportowe, a w sytuacji kryzysu lub wojny szybciej wykorzystać je na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Dzisiejsza umowa umożliwia przygotowanie infrastruktury strategicznej do przemieszczania się naszych wojsk i wojsk sojuszniczych. Mobilność militarna to temat, który dziś w NATO i Unii Europejskiej stanowi jeden z kluczowych aspektów rozmów. Określa nasze kierunki rozwoju, możliwości przemieszczania się oraz sprawność prowadzenia różnego rodzaju działań. Polska jest liderem – powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

REKLAMA

Pamiętajmy, że ciężkiego sprzętu wojskowego nie da się przerzucać tak, jak zwykłego ładunku. Czołgi, armatohaubice, bojowe wozy piechoty, wozy zabezpieczenia technicznego i zestawy logistyczne wymagają odpowiednich wagonów, lokomotyw, bocznic, terminali, procedur bezpieczeństwa i ludzi, którzy wiedzą, jak organizować taki transport. Zdolność do przewozu wojska koleją jest częścią gotowości obronnej państwa, a nie tylko usługą logistyczną.

Kolej ma tu ogromną przewagę nad drogami. Jeden skład może zabrać sprzęt, który na drogach wymagałby wielu zestawów ciężarowych, zabezpieczenia trasy i większego obciążenia infrastruktury. Przerzut ciężkiej techniki koleją ogranicza też degradację dróg publicznych, zwłaszcza lokalnych, które nie są projektowane z myślą o regularnym ruchu pojazdów o wojskowej masie.

Dual-use, czyli cywilna kolej gotowa na kryzys

Kluczowe jest tu pojęcie dual-use, czyli podwójnego zastosowania. Chodzi o zasoby, które na co dzień mogą pracować komercyjnie, ale w razie potrzeby zostają wykorzystane do zadań obronnych. W przypadku PKP Cargo mowa tu m.in. o taborze, zapleczu terminalowym, bocznicach, lokomotywach i systemach organizacji przewozów.

Takie podejście jest znacznie praktyczniejsze, niż utrzymywanie osobnej, kosztownej infrastruktury tylko na czas wojny. Państwo potrzebuje zdolności, które już istnieją, są używane, utrzymywane i obsługiwane przez doświadczone kadry. W chwili kryzysu nie trzeba ich tworzyć od zera, lecz przełączyć na tryb priorytetowy dla obronności.

REKLAMA

W samym porozumieniu ważny jest także wątek lokomotyw zdolnych do pracy na liniach niezelektryfikowanych. W sytuacji kryzysowej sieć energetyczna, podstacje trakcyjne i linie zasilające mogą być narażone na awarie, sabotaż lub ataki. Możliwość prowadzenia transportu również tam, gdzie nie ma trakcji elektrycznej albo gdzie została ona uszkodzona, zwiększa odporność całego systemu.

REKLAMA

Mobilność militarna to konkretne terminy

Najważniejszym celem całego przedsięwzięcia jest mobilność militarna, czyli zdolność szybkiego przemieszczania wojsk własnych i sojuszniczych. Oznacza to nie tylko przewóz polskich jednostek między garnizonami i poligonami. Chodzi również o przyjęcie, obsługę i dalszy przerzut wojsk sojuszniczych, które mogą pojawić się w Polsce w czasie ćwiczeń, kryzysu albo realnego zagrożenia.

REKLAMA

Skala takiego zadania jest niewyobrażalnie ogromna. Przerzut 100 tys. żołnierzy wraz z uzbrojeniem i sprzętem w ciągu 10 dni może oznaczać konieczność uruchomienia ponad tysiąca par pociągów. Dla ciężkiej brygady pancernej potrzeba szacunkowo ok. 45 składów, a dla brygady średniej, zmechanizowanej lub zmotoryzowanej, ok. 35 składów przy założeniu 40 wagonów w każdym pociągu.

Mobilność wojskowa wymaga więc wcześniejszego zaplanowania tras, rezerwowania zdolności przewozowych, przygotowania punktów załadunku, uzgodnień z przewoźnikami i ćwiczenia procedur. Pociągi wojskowe muszą być wpięte w cywilną sieć kolejową, która jednocześnie obsługuje transport pasażerski i towarowy.

REKLAMA

PKP Cargo ma tu ogromne atuty

Wybór PKP Cargo jest logiczny ze względu na skalę spółki, doświadczenie i zaplecze. Firma dysponuje zasobami trakcyjnymi, terminalowymi i bocznicowymi, które mogą być istotne dla transportu wojskowego. Porozumienie obejmuje także współpracę w zakresie bezpieczeństwa, łączności i szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Pamiętajmy jednak, że rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce w ostatnich latach bardzo mocno się zmienił. Ponad 70 proc. tego rynku znajduje się obecnie w rękach przewoźników innych niż PKP Cargo. Czy podobnymi ramami współpracy zostaną objęci także inni operatorzy, czy państwo będzie opierało najważniejsze zdolności przede wszystkim na jednym podmiocie?

Przeczytaj także:

REKLAMA

Jeśli ciężar obowiązków obronnych spoczywałby głównie na jednym przewoźniku, powstaje całkiem spore ryzyko nierównego obciążenia rynku. Z drugiej jednak strony państwo potrzebuje partnera, który ma odpowiednią skalę, doświadczenie i gotowość do współpracy z wojskiem. Najrozsądniejszy model będzie musiał pogodzić obie rzeczy: sprawność działania i wykorzystanie realnego potencjału całego rynku.

REKLAMA

Marcin Kusz 16.05.2026 08:15

Ładowanie...

REKLAMA