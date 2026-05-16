Programy do losowania. Rzut monetą, kostki i koła fortuny

Jaki program do losowania wybrać? Sprawdzamy dostępne opcje na komputery oraz smartfony. Sprawdzą się niezależnie od tego, czy chcecie rzucić wirtualną monetą, cyfrową kością taką jak K6, zakręcić kołem fortuny, wyłonić zwycięzcę w konkursie czy też wylosować coś zupełnie innego.

Piotr Grabiec
Klasyczne komputery, które zajmują się obliczeniami zer i jedynek, nie są i ze względu na swoją konstrukcję nie mogą być generatorami liczb losowych z prawdziwego zdarzenia. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziemy na nich programów do losowania - bo te oczywiście są.

Trzeba mieć na uwadze, iż w przypadku programów do losowania urządzenie elektroniczne tworzy iluzję generowania losowej liczby, ale… dla wielu osób nie ma to i tak żadnego znaczenia, bo nie chodzi im o naukę rakietową, tylko np. o niezobowiązujący rzut kostką lub monetą, których nie mają pod ręką.

Programy do losowania - postaw na webaplikacje

Dawniej, aby wylosować np. liczbę, trzeba było szukać klasycznej aplikacji do zainstalowana na komputerze. Obecnie nie ma takiej potrzeby, bo wylosować takową lub cokolwiek innego, w tym np. wynik rzutu monetą, możemy na jednej z wielu stron internetowych przygotowanych właśnie w tym celu.

Rzut monetą w Google

Jak wykonać w takim razie wirtualnie rzucić monetą, jeśli takowej nie mamy pod ręką? Wystarczy wpisać frazę „rzuć monetą” w wyszukiwarce Google, a w wynikach wyszukiwania będziemy mogli wielokrotnie obracać automatycznie pieniążek, by otrzymywać orła albo resztą. No prościej się nie da.

A co z z rzutem kostką? Wygląda to podobnie, wpisujemy frazę „rzut kostką” w Google’a i możemy wybrać, ile ścianek ma mieć taka wirtualna kostka. Dostępne są opcje takie jak K4, K6, K8, K10, K12 i K20. Do tego możemy dodać lub odjąć do wyniku automatycznie wybraną wartość. Przydatne w grach RPG z modyfikatorami!

Oprócz tego możemy skorzystać ze stron takich jak np. flipcoin.net, gdzie możemy albo rzucić zwykłą K6, albo np. zmodyfikować jej ścianki umieszczając na nich wybrane przez nas obrazki. Z kolei na stronie rzut-kostka.pl możemy albo wybrać ile ścianek ma takowa mieć, albo po prostu wygenerować losową liczbę.

A co z losowaniem zwycięzcy np. w konkursie? I do tego można znaleźć narzędzia online, a przykładem takowych są streamchange.pl i web4u.pl. Na stronie generujemy.pl możemy znaleźć z kolei proste koło fortuny do losowania z opcją wpisania czegokolwiek na każde z dostępnych pól.

Programy do losowania na smartfony

W przypadku telefonów komórkowych również można skorzystać z webaplikacji w mobilnej przeglądarce, ale w sklepach z aplikacjami również znajdziemy programy do losowania liczb itd. oraz do rzucania kostką, które na sprzętach przenośnych mogą być wygodniejsze w użyciu niż strony www.

Przykładem takiej aplikacji jest np. „Rzutnik Kostką!” dostępny na iPhone’y od Apple’a z iOS oraz telefony z Androidem. W sklepach App Store oraz Google Play można znaleźć również przydatną apkę Tiny Decisions, w której możemy losować liczby lub zakręcić kołem fortuny.

16.05.2026 07:30
