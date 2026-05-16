Programy do losowania. Rzut monetą, kostki i koła fortuny

Klasyczne komputery, które zajmują się obliczeniami zer i jedynek, nie są i ze względu na swoją konstrukcję nie mogą być generatorami liczb losowych z prawdziwego zdarzenia. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziemy na nich programów do losowania - bo te oczywiście są.

Trzeba mieć na uwadze, iż w przypadku programów do losowania urządzenie elektroniczne tworzy iluzję generowania losowej liczby, ale… dla wielu osób nie ma to i tak żadnego znaczenia, bo nie chodzi im o naukę rakietową, tylko np. o niezobowiązujący rzut kostką lub monetą, których nie mają pod ręką.

Programy do losowania - postaw na webaplikacje

Dawniej, aby wylosować np. liczbę, trzeba było szukać klasycznej aplikacji do zainstalowana na komputerze. Obecnie nie ma takiej potrzeby, bo wylosować takową lub cokolwiek innego, w tym np. wynik rzutu monetą, możemy na jednej z wielu stron internetowych przygotowanych właśnie w tym celu.

Rzut monetą w Google

Jak wykonać w takim razie wirtualnie rzucić monetą, jeśli takowej nie mamy pod ręką? Wystarczy wpisać frazę „rzuć monetą” w wyszukiwarce Google, a w wynikach wyszukiwania będziemy mogli wielokrotnie obracać automatycznie pieniążek, by otrzymywać orła albo resztą. No prościej się nie da.

A co z z rzutem kostką? Wygląda to podobnie, wpisujemy frazę „rzut kostką” w Google’a i możemy wybrać, ile ścianek ma mieć taka wirtualna kostka. Dostępne są opcje takie jak K4, K6, K8, K10, K12 i K20. Do tego możemy dodać lub odjąć do wyniku automatycznie wybraną wartość. Przydatne w grach RPG z modyfikatorami!

rzut-kostka.pl

Oprócz tego możemy skorzystać ze stron takich jak np. flipcoin.net, gdzie możemy albo rzucić zwykłą K6, albo np. zmodyfikować jej ścianki umieszczając na nich wybrane przez nas obrazki. Z kolei na stronie rzut-kostka.pl możemy albo wybrać ile ścianek ma takowa mieć, albo po prostu wygenerować losową liczbę.

A co z losowaniem zwycięzcy np. w konkursie? I do tego można znaleźć narzędzia online, a przykładem takowych są streamchange.pl i web4u.pl. Na stronie generujemy.pl możemy znaleźć z kolei proste koło fortuny do losowania z opcją wpisania czegokolwiek na każde z dostępnych pól.

Programy do losowania na smartfony

W przypadku telefonów komórkowych również można skorzystać z webaplikacji w mobilnej przeglądarce, ale w sklepach z aplikacjami również znajdziemy programy do losowania liczb itd. oraz do rzucania kostką, które na sprzętach przenośnych mogą być wygodniejsze w użyciu niż strony www.

Przykładem takiej aplikacji jest np. „Rzutnik Kostką!” dostępny na iPhone’y od Apple’a z iOS oraz telefony z Androidem. W sklepach App Store oraz Google Play można znaleźć również przydatną apkę Tiny Decisions, w której możemy losować liczby lub zakręcić kołem fortuny.

Piotr Grabiec 16.05.2026 07:30

