Najlepsze aplikacje do przenoszenia danych z telefonu na telefon

Kupno nowego telefonu to zwykle ekscytujący moment, ale też potencjalny problem – co zrobić ze wszystkimi danymi ze starego urządzenia? Na szczęście producenci i twórcy aplikacji zadbali o to, by cały proces był możliwie prosty i szybki. W tym artykule przedstawimy ci wszystkie aplikacje i metody jakich potrzebujesz, by przenieść dane z telefonu na telefon.

Przenoszenie danych z telefonu na telefon - najlepsze aplikacje i przydatne informacje:

Zanim przystąpisz do przenoszenia danych

Niezależnie o jakim duecie smartfonów mowa, istnieje kilka uniwersalnych zasad, których powinieneś się trzymać zanim przystąpisz do przenoszenia danych z telefonu na telefon:

naładuj oba smartfony – nie musi być to całe 100 proc., lecz niech będzie grubo powyżej 50 proc.

przenoszenia dokonuj tylko w pomieszczeniu z dobrym zasięgiem sieci Wi-Fi – potoczne „trzy kreski zasięgu”

trzymaj oba smartfony fizycznie blisko siebie

miej w pogotowiu ładowarkę – na wypadek gdyby wcześniej wspomniane ładowanie nie wystarczyło

Najlepsza aplikacja dla smartfonów Samsung – Smart Switch

Jeżeli twój nowy smartfon sygnowany jest logo koreańskiego producenta, na twoim poprzednim telefonie powinna się znaleźć aplikacja Samsung Smart Switch. Smart Switch to oficjalne narzędzie Samsunga, które umożliwia szybkie przeniesienie danych zarówno z innych telefonów z Androidem, jak i z iPhone’ów czy starszych urządzeń z Windows.

Aplikacja pozwala przenieść praktycznie wszystko: kontakty, zdjęcia, filmy, wiadomości SMS, historię połączeń, kalendarz, a nawet ustawienia systemowe czy układ ekranu głównego. Transfer może odbywać się bezprzewodowo przez Wi-Fi lub za pomocą kabla USB.

Dodatkową zaletą Smart Switch jest możliwość wykonania kopii zapasowej na komputerze lub karcie pamięci. Dzięki temu możesz zabezpieczyć swoje dane jeszcze przed rozpoczęciem migracji.

Najlepsza aplikacja dla smartfonów Xiaomi (oraz Redmi i POCO) – Mi Mover

Mi Mover to aplikacja stworzona dla posiadaczy smartfonów Xiaomi – tak tych nowych, jak i starych, którzy kończą przygodę z chińskim producentem. Mi Mover umożliwia szybkie i bezprzewodowe przenoszenie danych między urządzeniami.

Aplikacja łączy dwa telefony bezpośrednio, tworząc własne połączenie (najczęściej w oparciu o Wi-Fi lub hotspot). Dzięki temu nie potrzebujesz dodatkowego kabla ani dostępu do internetu. Wystarczy uruchomić aplikację na obu urządzeniach i wskazać, które dane mają zostać przeniesione.

Mi Mover obsługuje kontakty, wiadomości, zdjęcia, filmy, aplikacje i dokumenty. Cały proces jest stosunkowo szybki, o ile oba urządzenia znajdują się blisko siebie i mają wystarczająco dużo wolnej pamięci.

Najlepsza aplikacja dla smartfonów Oppo (i realme) – Oppo Phone Clone

Posiadacze smartfonów Oppo powinni skierować się w stronę aplikacji Oppo Phone Clone. Aplikacja ta pozwala skopiować niemal cały telefon – od kontaktów i wiadomości, po zdjęcia, aplikacje i dane systemowe.

Proces przenoszenia danych jest prosty: wystarczy zeskanować kod QR wyświetlony na jednym z urządzeń, aby nawiązać połączenie między telefonami. Następnie użytkownik wybiera, które elementy chce przenieść.

Dużą zaletą Oppo Phone Clone jest możliwość przeniesienia także danych aplikacji oraz ustawień systemowych, co pozwala odtworzyć środowisko starego telefonu niemal 1:1.

Najlepsza aplikacja dla smartfonów OnePlus – Clone Phone - OnePlus app

Własną aplikację do przenoszenia danych z telefonu na telefon przygotował także OnePlus. Clone Phone pozwala szybko przenieść dane z urządzeń z Androidem na smartfony tej marki. Aplikacja obsługuje kontakty, wiadomości SMS, historię połączeń, zdjęcia, filmy, kalendarz oraz wybrane aplikacje wraz z ich danymi. Co istotne, transfer może odbywać się bez połączenia z internetem.

Clone Phone oferuje także funkcję tworzenia kopii zapasowej, która może przydać się w razie problemów lub konieczności przywrócenia danych w późniejszym czasie.

Najlepsza aplikacja dla smartfonów vivo – EasyShare

Użytkownicy smartfonów vivo mogą skorzystać z aplikacji EasyShare, czyli oficjalnego narzędzia producenta do przenoszenia danych i udostępniania plików. EasyShare pozwala szybko skopiować zawartość starego telefonu na nowe urządzenie – od kontaktów i wiadomości, po zdjęcia, aplikacje i historię połączeń.

Aplikacja działa bez dostępu do internetu, wykorzystując bezpośrednie połączenie między urządzeniami (np. przez Wi-Fi lub Bluetooth). Aplikacja działa nie tylko między telefonami vivo, ale także z innymi urządzeniami z Androidem, a nawet z iOS czy komputerami (Windows i macOS).

Dodatkowym atutem jest funkcja tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych. Dzięki temu możesz nie tylko przenieść pliki na nowy telefon, ale też zabezpieczyć je na przyszłość.

Najlepsza aplikacja dla przechodzących na iPhone – Przenieś na iOS

Osoby kończące swoją przygodę z Androidem powinny koniecznie zainstalować aplikację Przenieś na iOS. Przygotowana przez Apple’a aplikacja umożliwia płynne przeniesienie danych z Androida na iPhone’a. Proces odbywa się automatycznie – iPhone tworzy prywatną sieć Wi-Fi, z którą łączy się telefon z Androidem. Po wpisaniu kodu zabezpieczającego rozpoczyna się transfer danych.

Aplikacja przenosi m.in. kontakty, wiadomości, zdjęcia, filmy, konta mailowe, historię połączeń, a nawet dane z WhatsAppa. Dane trafiają bezpośrednio do odpowiednich aplikacji w iOS, co znacząco skraca czas konfiguracji nowego telefonu.

Nie zawsze potrzebujesz dedykowanej aplikacji

Choć zwykle producenci smartfonów udostępniają dedykowaną aplikację do przenoszenia danych z telefon na telefon, od tej reguły istnieją wyjątki. Przykładowo nowe smartfony Google Pixel i Motorola zainicjują przenoszenie danych z telefonu na telefon, gdy nowy telefon przy pierwszym uruchomieniu zostanie podłączony do tej samej sieci Wi-Fi co twój poprzedni telefon, a oba urządzenia będą fizycznie położone obok siebie.

Warto także pamiętać, że smartfony z Androidem stale synchronizują się z chmurą Google’a, w której trzymane są informacje takie jak kontakty, historia połączeń, SMSy/MMSy, lista zainstalowanych aplikacji, zapisane hasła czy hasła do sieci Wi-Fi. Te dane synchronizują się stale i pojawią się na każdym nowym smartfonie, na którym zalogujesz się na to samo konto Google.

Z kolei dane takie jak zdjęcia, filmy czy muzyka możesz przenieść (i mieć ze sobą na każdym urządzeniu) dzięki dyskom w chmurze. Najpopularniejszym rozwiązaniem tego typu dla użytkowników Androida jest bez wątpienia Dysk Google, jednak równie dobre mogą okazać się Microsoft OneDrive, MEGA czy Dropbox.

W przypadku przenoszenia multimediów przydatna może się okazać stara dobra metoda podłączenia kablem USB obu telefonów do komputera i przeniesienia wybranych plików z pamięci wewnętrznej jednego telefonu do pamięci wewnętrznej drugiego telefonu. Aby to zrobić, wystarczy:

Odblokować telefon Podłączyć telefon do komputera kablem USB. Na telefonie dotknij powiadomienie „Ładowanie urządzenia przez USB”. W sekcji „Użyj USB do tych działań” wybierz Przesyłanie pliku. Na komputerze wyświetli się okno Przesyłanie pliku. Przeciągnij do niego pliki. Po zakończeniu przesyłania, odłącz telefon od komputera

Podsumowanie

Przenoszenie danych między telefonami nie jest dziś skomplikowanym procesem. W większości przypadków wystarczy skorzystać z dedykowanej aplikacji producenta, która przeprowadzi użytkownika przez cały proces krok po kroku. Warto jednak wcześniej zadbać o podstawowe przygotowanie urządzeń i upewnić się, że wszystkie ważne dane zostały uwzględnione podczas transferu.

Malwina Kuśmierek 06.04.2026 08:02

