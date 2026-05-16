Windows 11 odzyskał świetną funkcję. Tak przesuniesz pasek

Windows 11 odzyskuje jedną z najbardziej wyczekiwanych funkcji. Pasek zadań znów można przenosić - i to na więcej sposobów niż oczekiwaliśmy.

Maciej Gajewski
Microsoft wreszcie oddał użytkownikom Windowsa 11 kontrolę nad Paskiem zadań. Tak, tym samym paskiem, który w 2021 r. został przyspawany do dolnej krawędzi ekranu niczym element designerskiego mebla, którego nie wypada ruszać. Teraz - po niemal pięciu latach narzekań, memów i próśb - pasek można przesuwać. Na górę. Na lewo. Na prawo. Dokąd dusza zapragnie.

Funkcja trafia oficjalnie do Windows Insiderów w kanale Experimental, a Microsoft opisuje ją wprost jako odpowiedź na jedną z najczęściej zgłaszanych próśb użytkowników. Choć jeszcze nie jest jasne, kiedy nowość trafi do kanału produkcyjnego - czyli do zwykłych użytkowników.

Windows 11 z Paskiem po lewej stronie

Pasek zadań wędruje po ekranie

Windows 11 z Paskiem na górze

Microsoft przyznaje, że Start i Pasek zadań to najbardziej widoczne elementy systemu - i że ich personalizacja ma realny wpływ na komfort pracy. Dlatego w najnowszych kompilacjach testowych Windowsa 11 można ustawić Pasek na dowolnej krawędzi ekranu: górnej, dolnej, lewej lub prawej. System automatycznie dostosowuje do tego wszystkie menu, animacje i wysuwane panele. Jeśli pasek jest na górze to Start otwiera się z góry. Jeśli z boku - wszystkie flyouty pojawiają się obok.

Drugą nowością jest mniejsza wersja Paska zadań - kolejna funkcja, o którą użytkownicy prosili od lat. W trybie „small taskbar” ikony stają się mniejsze, pasek traci na wysokości, a zegar rezygnuje z wyświetlania daty - dokładnie tak jak w Windowsie 10. To rozwiązanie szczególnie przydatne na laptopach z niewielkimi ekranami, gdzie każdy piksel jest na wagę złota.

Windows 11 z Paskiem po lewej i wyłączonym grupowaniem ikon

Microsoft podkreśla, że wszystkie kluczowe elementy - Start, Szukaj, zasobnik systemowy - skalują się odpowiednio, by zachować spójność wizualną.

Nie wszystko działa idealnie. Microsoft otwarcie mówi o ograniczeniach

Warto jednak zaznaczyć, że funkcja nie jest jeszcze gotowa. W obecnych buildach brakuje m.in. dopracowanych gestów dotykowych i animacji dla alternatywnych pozycji paska. Microsoft zapowiada, że to zostanie poprawione w kolejnych aktualizacjach. Nie ma też możliwości szybkiej zmiany położenia paska z poziomu menu kontekstowego.

Personalizacja Paska zadań

Jeśli jesteś testerem w kanale Experimental, funkcja powinna pojawić się automatycznie w ustawieniach: Ustawienia → Personalizacja → Pasek zadań → Zachowania paska zadań. Nieco niepokoi fakt, że testy są, póki co, tylko w tym wspomnianym kanale Experimental, co sugeruje, że z jakiegoś powodu na premierę w stabilnym Windowsie 11 poczekamy dłużej niż krócej.

To jedna z tych funkcji, które nie są jakimś technicznym przełomem, ale mają ogromny wpływ na codzienny komfort pracy. I które - co najważniejsze - pokazują, że Microsoft zaczyna traktować personalizację nie jako zbędny dodatek, ale jako integralną część doświadczenia użytkownika. A jeśli ktoś od pięciu lat czekał, by pasek wrócił na górę ekranu… cóż, dziś jest jego dzień.

Maciej Gajewski
16.05.2026 16:00
