REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka

Naukowcy oniemieli. Takiego potwora nikt się nie spodziewał

Odkryli nowego dinozaura i to nie byle jakiego. Mamy do czynienia z prawdziwym potworem, który mógł niepodzielnie rządzić krajobrazem 100-120 milionów lat temu, podczas gdy wokół krążyły inne, gigantyczne drapieżniki.

Marcin Kusz
Nowy gigant z Tajlandii. Nagatitan miał 27 m długości
REKLAMA

Nowy dinozaur dostał nazwę Nagatitan chaiyaphumensis. Pierwszy człon nawiązuje do Nagi, mitycznego wodnego węża znanego w kulturach Azji Południowo-Wschodniej, drugi sugeruje skalę giganta, a trzeci wskazuje prowincję Chaiyaphum, gdzie znaleziono szczątki. To już 14. dinozaur nazwany w Tajlandii, ale tym razem chodzi o zwierzę, które mogą zdominować krajobraz samym rozmiarem.

Zespół z UCL poddał szczegółowym badaniom kręgi, żebra, elementy miednicy oraz kości kończyn tego stworzenia. Jednak tym, co najbardziej działa na wyobraźnię, jest pojedyncza kość przedniej nogi, mierząca aż 1,78 metra długości. W tym przypadku nie mówimy po prostu o nieco większym zwierzęciu. Mamy najprawdopodobniej do czynienia z biologiczną konstrukcją, którą natura zaprojektowała niczym potężny most: wymagała ona grubych podpór, była przystosowana do znoszenia ogromnych obciążeń, a jej gigantyczna masa musiała opierać się na czterech potężnych kolumnach.

REKLAMA

Fabryka biomasy na czterech nogach

Nagatitan należał do zauropodów, czyli rodziny dinozaurów roślinożerców charakteryzujących się długą szyją i imponującym ogonem, do której zaliczają się również tacy klasyczni przedstawiciele jak diplodok czy brontozaur. Zauropody stanowiły genialną biologiczną odpowiedź na fundamentalny problem przetrwania: jak sprawnie pochłonąć gigantyczne ilości pokarmu roślinnego w świecie, gdzie roślinność jest wprawdzie obfita, ale mocno rozproszona i często mało odżywcza.

Długa szyja działała w tym przypadku jak wysięgnik. Zwierzę mogło zamiatać roślinność na dużym obszarze bez ciągłego przemieszczania całego ciała. Ogromny przewód pokarmowy pozwalał fermentować trudne włókna roślinne, a potężny ogon pełnił kilka funkcji naraz: równoważył szyję, pomagał w manewrowaniu masą i mógł być narzędziem obrony.

REKLAMA

Badacze przypisali Nagatitana do grupy somphospondyli, czyli szerokiej gałęzi sauropodów, która stała się szczególnie powszechna mniej więcej ok. 120 mln lat temu. W obrębie tej gałęzi ma on należeć do Euhelopodidae, czyli kladu znanego wyłącznie z Azji.

Pamiętajmy, że dinozaury nie były jedną globalną fauną, w której wszędzie występowały te same formy. Kontynenty miały własne układy rzek, własne okresy izolacji i własne mody ewolucyjne. Każdy dobrze opisany, duży okaz z Azji Południowo-Wschodniej pomaga odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądała tamtejsza sieć powiązań między gatunkami i na ile region był odrębnym światem w kredzie.

REKLAMA

Piekielnie sucha kreda i rzeki pełne drapieżników. Tu żył Nagatitan

Według ustaleń badaczy, Nagatitan żył we wczesnej kredzie, mniej więcej 100-120 mln lat temu. Autorzy sugerują środowisko suche lub półsuche, co może brzmieć jak zaskoczenie przy obrazie dżungli. W kredzie klimat i geografia regionu wyglądały inaczej, a w takim krajobrazie duży roślinożerca miał swoje atuty. Duże ciało wolniej się nagrzewa i wolniej wychładza, a ogromna powierzchnia długiej szyi i ogona mogła pomagać w oddawaniu ciepła.

REKLAMA

Samo miejsce znalezienia kości przypominało system meandrujących rzek i rozlewisk. Taki układ to raj i pułapka jednocześnie: woda przyciąga roślinność i zwierzęta, ale też ściąga drapieżniki. W tym samym środowisku miały żyć mniejsze roślinożerne dinozaury, a także duże mięsożerne grupy, w tym karcharodontozaury i spinozaury. Nad wodą polowały też pterozaury, czyli latające gady, które mogły wybierać ryby jak współczesne ptaki nurkujące.

REKLAMA

Co ważne, Nagatitan pochodzi z najmłodszej formacji skalnej w Tajlandii, w której w ogóle znajduje się kości dinozaurów. Późniejsze osady w tym rejonie miały już tworzyć się w warunkach płytkiego morza, a to radykalnie zmniejsza szansę na kolejne znaleziska lądowych dinozaurów w młodszych warstwach.

Zobacz także:

REKLAMA

To oznacza, że Nagatitan może okazać się nie tylko największym, lecz także najpóźniej żyjącym przedstawicielem swojego gatunku w historii tego regionu. Trafienie na szczątki zwierzęcia, które zamyka pewien ewolucyjny rozdział na danym obszarze, to dla paleontologów ogromne szczęście. Tego rodzaju znaleziska mają fundamentalne znaczenie – pozwalają nam precyzyjnie zrozumieć, kiedy i w jaki sposób zmieniało się dawne środowisko, a także które grupy dinozaurów miały cechy pozwalające im przetrwać do samego końca epoki lądowej na tym terenie.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
16.05.2026 11:36
Tagi: Dinozaurynaukowcypaleontologia
REKLAMA
Najnowsze
9:45
Marku, przestań. Obrzydzasz mi najlepszą funkcję fejsa
Aktualizacja: 2026-05-16T09:45:00+02:00
9:30
Dinozaury żyły w świetle świetlików. Bursztyn to udowodnił
Aktualizacja: 2026-05-16T09:30:00+02:00
9:15
Złota Kopuła za bilion. Nawet ona nie zatrzyma końca świata
Aktualizacja: 2026-05-16T09:15:00+02:00
9:00
Szukanie pracy w IT - błędy, przez które tracisz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2026-05-16T09:00:00+02:00
8:55
Fizycy podzieleni w sprawie fundamentu Wszechświata. Kłócą się jak politycy
Aktualizacja: 2026-05-16T08:55:00+02:00
8:45
To może być najważniejszy trop w polowaniu na obcych. Ślad, który łatwo było przeoczyć
Aktualizacja: 2026-05-16T08:45:00+02:00
8:30
Powstanie europejski samolot kosmiczny. "Coś więcej niż orbitalna ciężarówka"
Aktualizacja: 2026-05-16T08:30:00+02:00
8:15
Czołgi wracają na tory. Polska szykuje kolej na czas kryzysu
Aktualizacja: 2026-05-16T08:15:00+02:00
8:00
Przenośne fabryki dronów. Będą powstawać pod nosem wroga
Aktualizacja: 2026-05-16T08:00:00+02:00
7:45
Polski karabinek można schować do plecaka. Czarna wdowa jest zabójczo dobra
Aktualizacja: 2026-05-16T07:45:00+02:00
7:30
Programy do losowania. Rzut monetą, kostki i koła fortuny
Aktualizacja: 2026-05-16T07:30:00+02:00
7:15
Nie laser, nie rakieta. Ten system łapie drony w sieć
Aktualizacja: 2026-05-16T07:15:00+02:00
7:00
Zrobiłem własny system nawadniania ogrodu. Nie popełnij moich błędów
Aktualizacja: 2026-05-16T07:00:00+02:00
21:43
Słońce uderza. NASA donosi o potężnym zjawisku
Aktualizacja: 2026-05-15T21:43:50+02:00
21:43
Allegro ze świetną nowością. Kilka kliknięć i masz konto
Aktualizacja: 2026-05-15T21:43:22+02:00
21:23
PKP uratuje urlop. Podwójne Pendolino zabierze cię pod samiuśkie Tatry
Aktualizacja: 2026-05-15T21:23:20+02:00
20:57
Będę chodził z telefonem i naprawiał miasto. Bez aplikacji dziury nie znikną
Aktualizacja: 2026-05-15T20:57:27+02:00
20:51
Taki miał być smartfon Microsoftu. Jest dobry pomysł do skopiowania
Aktualizacja: 2026-05-15T20:51:16+02:00
20:44
SteelSeries Arctis Nova Pro Omni - recenzja. Wyprzedzają swoją epokę
Aktualizacja: 2026-05-15T20:44:53+02:00
20:20
Ukraiński Simba na manewrach NATO. Ta maszyna to bestia
Aktualizacja: 2026-05-15T20:20:22+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA