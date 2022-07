Ile trzeba zapłacić za tę swoistą kapsułę czasu, która przenosi człowieka do czasów, gdy Homo sapiens jeszcze nie istniał, a po świecie od 120 milionów lat chodziły dinozaury? Specjaliści z domu aukcyjnego szacują, że ostatecznie gorgozaur sprzeda się za kwotę od pięciu do ośmiu milionów dolarów. Przy obecnym, bezustannie rosnącym kursie dolara polski klient musiałby zapłacić od 25 do 40 milionów dolarów. Z jednej strony to dużo, ale z drugiej strony młody i popularny ostatnio inwestor Rafał Zaorski mógłby kupić takie dwa i postawić w swoim apartamencie na Złotej w Warszawie. Trzeba przyznać, że byłby to fantastyczny dodatek do mieszkania, który byłby idealnym symbolem agresywnego stylu inwestowania, jaki ze świetnymi skutkami uskutecznia ostatnio Zaorski.