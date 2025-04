To był najbardziej przerażający drapieżnik w dziejach Ziemi. Teraz skończy jako torebka

Coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się domeną filmów science fiction, właśnie staje się rzeczywistością. Agencja kreatywna VML, biotechnologiczni innowatorzy z The Organoid Company oraz specjaliści od materiałów Lab-Grown Leather połączyli siły, by stworzyć skórę na bazie DNA… tyranozaura. Ze skóry tej powstaną luksusowe torebki i tapicerka do aut.