Powstanie europejski samolot kosmiczny. "Coś więcej niż orbitalna ciężarówka"

Francuski Dassault Aviation i niemiecki OHB poinformowały, że łączą siły, aby zaproponować Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) wielofunkcyjny samolot kosmiczny VORTEX-S, zdolny do transportu na stacje kosmiczne i wykonywania autonomicznych misji swobodnego lotu orbitalnego. Ta niezwykła maszyna powstać ma wspólnie z szeregiem innych europejskich partnerów.

Koncern Dassault Aviation ujawnił plany dotyczące swojego samolotu kosmicznego podczas Air Show w Paryżu w czerwcu 2025 r. VORTEX, skrót od Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d'Exploration, czyli Orbitalny Pojazd Transportowo-Eksploracyjny Wielokrotnego Użytku.

Samolot ma służyć do transportu ładunków do i ze stacji kosmicznych znajdujących się na niskiej orbicie okołoziemskiej. Docelowo będzie mogła zabierać na pokład również ludzi. Maszyna ma wykonywać misje w trybie autonomicznym.

Czym właściwie jest VORTEX?

Mapa drogowa budowy europejskiego samolotu kosmicznego zakłada kilka kluczowych etapów. VORTEX-D, ma być modelem demonstracyjnym w skali 1:3, a jego pierwszy lot planowany jest na 2028 r. VORTEX-S, „Smart Free Flyer” powstać ma w skali 2:3. Z kolei model VORTEX-C, ma być pełnowymiarową wersją cargo, a VORTEX-M, docelową wersją załogową.

Według komunikatu prasowego, model VORTEX-S będzie zdolny do transportu w obie strony do stacji orbitalnych oraz do autonomicznych misji swobodnego lotu, w których pojazd pozostaje na orbicie przez dłuższy czas, wykonując zadania takie jak serwisowanie na orbicie czy transport ładunku.

Taka zdolność może okazać się kluczowa w nadchodzących latach. Niska orbita okołoziemska zmienia się w obszar coraz bardziej komercyjny, zatłoczony i strategiczny. Działają tam satelity obserwacyjne, telekomunikacyjne, naukowe, wojskowe i eksperymentalne.

W przyszłości pojawią się też kolejne stacje komercyjne, które mają przejąć część zadań Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Pojazd mogący dowozić ładunek, wracać z próbkami i jednocześnie wykonywać niezależne operacje orbitalne byłby dla Europy bardzo cennym narzędziem.

Dassault Aviation będzie głównym wykonawcą projektu i będzie odpowiadać za samolot kosmiczny, natomiast OHB będzie kierować rozwojem modułu serwisowego. Razem obie firmy utworzą zespół główny projektu. Trwają jednak rozmowy z innymi dużymi europejskimi firmami działającymi w sektorze kosmicznym w celu rozszerzenia zespołu, który zajmie się projektem mającym na celu "rozwój europejskiej mobilności kosmicznej".

Europa chce kosmicznej niezależności

Jak przypomina serwis European Spaceflight program ESA LEO Cargo Return Service został uruchomiony w maju 2023 r. i ma na celu wspieranie rozwoju "suwerennego europejskiego systemu transportu ładunków kosmicznych".

Europejska Agencja Kosmiczna oczekiwała wówczas, że zwycięzcy przetargu wystrzelą pierwszą misję demonstracyjną na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) do 2028 r. W maju 2024 r. agencja przyznała dwa kontrakty w ramach fazy 1 firmom The Exploration Company i Thales Alenia Space, z których każda otrzymała 25 milionów euro na dopracowanie projektu swojego pojazdu.

Na początku 2026 r. Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała ogłoszenie o konkursie na drugą fazę projektu, wyjaśniając, że będzie on otwarty dla wszystkich oferentów, a nie tylko dla firm zaangażowanych w pierwszą fazę. W ramach tego ogłoszenia zmieniono zakres projektu, aby przedstawić dwie opcje misji demonstracyjnej. Pierwsza miałaby odbyć się na ISS w pierwszym kwartale 2029 r. Druga miałaby się odbyć na przyszłej komercyjnej stacji kosmicznej do końca 2031 r.

Porównanie VORTEX-S do amerykańskiego wahadłowca nasuwa się samo, ale trzeba z nim uważać. Space Shuttle był ogromnym, załogowym systemem transportowym, projektowanym w zupełnie innych realiach technologicznych, politycznych i ekonomicznych. VORTEX-S ma być mniejszy, autonomiczny i rozwijany stopniowo jako część rodziny pojazdów, a nie od razu jako wielki system załogowy.

Bogdan Stech 16.05.2026 08:30

