mObywatel ogarnie ci prawko. Ta aplikacja to złoto

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym ma wprowadzić kilka zmian, dzięki którym mObywatel będzie bardziej przydatny dla kierowców. Po wprowadzeniu elektronicznego prawa jazdy (pojawiającego się zaraz po zdaniu egzaminu), punktów karnych czy mStłuczki, przyjdzie czas na internetowy wniosek o prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny.

Wniosek o prawo jazdy pojawi się w mObywatelu

Proces uzyskania prawa jazdy obecnie wymaga wizyty w lokalnym urzędzie. Nierzadko wiąże się to z długim oczekiwaniem w kolejce. Jednak rząd chce usprawnić ten proces i według nowelizacji ustawy, od 29 listopada 2027 r. podstawowym sposobem złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy będzie usługa internetowa dostępna w aplikacji mObywatel oraz na stronie obywatel.gov.pl.

Oczywiście tradycyjna metoda składania wniosku w urzędzie nie zniknie. Wniosek online ma być jednak prostszy i szybszy – wnioskodawca będzie musiał wypełnić kilka formularzy (załączając też np. wyniki badań lekarskich), a usługa internetowa przeprowadzi go przez cały ten proces. System automatycznie pobierze niezbędne dane zgromadzone w rejestrach państwowych. W przypadku osób poniżej 18. roku życia, rodzic będzie mógł wyrazić zgodę na wniosek swojego dziecka online.

W praktyce oznacza to, że w procesie uzyskiwania uprawnień nie będzie potrzebne osobiste dostarczanie żadnych dokumentów czy zaświadczeń do urzędu. Gdy tylko wniosek zostanie rozpatrzony, decyzja zostanie wysłana online. Fizyczny dokument będzie można odebrać na miejscu w urzędzie, u listonosza bądź na poczcie.

mObywatel ułatwi sprzedaż samochodu

Kolejną zmianą wynikającą z nowelizacji ustawy jest możliwość zawarcia umowy sprzedaży zarejestrowanego pojazdu online. Osoby fizyczne posiadające numer PESEL oraz firmy z siedzibą w Polsce zrobią to za pośrednictwem mObywatela.

Umowa będzie wymagać kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Elektroniczny dokument automatycznie trafi do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). W praktyce oznacza to, że sprzedający nie będzie musiał oddzielnie zgłaszać zbycia pojazdu – taka informacja pojawi się w systemie bez wykonywania dodatkowych kroków. Rozwiązanie to ma zostać wprowadzone 13 listopada 2028 r.

Kierowcy nie będą musieli mieć papierowego dowodu rejestracyjnego

Od 5 czerwca 2028 r. dowód rejestracyjny ma być wydawany domyślnie w formie elektronicznej. Papierowe dowody rejestracyjne będzie można uzyskać wyłącznie na wyraźny wniosek właściciela.

Albert Żurek 05.05.2026 13:59

