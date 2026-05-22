Mozilla szykuje rewolucję w Firefoksie. Takiej zmiany nie było od lat

Mozilla szykuje największe od lat odświeżenie Firefoksa. Nowy wygląd przeglądarki, rozwijany pod nazwą Project Nova, ma pojawić się na naszych komputerach jeszcze w tym roku i przynieść ze sobą szerokie zmiany obejmujące interfejs, ustawienia prywatności, funkcje produktywności oraz opcje personalizacji. Firma podkreśla, że celem nie jest stworzenie zupełnie nowej przeglądarki, lecz unowocześnienie obecnego Firefoksa i przygotowanie go na kolejne lata rozwoju internetu.

Firefox już wkrótce zmieni się nie do poznania. Mozilla pokazała Project Nova

Najbardziej widoczne zmiany dotyczą wyglądu aplikacji. Firefox otrzyma bardziej zaokrąglone elementy interfejsu, nowe ikony oraz odświeżoną paletę kolorów inspirowaną ogniem. Aktywna karta ma być bardziej wyeksponowana dzięki subtelnym gradientom i efektom świetlnym wokół górnego paska przeglądarki. Mozilla zapowiada także uporządkowanie odstępów między elementami interfejsu, aby całość sprawiała wrażenie lżejszej i bardziej spójnej.

Nowy interfejs Project Nova w Firefoksie - zakładka Ustawienia

Zmiany obejmą nie tylko sam wygląd, ale też organizację funkcji. Sekcja ustawień zostanie przebudowana tak, aby łatwiej było odnaleźć opcje związane z prywatnością i bezpieczeństwem. Mozilla chce mocniej wyeksponować takie narzędzia jak wbudowany VPN, tryb prywatny czy ustawienia ochrony przed śledzeniem. W tym samym miejscu pojawią się również przełączniki pozwalające wyłączyć wszystkie obecne i przyszłe funkcje AI dostępne w przeglądarce.

Firma przekonuje, że nowa wersja Firefoksa ma być także szybsza. Według Mozilli w ciągu ostatniego roku udało się skrócić czas ładowania kluczowych elementów stron o około 9 proc. Ułatwiony ma zostać również dostęp do grup kart, podzielonego widoku oraz pionowych kart. Funkcje produktywności pozostaną dostępne, ale nie będą dominować interfejsu.

Powróci także kompaktowy tryb interfejsu, którego brak od dawna krytykowali wieloletni użytkownicy Firefoksa. Rozwiązanie pozwoli ograniczyć rozmiar przycisków i pasków narzędzi, dzięki czemu przeglądarka zajmie mniej miejsca na ekranie.

Tryb kompaktowy interfejsu Firefox Project Nova

Mozilla zapowiada również większe możliwości personalizacji. Użytkownicy otrzymają nowe motywy i tapety, a w przyszłości mają pojawić się dodatkowe ustawienia pozwalające zmieniać kształt kart oraz innych elementów interfejsu. Firma podkreśla przy tym znaczenie dostępności i deklaruje, że nowy Firefox został zaprojektowany z uwzględnieniem kontrastu, czytelności, obsługi klawiaturą i komfortu pracy w trybie ciemnym.

Elementy definiujące Firefox Project Nova: łagodne kształty, subtelne gradienty, zaokrąglone elementy interfejsu, przejrzyste ikony, paleta kolorów "inspirowana jest atmosferą ognia: blaskiem wokół aktywnej karty, głębokimi, dymnymi fioletami i jaśniejszymi odcieniami, które dodają ciepła"

Project Nova obejmie przede wszystkim desktopową wersję Firefoksa, choć część zmian trafi także do wersji mobilnej przeglądarki. Mozilla chce dzięki temu ujednolicić wygląd i działanie przeglądarki na różnych urządzeniach.

Malwina Kuśmierek 22.05.2026 11:26

