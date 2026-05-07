Projekt, który miał zmienić internet. Google skoszował go jak butelki bez kaucji

W ubiegłym roku najmodniejszym produktem na rynku oprogramowania były wszelkiego rodzaju przeglądarki z AI - dodatkowe punkty, jeżeli AI była autonomicznym agentem serfującym po sieci. Nie inaczej jest w przypadku Google'a, który pod koniec 2024 r. oficjalnie zaprezentował Project Mariner. Rozwiązanie rozwijane przez Google DeepMind miało przejąć część obowiązków użytkownika i wykonywać zadania bez konieczności ręcznego klikania po stronach internetowych. Słowo klucz: miało.

Project Mariner miał zrewolucjonizować sieć. Z laboratorium poszedł prosto do kosza

Jak zauważył użytkownik serwisu X BoughtMilkMan, strona projektu została zaktualizowana o komunikat informujący, że usługa została wyłączona 4 maja 2026 r. Firma przekazała jednocześnie, że technologie stworzone na potrzeby Marinera "wyruszyły w podróż do innych produktów Google'a".

Strona Project Mariner informująca o zakończeniu prac

Według informacji serwisu Wired część pracowników odpowiedzialnych za Project Mariner została w ostatnich miesiącach przeniesiona do innych projektów uznanych za ważniejsze. Google w odpowiedzi na publikację potwierdził zmiany organizacyjne i zapowiedział dalsze wykorzystanie opracowanych funkcji w ramach szerszej strategii agentów AI.

Elementy Marinera trafiły już między innymi do Gemini Agent oraz AI Mode, czyli rozwijanego przez Google wyszukiwania wspieranego sztuczną inteligencją. Firma prezentowała niedawno również funkcję "auto-browse" dla Chrome'a, która potrafi wykonywać wieloetapowe zadania, na przykład analizować ceny lotów czy wyszukiwać oferty hoteli.

"Przeglądarki agentowe" są wyraźnie w odwrocie

Jeszcze rok temu firmy technologiczne przeznaczały ogromne zasoby ludzkie i obliczeniowe na rozwijanie projektów autonomicznych przeglądarek internetowych i agentów klikających po stronach niczym człowiek. Obecnie największe zainteresowanie branży przyciągają bardziej zaawansowane narzędzia, takie jak OpenClaw czy Claude Code, zdolne do pracy na plikach, pisania kodu i wykonywania bardziej złożonych operacji.

Dodatkowo browserowi agenci AI nie zdobyli popularności, na jaką liczyła branża. Wired podaje, że przeglądarka Comet od Perplexity osiągnęła pod koniec 2025 r. około 2,8 mln aktywnych użytkowników tygodniowo. Z kolei ChatGPT Agent - wbudowany w chatbota agent, który zaproponował mi kapcie zamiast komputera - miał spaść poniżej miliona użytkowników tygodniowo, mimo że sam ChatGPT obsługuje setki milionów osób każdego tygodnia.

Niewykluczone, że decyzja Google'a ma związek także z nadchodzącą konferencją Google I/O, która rozpocznie się 19 maja. Firma prawdopodobnie przygotowuje nową prezentację strategii związanej z agentami AI i usługami Gemini, ale już bez marki Project Mariner.

Malwina Kuśmierek 07.05.2026 10:37

