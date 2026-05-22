REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Europa szykuje się na najgorsze. Parkingi zamienią w schrony

Niemcy przyjęły nowy plan obrony cywilnej. Zamiast liczyć na stare bunkry, chcą wykorzystywać parkingi, tunele i stacje metra. Ma to sens.

Marcin Kusz
Niemcy zmieniają obronę cywilną. Schronem ma być parking i metro
REKLAMA

Niemcy oficjalnie zmieniają podejście do ochrony ludności. Rząd w Berlinie zatwierdził nowy plan obrony cywilnej, który odchodzi od zimnowojennego myślenia o bunkrach i stawia na miejsca codziennego użytku: parkingi podziemne, tunele oraz stacje metra. To reakcja na nową rzeczywistość bezpieczeństwa w Europie po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Nie zamierzają oni jednak budować od zera sieci klasycznych bunkrów dla całego społeczeństwa. Ten model jest zbyt drogi, zbyt wolny i nierealny w państwie liczącym ponad 80 mln mieszkańców.

REKLAMA

Obecnie Niemcy mają 579 schronów, które mogą pomieścić ok. 480 tys. osób. Nawet gdyby wszystkie istniejące obiekty były w pełni sprawne, wystarczyłyby tylko dla niewielkiej części społeczeństwa. Właśnie dlatego nowy plan zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruktury miejskiej, która w razie alarmu może zapewnić krótkotrwałą ochronę: parkingów podziemnych, tuneli, stacji metra i innych przestrzeni publicznych.

To nie oznacza, że każdy parking automatycznie stanie się pełnoprawnym schronem. Potrzebne będą oznaczenia, procedury, łączność, systemy alarmowe, dostęp, wentylacja, podstawowe wyposażenie i koordynacja z władzami lokalnymi. Jednak z punktu widzenia czasu i kosztów to podejście jest znacznie bardziej realistyczne niż masowe odtwarzanie bunkrów z czasów zimnej wojny.

REKLAMA

10 mld euro na system, którego na pierwszy rzut oka nie widać

Niemcy planują alokację 10 miliardów euro na wzmocnienie obrony cywilnej. Choć wydatek ten ustępuje medialnie inwestycjom w systemy ofensywne i platformy bojowe, w scenariuszach rzeczywistego kryzysu ochrona ludności oraz infrastruktury krytycznej może mieć znaczenie porównywalne z modernizacją sił zbrojnych.

REKLAMA

Środki mają trafić m.in. na ponad 1000 pojazdów specjalnych, wyposażenie ochronne, rozwój sieci alarmowej oraz centralny mechanizm koordynacji działań między instytucjami publicznymi. Niemcy nie myślą więc tylko o murach i betonie. Chcą zbudować cały system, czyli ostrzeganie, transport, wyposażenie, procedury, dowodzenie i współpracę administracji.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Obrona cywilna przez lata była w Europie niestety traktowana jak temat z poprzedniej epoki. Rosyjska wojna przeciwko Ukrainie na szczęście to zmieniła. Państwa zaczynają rozumieć, że odporność społeczeństwa nie jest dodatkiem do armii. Jest częścią odstraszania. Jeśli przeciwnik wie, że państwo potrafi chronić ludność i utrzymać funkcjonowanie miast, trudniej liczyć na chaos po pierwszych atakach.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
22.05.2026 06:11
Tagi: NiemcyschronyWojsko
REKLAMA
Najnowsze
21:36
DHL rozpycha się coraz mocniej. Opanowali już parkingi
Aktualizacja: 2026-05-21T21:36:55+02:00
20:53
Apple ugiął się pod Epic Games. "To pczątek końca podatku"
Aktualizacja: 2026-05-21T20:53:52+02:00
20:15
Pędź zaktualizować komputer. Oni tylko czekają na ten błąd
Aktualizacja: 2026-05-21T20:15:33+02:00
19:45
Koniec z kolejkami do kas PKP. Wcale nie dlatego, że jest szybciej
Aktualizacja: 2026-05-21T19:45:32+02:00
19:10
Łatwogang znowu odpala internet. Co wymyślił tym razem?
Aktualizacja: 2026-05-21T19:10:07+02:00
18:50
Windows 11 zepsuł aktualizację aktualizacją. Tradycji stało się zadość
Aktualizacja: 2026-05-21T18:50:46+02:00
18:29
Miałem na nosie nowy system Google'a. Pierwszy raz ma to sens
Aktualizacja: 2026-05-21T18:29:14+02:00
17:45
Polska rezygnuje z rakiet na okrętach podwodnych. "To już nie ten sam Bałtyk"
Aktualizacja: 2026-05-21T17:45:02+02:00
16:54
Satelity NASA zaobserwowały przerażające zjawisko. "Morze pachnie jak spalony metal"
Aktualizacja: 2026-05-21T16:54:31+02:00
16:30
Android 17 z kapitalnym uproszczeniem. Znam to z iPhone'a
Aktualizacja: 2026-05-21T16:30:20+02:00
16:07
Galaxy S27 Pro będzie strzałem w dziesiątkę. Najlepszy Samsung od lat
Aktualizacja: 2026-05-21T16:07:48+02:00
16:00
Czerwone flagi w sieci. Uwaga na internetowych guru
Aktualizacja: 2026-05-21T16:00:00+02:00
15:30
mObywatel ze świetnym ulepszeniem. Logowanie jest teraz łatwiejsze
Aktualizacja: 2026-05-21T15:30:01+02:00
14:45
Gwiżdżą na przepisy, bo chcą mieć efektowną fotkę. Straż Graniczna ostrzega
Aktualizacja: 2026-05-21T14:45:05+02:00
13:47
Miliard leży na stole. F-35 dostanie nową, zabójczą broń
Aktualizacja: 2026-05-21T13:47:05+02:00
12:52
Trwa nuklearny pokaz siły Putina. Rozmieścił głowice na Białorusi
Aktualizacja: 2026-05-21T12:52:06+02:00
12:20
Polska kupuje Apache, a właśnie wykryto w nich poważną wadę. Wszczęto dochodzenie
Aktualizacja: 2026-05-21T12:20:57+02:00
11:56
Za dużo narzędzi, za mało pracy. Ile systemów ma twoja firma?
Aktualizacja: 2026-05-21T11:56:28+02:00
11:23
Poprosiła AI, żeby zdjęła z pizzy salami. Chciała wyłudzić zwrot pieniędzy
Aktualizacja: 2026-05-21T11:23:27+02:00
10:38
Elon Musk zostanie pierwszym bilionerem w historii. Czy na pewno wiemy, co robimy?
Aktualizacja: 2026-05-21T10:38:45+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA