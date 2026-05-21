Łatwogang znowu odpala internet. Co wymyślił tym razem?

Łatwogang to influencer, który odpowiada za rekordową zbiórkę przeprowadzoną pod koniec kwietnia. Legendarna transmisja nie tylko pobiła wszelkie polskie rekordy oglądalności (gdzie w szczycie stream był oglądany przez ponad 1,5 mln osób), ale dzięki niej zebrano też ogromną sumę ponad 250 mln zł, którą przekazano na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Czy aby szykuje się powtórka?

Łatwogang z kolejną zbiórką. Będzie kolejny stream na żywo

Idąc za ciosem i na fali popularności pierwszej zbiórki, Łatwogang po kilkutygodniowej przerwie w przestrzeni internetowej postanowił powrócić z nową inicjatywą. Influencer zapowiedział kolejną transmisję na żywo na platformie YouTube. Forma wydarzenia ma różnić się od pierwszej: zamiast streama w mieszkaniu 23-latek przejedzie całą Polskę rowerem.

Oczywiście nie będzie to zwykły YouTube’owy challenge, a tło dla kolejnej zbiórki. Tym razem celem jest zebranie pieniędzy na 8-letniego Maksa, cierpiącego na chorobę powodującą zanik mięśni. Na leczenie chłopca potrzebna jest kwota sięgająca 12 mln zł. To znacznie wyższa suma w porównaniu z początkowym celem pierwszej, rekordowej zbiórki, ustalonym na 500 tys. zł.

Wszyscy jednak wiemy, że cel ten został osiągnięty już zaraz po rozpoczęciu transmisji i finalnie zebrano ponad 500-krotność zamierzonej wartości. Było to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu oglądających oraz dużych firm, takich jak XTB (6,2 mln zł), InPost (6 mln zł), Zen (5,5 mln zł), Kuchnia Vikinga (5,1 mln zł) czy WK Dzik (5 mln zł).

Najpierw Łatwogang ma przejechać całą Polskę rowerem z Zakopanego aż do Gdańska. Jeśli przed dotarciem do miejsca docelowego cel finansowy (12 mln zł) zostanie osiągnięty, influencer ma odpocząć 8–10 godz. i przejechać Polskę w drugą stronę – z Gdańska do Zakopanego.

Kiedy rusza transmisja?

Transmisja z charytatywną zbiórką Łatwoganga ma rozpocząć się już w ten piątek 22 maja o godz. 16:00. Pierwszy stream był aktywny przez 9 dni z rzędu, aż do niedzieli 26 kwietnia 2026 r. Największe sumy były wpłacane jednak pod koniec trwania transmisji na żywo.

Przebycie całej Polski na rowerze w jedną stronę jest nie lada wyzwaniem, nie mówiąc już o wykonaniu tej trasy w dwie strony. Zbiórka jest realizowana na platformie Zrzutka.pl i już wystartowała. W momencie pisania tego artykułu ponad 5 tys. osób wpłaciło przeszło 150 tys. zł. Charytatywny stream jeszcze nie wystartował, więc jest nadzieja na szybkie wypełnienie celu.

Już pierwsze duże firmy, takie jak Decathlon czy Romet, zaoferowały pomoc w dostarczeniu sprzętu potrzebnego do przebycia całej Polski. Miejmy nadzieję, że druga transmisja zyska podobną popularność co pierwsza.

Albert Żurek 21.05.2026 19:10

