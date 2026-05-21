REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Poprosiła AI, żeby zdjęła z pizzy salami. Chciała wyłudzić zwrot pieniędzy

"W mojej zupie jest mucha!" - już niedługo restauratorzy mogą zatęsknić za taką banalną skargą, bowiem oskarżenia już są znacznie poważniejsze, a dowody takie, że trudno się przed nimi obronić.

Adam Bednarek
pizza
REKLAMA

Mięsko zjedz, ziemniaczki zostaw - tak dorośli negocjowali z niejadkami, aby choć część dania zniknęła z talerza. Nauka nie poszła w las, choć strategia wcale nie jest wykorzystywana w dobrym celu. "Dodatki zjedz, resztę zostaw" - takimi poleceniami karmią czatboty cwaniacy, którzy właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji chcą wykiwać restauratorów i platformy pomagające zamawiać jedzenie. 

Tak stało się właśnie w Rzeszowie. Tamtejsza pizzerii opisała przypadek "kreatywnej sytuacji".

REKLAMA

Salami zjadło... AI

Jedna z Pań zamówiła dwie pizze z salami, po czym postanowiła zgłosić do portalu, że salami "magicznie zniknęło" i należy się zwrot pieniędzy. Problem w tym, że do usuwania salami został zatrudniony Chat GPT, który jak to AI — czasem lubi zrobić mały glitch, zmiana cięcia pudełka, zmiana stołu i inne rzeczy wyglądające jak portal do innego wymiaru - opisano na profilu facebookowym lokalu.

W rozmowie z Polsat News właściciel pizzerii przyznał, że najpierw sprawdzono monitoring, aby upewnić się, że zamówienie nie zostało pomylone. Pracownicy wiedzieli, że nie mogło dojść do pomyłki, więc skontaktowali się z platformą pyszne.pl, aby zobaczyć, jakie zdjęcia zostały wysłane w reklamacji. Tak wychwycono nieścisłości - nie tylko inne pudełko, ale nawet dziwnie prezentujące się oregano, jakby dorysowywane ołówkiem. 

- Obawiam się, że z czasem będzie coraz trudniej takie rzeczy wychwycić - przyznaje w rozmowie ze stacją właściciel pizzerii. 

REKLAMA

Sprawa została zgłoszona na policję. Być może konsekwencje zniechęcą innych oszustów do podobnych bezczelnych prób. 

A tych jest ponoć niestety sporo

- Ostatnio nie ma dnia, żeby nie było reklamacji. Ludzie wysyłają zdjęcia, że na pizzy jest włos albo że na połowie nie ma dodatków. Widać, że to wygenerowała sztuczna inteligencja, a platformy zawsze stają po stronie klienta - mówi w rozmowie z warszawską "Wyborczą" Kamil Sosek, prowadzący włoską restaurację na Mokotowie.  

Tak wyglądała jedna z prób oszustwa: rzekomy niezadowolony klient poskarżył się platformie, że na pizzy brakowało kaparów, które były w zamówieniu. Na dowód podesłał zdjęcie. Fotografia przedstawiała jednak pizzę neapolitańską, tymczasem lokal w Mokotowie podaje klientom pizzę rzymską. Aplikacja zwróciła restauracji jedną trzecią, a sam kontakt z platformą według relacji restauratora był utrudniony. "Nie rozmawiasz z człowiekiem tylko z AI" - mówi Sosek. 

REKLAMA

Na próby oszustwa restauracje zwracają uwagę już od dłuższego czasu. "Problem stopniowo nasila się od kilku miesięcy" - potwierdza Aleksander Rosa z Pyszne.pl, choć dodaje, że w skali wszystkich reklamacji tego typu zgłoszenia mają "marginalne znaczenie".

Podobnie twierdzi Łukasz Turczyński, senior general manager Bolt Food w Polsce. W rozmowie z warszawską "Wyborczą" zapewnił, że platforma dysponuje wewnętrznymi metodami pozwalającymi weryfikować podobne przypadki. Firma nie chce komentować szczegółów, aby nie zachęcać do nadużyć. Cwaniacy próbujący zagrać na nosie i restauracjom, i platformie muszą liczyć się z konsekwencjami w postaci blokady konta.  

Ciekawe, jak zareagują platformy i same restauracje, jeżeli proporcje zaczną się zmieniać i fałszywych zgłoszeń będzie więcej. Obawiam się, że ucierpieć mogą na tym niewinni klienci, jeśli procedury reklamacyjne staną się mniej wygodne. W najczarniejszym dla wielu scenariuszu niektóre restauracje po prostu zrezygnują z uciążliwych dostaw. Podając danie osobiście uzyska się w końcu gwarancję, że klient bez AI będzie mniej awanturujący się.

REKLAMA

Niektóre narzędzia AI same odmawiają wykonywania brzydkich wizualizacji pizzy.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
21.05.2026 11:23
Tagi: jedzenierestauracjeSztuczna inteligencja (AI)
REKLAMA
Najnowsze
10:38
Elon Musk zostanie pierwszym bilionerem w historii. Czy na pewno wiemy, co robimy?
Aktualizacja: 2026-05-21T10:38:45+02:00
10:02
Trump buduje fortecę pod Białym Domem. Sześć pięter pod ziemią i imperium dronów
Aktualizacja: 2026-05-21T10:02:53+02:00
9:48
Rowery komunalne to sztos. Wsiadasz i jedziesz bez kodów czy aplikacji
Aktualizacja: 2026-05-21T09:48:06+02:00
9:32
Nie podobają ci się zmiany w Google? Nadchodzi coś jeszcze gorszego
Aktualizacja: 2026-05-21T09:32:51+02:00
9:30
Airbnb już nie kończy się na noclegu. Teraz zamówisz tam niemal wszystko
Aktualizacja: 2026-05-21T09:30:14+02:00
8:52
Przestraszyli się żółtej wody w Bałtyku. Rozwiązanie tej strasznej zagadki jest banalne
Aktualizacja: 2026-05-21T08:52:36+02:00
7:51
Polscy innowatorzy z nagrodami. Huawei Startup Challenge V #TechForAgrinnovation
Aktualizacja: 2026-05-21T07:51:47+02:00
7:38
Po koncercie Metalliki wylała się fala pogardy. Przestańcie się ośmieszać
Aktualizacja: 2026-05-21T07:38:32+02:00
7:00
Pamiętasz numer 0 20 21 22? 30 lat temu tak zaczynał się polski internet
Aktualizacja: 2026-05-21T07:00:00+02:00
6:25
Drzwi w pociągu otworzą się w polu. PKP Intercity ma dziwny problem
Aktualizacja: 2026-05-21T06:25:00+02:00
6:20
Nie będziesz stać w kolejce w sklepie. Butelki oddasz pod blokiem
Aktualizacja: 2026-05-21T06:20:00+02:00
6:15
Dlatego Polska wysycha. Efekt gigantycznego odkurzacza
Aktualizacja: 2026-05-21T06:15:00+02:00
6:10
Maszyny są, ludzi nie ma. Specjalsi szykują się do Black Hawków
Aktualizacja: 2026-05-21T06:10:00+02:00
6:05
Szwecja stawia mur na Bałtyku. Te okręty mają odstraszyć Rosję
Aktualizacja: 2026-05-21T06:05:00+02:00
6:00
Robot za miliardy przegrał z praktykantem. To jest złoto
Aktualizacja: 2026-05-21T06:00:00+02:00
5:54
Test gotowego PC do gier G4M3R Elite 2.0. Premium wylewa się z obudowy, dobre zmiany
Aktualizacja: 2026-05-21T05:54:54+02:00
21:05
Google pokazał swoją potęgę. "Nigdy nie sądziłem, że powiem biliard"
Aktualizacja: 2026-05-20T21:05:08+02:00
21:00
PlayStation 5 jest niesamowite. Uruchamia system, którego nie powinno
Aktualizacja: 2026-05-20T21:00:56+02:00
20:04
Procesor, po który ustawią się kolejki. Nie będzie czego zbierać
Aktualizacja: 2026-05-20T20:04:52+02:00
19:41
Koniec laptopów ze starociami w środku. Będzie łatwiej o dobry komputer
Aktualizacja: 2026-05-20T19:41:50+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA