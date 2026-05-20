Procesor, po który ustawią się kolejki. Nie będzie czego zbierać

AMD jest znane z najlepszych procesorów do komputerów osobistych z Windowsem. Firma, tworząc coraz lepsze produkty, zrzuciła z tronu Intela, który przez lata pozostawał monopolistą. Na fali popularności gigant planuje kolejny czip, który będzie niezwykle wydajny i chętnie wybierany.

AMD Ryzen 7 7700X3D – tańsze wydanie legendy

AMD od kilku lat ma w ofercie najlepsze procesory do gier. Początkowo był nim Ryzen 7 5800X3D, stworzony dla starszej platformy AM4 i pamięci DDR4, lecz z czasem wydano nowszą generację AM5 i stworzono genialnego Ryzena 7 7800X3D. Do dzisiaj jest to jeden z najlepszych wyborów dla graczy ze względu na niesamowitą wydajność uzyskiwaną za sprawą pamięci 3D V-Cache.

Czip obecnie można kupić w naprawdę dobrej cenie ok. 1250 zł (w wersji OEM). Stanowi on świetną bazę dla wydajnej maszyny do gier oraz codziennej pracy dzięki 8 rdzeniom i 16 wątkom. AMD wie, że wciąż jest zapotrzebowanie na podobne procesory, dlatego pracuje nad nowym, bliźniaczym układem: Ryzenem 7 7700X3D.

Według najnowszych doniesień nowy czip ma być jednak nieco tańszy niż bazowy Ryzen 7 7800X3D, który w klasycznej pudełkowej wersji kosztuje bliżej 1500 zł. Pod względem specyfikacji nowy 7 7700X3D ma być bliźniaczo podobny – zaoferuje 8 rdzeni, 16 wątków i będzie bazować na architekturze Zen 4. W układzie znajdziemy także 96 MB pamięci 3D V-Cache (dokładnie tyle samo, co w 7800X3D), która jest kluczowa dla zapewnienia najwyższej wydajności w grach.

Nowy procesor ma jednak działać z niższymi częstotliwościami zegara: bazową 4,0 GHz oraz boost 4,5 GHz (kontra odpowiednio 4,2 oraz 5,0 GHz w starszym bracie). Mimo tego pobór mocy ma stać na identycznym poziomie: 120 W.

Cena odegra tu kluczową rolę

W przypadku procesorów dla komputerów osobistych wydajność to tylko jeden z aspektów, które należy brać pod uwagę. Istotna jest również cena i stosunek ceny do możliwości. Aby Ryzen 7 7700X3D przyjął się na rynku w Polsce, musi kosztować istotnie mniej od 7800X3D. Jeśli wspomnianą wersję OEM możemy kupić za ok. 1250 zł, nowy model nie powinien kosztować więcej niż 1000–1100 zł.

Jest też szansa, że Ryzen 7 7800X3D prędzej czy później zostanie wycofany ze sprzedaży i firma będzie oferować wyłącznie 7700X3D. Dokładnie tak było w przypadku rewolucyjnego Ryzena 7 5800X3D, który został wycofany, a na jego miejsce trafił Ryzen 7 5700X3D.

Albert Żurek 20.05.2026 20:04

