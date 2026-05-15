Aktualizujesz komputer i robi się cicho. To groźniejsze, niż myślisz

Sprawa wygląda następująco: użytkownicy, którzy aktualizują swoje systemy o najnowszy sterownik graficzny AMD, spotykają się z nietypowym błędem. Wersja 26.5.1 powoduje problem z zarządzaniem wentylatorami karty graficznej, które zostają całkowicie wyłączone – nawet jeśli sprzęt jest pod dużym obciążeniem i osiąga ogromne temperatury.

Problem z aktualizacją sterowników. Zatrzymuje wentylatory w komputerze

Wentylator to prosty element niezbędny w niemal każdym komputerze – szczególnie w dużych maszynach stacjonarnych. To one pomagają odprowadzać ciepło generowane przez procesor czy układ graficzny. Większość nowoczesnych, wydajnych kart graficznych jest wyposażona we własny system składający się z dwóch lub trzech wentylatorów.

Te elementy powodują jednak hałas. Aby z tym walczyć, wiele modeli wspiera tzw. funkcję zero RPM. To rozwiązanie polegające na tym, że w momencie zerowego lub niskiego obciążenia, np. podczas prostych czynności w systemie operacyjnym czy przeglądarce, wentylatory są całkowicie wyłączane. Gdy sprzęt rozpozna wyższą temperaturę i obciążenie, elementy te są wprawiane w ruch.

Jak wynika jednak z doniesień użytkownika Reddita, po aktualizacji sterownika Adrenalin 26.5.1 jego karta graficzna AMD Radeon nie zarządza poprawnie wentylatorami. W momencie wyłączenia lub uśpienia monitora system standardowo wyłącza je. Jednak po wybudzeniu lub włączeniu ekranu tryb ten pozostaje aktywny. Oznacza to, że nawet po uruchomieniu gry lub innego zadania obciążającego układ graficzny wentylatory pozostają nieruchome.

Problem polega na tym, że nie jest to bezpieczne dla naszego komputera i samej karty graficznej. Brak pracy wentylatorów oznacza gorsze odprowadzanie ciepła z radiatora. Zauważymy to praktycznie od razu, gdy karta graficzna zwolni np. w grach, specjalnie minimalizując zegary oraz pobór mocy w celu ochrony układu. Niższa wydajność w rozgrywce jest tutaj najmniejszym kłopotem. Nawet mimo ograniczania wydajności czipu, ten może pozostawać niebezpiecznie gorący przez dłuższy czas.

Temperatury przewyższające 90°C czy 100°C, utrzymywane przez dłuższy czas, mogą powodować poważne uszkodzenia. Komputer powinien wysyłać znaki ostrzegawcze, takie jak wyłączanie gier czy programów oraz niebieskie ekrany śmierci (BSOD). Nie należy tego jednak bagatelizować.

Skala problemu nie jest znana. Ale jest rozwiązanie

Użytkownik Reddita nie jest jedyną osobą, która doświadczyła tego błędu. W komentarzach co najmniej kilku innych posiadaczy kart AMD Radeon zgłosiło podobny problem po aktualizacji do sterownika 26.5.1. Rozwiązanie wydaje się jednak proste.

Na początku powinniśmy spróbować restartu komputera. Jeśli to nie zadziała, potrzebna będzie ponowna, czysta instalacja sterowników lub powrót do starszej wersji oprogramowania, w której nie uświadczymy problemów z działaniem funkcji zero RPM.

Albert Żurek 15.05.2026 17:25

