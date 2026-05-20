Windows 11 poprawi wkurzający element. Wyszukiwarka zadziała jak powinna

Wraz z projektowaniem Windowsa 11 producent podjął mnóstwo niezrozumiałych dla użytkowników decyzji projektowych. Usunął lub zmienił funkcje, które w Windowsie 10 działały dobrze i nie potrzebowały zmian. Jedną z nich była wbudowana wyszukiwarka, która w najnowszych aktualizacjach jest już poprawiana.

Windows 11 poprawi wyszukiwarkę systemową

Wyszukiwarka w Windowsie 11 nie służy tylko do prostego znajdowania plików oraz aplikacji. Zasadniczym problemem tego narzędzia jest podejście polegające na chęci bycia funkcją do wszystkiego – wyświetla ono także wyniki wyszukiwania z internetu za sprawą Microsoft Bing. Często po wpisaniu określonej nazwy wyskakują nam niechciane sugestie dotyczące aplikacji lub folderów, zamiast pliku, którego faktycznie szukamy.

Na szczęście, w związku z planem naprawczym systemu operacyjnego, Microsoft podejmuje kolejne istotne kroki i zmienia działanie wyszukiwarki systemowej. W testowych wersjach oprogramowania producent zaczął już wdrażać zmiany w działaniu tej usługi.

Rozpoczęliśmy wprowadzanie zmian, które mają na celu zwiększenie przydatności pola wyszukiwania systemu Windows. Na początek ułatwimy wyszukiwanie plików i aplikacji – pisze Microsoft w opisie wersji 26300.8493.

Co się zmienia? Wyszukiwarka w Windowsie 11 w pierwszej kolejności weźmie pod uwagę pliki oraz aplikacje znajdujące się lokalnie na urządzeniu. Zamiast wyświetlać całą listę opcji z wynikami z Binga, użytkownicy częściej zobaczą dokładnie to, czego szukali. Nawet jeśli popełni się literówkę, system dobrze rozpozna pliki oraz aplikacje lokalne.

To jednak nie tak, że Microsoft całkowicie porzuca wyszukiwanie bazujące na wynikach z Binga. Te wciąż pozostaną dostępne po wpisaniu określonej frazy, lecz to wyniki lokalne otrzymały najwyższy priorytet. Te z internetu zostały zepchnięte na drugi plan.

Obecnie trudno powiedzieć, czy Microsoft udostępni funkcję pozwalającą użytkownikom na całkowite wyłączenie wyników wyszukiwania z internetu we wbudowanym pasku Windowsa 11. Aktualnie można to zrobić nieoficjalnymi metodami, ale jest to po prostu trudne.

Microsoft ma jednak zwiększyć kontrolę nad wyszukiwanymi treściami: według Windows Latest gigant wprowadzi funkcję, która będzie informować użytkownika o tym, które wyniki pochodzą z internetu, a które są lokalne. Microsoft powoli ulepsza Windowsa 11 i widać tego efekty. Już niebawem będziemy mogli przesuwać i dostosowywać pasek systemowy, a także liczyć na wyższą wydajność komputerów.

Albert Żurek 20.05.2026 18:02

