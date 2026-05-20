PKP sprzeda ci mieszkanie. Tak, dobrze czytasz 

Rola PKP wcale nie sprowadza się do tego, że z dworca zarządzanego przez spółkę można odjechać do innego miasta, gdzie mieszkania są nieco tańsze. Kolejowe przedsiębiorstwo w swojej ofercie ma liczne nieruchomości na sprzedaż.

Mieszkania rozsiane są po całej Polsce. Niektóre w bardzo atrakcyjnej lokalizacji. Jak te warszawskie, przy ul. Chmielnej, blisko dworca Centralnego i ścisłego centrum stolicy.

Za mieszkanie o powierzchni 26 m2 przyjdzie zapłacić co najmniej 515 tys. zł. To cena orientacyjna, bo sprzedaż będzie prowadzona w formie przetargu ustnego nieograniczonego. W tym samym budynku PKP na sprzedaż ma też 52 m2 lokal, a jego cena orientacyjna wynosi już 1,2 mln zł.

Inne lokalizacje są nieco bardziej atrakcyjne pod względem cenowym. Na Pradze, jak wyszperał serwis TVP 3 Warszawa, dostępne jest np. mieszkanie o powierzchni 42 m2 za 350 tys. zł.

- Lokale są zróżnicowane pod względem metrażu: od 17-stu do 70-ciu metrów kwadratowych, są też zróżnicowane pod względem ceny i stanu technicznego – wyjaśnia Justyna Gawron z PKP S.A.

Wiele z nich wymaga generalnego remontu. Jak choćby 23 m2 mieszkanko w Jeleniej Górze za 145 tys. zł. Ceny za metr kwadratowy mogą więc kusić, ale do tego trzeba jeszcze doliczyć remonty.

Coś za coś. Do plusów zaliczyć można fakt, że nierzadko mieszkania znajdują się w budynkach położonych niedaleko dworców, więc dla osób podróżujących będzie to dodatkowy atut.

PKP sprzedaje nieruchomości i… buduje nowe

PKP S.A. informowało niedawno, że rozpoczyna proces wyboru partnera inwestycyjnego dla zagospodarowania nieruchomości przy ul. Burakowskiej w Warszawie. Projekt dotyczy "atrakcyjnie położonego terenu o powierzchni ponad 8 tys. mkw., przeznaczonego pod realizację przedsięwzięcia komercyjnego".

Kolejowa spółka planuje wspólnie z partnerem biznesowym zrealizować inwestycję obejmującą obiekty mieszkaniowe, w szczególności zabudowę przeznaczoną na najem długoterminowy.

– PKP S.A. chce aktywnie rozwijać współpracę z partnerami inwestycyjnymi przy zagospodarowywaniu swoich nieruchomości. Wracamy do formuły, która pozwala łączyć potencjał gruntów należących do spółki z doświadczeniem, know-how i finansowaniem podmiotów rynkowych. Projekt przy ul Burakowskiej jest ważnym przykładem takiego podejścia. Chcemy realizować przedsięwzięcia, które zwiększają wartość naszego portfela nieruchomości, a jednocześnie odpowiadają na potrzeby miast i rynku – wyjaśniał Andrzej Bułczyński, członek zarządu PKP S.A. ds. nieruchomości.

Poczta Polska też chce być deweloperem

A za wzór do naśladowania minister aktywów państwowych Wojciech Balczun na antenie Polsat News wskazał właśnie PKP.

- Grupa PKP jest dowodem na to, że udało się takie projekty zrealizować. W Warszawie jedne z największych projektów deweloperskich na Odolanach są realizowane w komercyjnym wymiarze przez specjalny fundusz nieruchomości, który został powołany. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, żeby transparentnie, merytorycznie i biznesowo zagospodarować te zasoby - przekonywał Balczun, tłumacząc, gdzie Poczta Polska powinna szukać nowych przychodów.

Adam Bednarek 20.05.2026 09:24

