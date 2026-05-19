Surface’owy biały kruk zaginął w serwisie. Microsoft milczy, internet się gotuje

Historia, która właśnie obiega Reddita, brzmi jak niesmaczny żart - tyle że wydarzyła się naprawdę. Chodzi o laptopa o statusie ultrakolekcjonerskim.

Maciej Gajewski
Surface Laptop 7 50th Anniversary zaginął
Jeden z posiadaczy ultrarzadkiego, limitowanego Surface Laptopa 7 w edycji 50th Anniversary, jednego z zaledwie 50 egzemplarzy na świecie, wysłał swój komputer do naprawy. Wrócił do niego… zwykły Surface Laptop 7. A oryginał? Przepadł w czarnej dziurze serwisowej Microsoftu. I to mimo pisemnej gwarancji, że naprawa będzie „same unit repair”, czyli że wróci dokładnie ten sam egzemplarz.

Cała sprawa wywołała burzę - i trudno się dziwić. To tak, jakby ktoś wysłał na serwis limitowaną gitarę Fendera z podpisem Claptona, a wróciła mu zwykły Stratocaster z półki sklepowej. Niby gra, ale to nie o to chodzi.

Co właściwie zaginęło?

Limitowany Surface Laptop 7 50th Anniversary to nie był zwykły wariant kolorystyczny. Microsoft przygotował go jako pamiątkę swoich 50. urodzin - z laserowo grawerowanym logo Microsoftu z 1975 r., złotym logotypem, specjalnym ekranem startowym i dedykowaną tapetą. Nawet pudełko miało złote akcenty. To sprzęt, który nigdy nie trafił do sprzedaży - można go było jedynie wygrać w konkursie #Microsoft50SurfaceSweepstakes.

Właściciel jednego z tych egzemplarzy, Rhener Furtado, zgłosił problem z zawieszaniem się komputera. Zanim wysłał go do serwisu upewnił się na piśmie, że naprawa będzie wykonana na jego własnym egzemplarzu. Dodał nawet fizyczną notatkę do paczki, prosząc o ostrożność i kontakt w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Microsoft jednak uznał urządzenie za „nienaprawialne” i odesłał mu standardowego Surface Laptopa 7 - bez złotych akcentów, bez grawerów, bez jubileuszowego charakteru. Innymi słowy: funkcjonalnie to samo, kolekcjonersko - przepaść.

Społeczność reaguje: „To nie jest zwykły laptop!”

Na Reddicie zawrzało. Komentujący nie przebierają w słowach podkreślając, że Microsoft nie może tak traktować limitowanego egzemplarza. Wielu użytkowników radzi właścicielowi eskalować sprawę „wszędzie, gdzie się da”, od Twittera po redakcje technologiczne.

I trudno im się dziwić. W świecie kolekcjonerskich edycji - czy to sneakersów, czy kart Pokémon, czy limitowanych konsol - wartość tkwi w unikalności nie w specyfikacji technicznej. A tu mówimy o sprzęcie, którego powstało tylko 50 sztuk. To mniej niż niektóre prototypy, które trafiają później na aukcje za absurdalne kwoty.

Najbardziej ironiczne w całej historii jest to, że Surface Laptop 7 to model, który iFixit ocenił na 8/10 pod względem naprawialności - jedną z najwyższych ocen w historii linii Surface. To sprzęt, który powinien być łatwy do serwisowania, z czytelnymi oznaczeniami i łatwym dostępem do podzespołów.

A jednak gdzieś w procesie naprawy limitowany egzemplarz po prostu… zniknął. Czy został zagubiony? Czy trafił do niewłaściwego magazynu? Czy ktoś go pomylił z innym urządzeniem? Tego nie wiadomo. Microsoft na razie nie udzielił komentarza. A to nie jest problem techniczny. To problem zaufania, komunikacji i odpowiedzialności. I jeśli gigant z Redmond nie zareaguje szybko to może się okazać, że jubileuszowy laptop stanie się symbolem czegoś zupełnie innego niż 50 lat innowacji.

19.05.2026 17:53
