PlayStation powraca do ekskluzywności. Tragiczne wieści

Sukces PlayStation został ugruntowany przez autorskie gry dostępne tylko na konsolach Sony. Chodzi o serie takie jak The Last of Us, God of War, Marvel's Spider-Man i wiele innych. Wiele z nich jednak trafiło na Windowsa, przez co era ekskluzywności PlayStation została zakończona. Kolejne gry jednak już nie będą trafiać na PC.

Koniec gier PlayStation na komputerach



To jednak nie tak, że gry Sony tworzone z myślą o platformie PlayStation trafiały od razu po premierze na Windowsa. Większość gier pozostawała ekskluzywna tylko przez jakiś czas – najczęściej kilka miesięcy, czasami nawet lat. Mimo wszystko finalnie do uruchomienia gier z PS-a nie potrzebowaliśmy konsoli Sony. Wystarczył komputer i platforma typu Steam.

Jednak, jak wynika z nowego raportu Bloomberga, dyrektor generalny PlayStation Hermen Hulst w miniony poniedziałek miał poinformować pracowników, że Sony nie będzie już wydawać gier singleplayer (dla jednego gracza) na komputery osobiste. Oznacza to powrót do dawnego podejścia zakładającego ekskluzywność tytułów na PlayStation 5 oraz przyszłych generacjach konsol.

Wiadomość trafiła do opinii publicznej po tym, jak dwa miesiące temu, na początku marca, pojawiły się nieoficjalne doniesienia na temat prawdopodobieństwa wycofania kolejnych gier tworzonych przez PlayStation z komputerów. Z wcześniejszych informacji wynikało, że Sony miało w planach wprowadzenie m.in. Ghost of Yotei na Steama (a więc komputery osobiste z Windowsem i Linuksem), lecz plany zostały porzucone.

Sony miało zdecydować się na powrót do pełnej wyłączności dla PlayStation. To jednak nie tak, że wszystkie gry Sony pozostaną dostępne tylko dla posiadaczy konsol marki. Firma chce skupić się na produkcjach jednoosobowych, lecz te wieloosobowe, takie jak Helldivers 2, w dalszym ciągu będą tworzone i wydawane na komputerach osobistych w dniu premiery.

W grach wieloosobowych liczy się przede wszystkim liczba graczy. Im większa popularność, tym większe zyski. W produkcjach tego typu istotne są tzw. mikropłatności: najczęściej elementy wizualne, takie jak skórki, które nie zmieniają rozgrywki, ale pozwalają np. wyróżnić się na tle innych graczy.

Skąd taka decyzja?

Osoby specjalizujące się w tematyce PlayStation wskazują, że decyzja o powrocie do ekskluzywności dla konsol ma wynikać co najmniej z dwóch powodów. Pierwszym jest słaba sprzedaż gier na Steamie, która nie zapewnia tak wysokiego zarobku w porównaniu z kosztem przeniesienia produkcji na komputery osobiste.

Z drugiej strony, dotychczasowe podejście miało osłabiać markę PlayStation oraz jej pozycję na rynku. Wszystko dlatego, że gracze mogli uruchomić produkcje Sony bez posiadania (kupowania) konsoli firmy. Dla posiadaczy pecetów to oczywiście złe wiadomości.

Aby zagrać w gry Sony, będzie trzeba kupić PlayStation. Konsola ostatnimi czasy podrożała i podstawowa wersja bez napędu na płyty kosztuje ok. 2350–2500 zł. To wciąż znacznie mniej w porównaniu z dobrym komputerem do gier, ale pamiętajmy, że komputery PC nie służą tylko do grania. To też dla wielu osób maszyny do pracy, nauki i rozrywki (oglądania filmów czy seriali).

Albert Żurek 19.05.2026 12:06

