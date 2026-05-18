REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

PlayStation Plus w Polsce drożeje. Konsolowe granie jest dla bogaczy

Sony postanowiło podwyższyć cenę swojego abonamentu. Granie w gry online stało się właśnie droższe.

Albert Żurek
PlayStation Plus ceny powiększone
REKLAMA

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o tym, że Sony postanowiło podwyższyć ceny konsol PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro. Teraz przyszedł czas na abonament PlayStation Plus w bazowej wersji Essentials. Oprócz złych wiadomości są też dobre – zmiana nie będzie dotyczyć wszystkich użytkowników.

REKLAMA

Sony podwyższa cenę abonamentu PlayStation Plus

Sony oficjalnie podało nowe ceny abonamentu PlayStation Plus. Zmiany są widoczne przede wszystkim w podstawowym planie Essentials. Obecnie nie ma informacji o podwyżkach cen wyższych wersji usługi: PS Plus Extra oraz PS Plus Premium.

Nowe ceny zaczną obowiązywać już w nadchodzącą środę 20 maja. Wyglądają następująco:

  • 1 miesiąc – 9,99 euro zamiast 8,99 euro (w Polsce 37 zł);
  • 3 miesiące – 27,99 euro zamiast 24,99 euro (w Polsce 100 zł).

W przypadku rozliczenia comiesięcznego zapłacimy o 1 euro więcej, a za usługę płatną z góry na trzy miesiące – już o trzy euro więcej. Zmiany powinny dotyczyć także polskiego rynku. Jeśli weźmiemy pod uwagę obecny kurs euro, jeden miesiąc PlayStation Plus powinien kosztować ok. 42 zł. Z kolei trzy miesiące to już 118 zł.

REKLAMA

Oczywiście polecam poczekać na oficjalne ceny obowiązujące w kraju nad Wisłą. Sony niekoniecznie musi kierować się bezpośrednio kursem euro. Obecna trzymiesięczna subskrypcja, kosztująca za granicą w państwach UE 25 euro (106 zł), u nas była dostępna za 100 zł.

Istotne jest to, że podwyżki dotyczą tylko nowych użytkowników abonamentu PlayStation Plus. Ci, którzy obecnie opłacają abonament każdego miesiąca lub co trzy miesiące, w dalszym ciągu mogą liczyć na dotychczasowe ceny (odpowiednio 37 zł i 100 zł). Nowe ceny będą obowiązywać w momencie, gdy anulujemy subskrypcję i ponownie ją odnowimy.

REKLAMA

Czytaj też:

Jaki jest powód zwiększenia cen?

Sony w krótkim komunikacie w serwisie X tłumaczy, że podwyżka jest spowodowana "obecną sytuacją rynkową". Nie wyjaśnia jednak, co to właściwie oznacza. Może mieć to powiązanie z drożejącymi modułami pamięci operacyjnej i wewnętrznej, które dotykają całej branży sprzętu elektronicznego.

REKLAMA
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Kredyt do wykorzystania na materiały dziennikarskie: Miguel Lagoa / Shutterstock.com

REKLAMA
Albert Żurek
18.05.2026 20:18
Tagi: abonamentPlayStationPS PlusSubskrypcja
REKLAMA
Najnowsze
19:18
Umieścili jeden kawałek metalu w dwóch miejscach jednocześnie. Dobrze czytasz
Aktualizacja: 2026-05-18T19:18:50+02:00
19:03
AI narobiło pizzerii 100 milionów długów. Przykład głupoty tych na górze
Aktualizacja: 2026-05-18T19:03:41+02:00
19:02
Rząd tworzy eDziennik dla szkół i to za darmo. Librus może mieć problem
Aktualizacja: 2026-05-18T19:02:45+02:00
18:50
Polacy zachwyceni chińskim SUV-em. 78 tys. zł za automat to jak błąd
Aktualizacja: 2026-05-18T18:50:41+02:00
17:45
Microsoft poddał się w sprawie znienawidzonego klawisza. Koniec cyrku
Aktualizacja: 2026-05-18T17:45:51+02:00
17:31
Nowa Siri zachoruje na sklerozę. Apple: tak właśnie ma być
Aktualizacja: 2026-05-18T17:31:55+02:00
17:16
Składany iPhone w kryzysie. Zawiasy mogą uwalić premierę
Aktualizacja: 2026-05-18T17:16:54+02:00
17:15
Prezes wielkiej firmy przyznał, po co mu AI. Pracownicy nie są zachwyceni
Aktualizacja: 2026-05-18T17:15:47+02:00
17:02
Metz wchodzi do Polski. Cała gama nowych telewizorów
Aktualizacja: 2026-05-18T17:02:24+02:00
16:29
Gmail, Kalendarz i Dysk Google mają nowe ikony. Ale paskudy
Aktualizacja: 2026-05-18T16:29:02+02:00
16:00
Pauza przed viralem. 10 sekund, które ratuje nerwy
Aktualizacja: 2026-05-18T16:00:00+02:00
15:48
Polskie firmy oceniają wdrożenie AI. Dewastujące wyniki sondażu
Aktualizacja: 2026-05-18T15:48:46+02:00
15:32
iPhone 18 Pro Max wygląda jak poprzednik, ale Apple ma sposób, byś kupił nowe etui
Aktualizacja: 2026-05-18T15:32:55+02:00
15:22
Elektronika w osiedlowym. Docenisz to, jak kupisz laptopa
Aktualizacja: 2026-05-18T15:22:34+02:00
15:16
Wyżywamy się za system kaucyjny na niewinnych. Renoma biznesów pikuje
Aktualizacja: 2026-05-18T15:16:12+02:00
15:13
Czujesz? Ziemia właśnie przelatuje przez szczątki dawnej supernowej
Aktualizacja: 2026-05-18T15:13:49+02:00
15:12
Unia zakazuje ketchupu w saszetkach. Serio, tego potrzebujemy?
Aktualizacja: 2026-05-18T15:12:33+02:00
15:10
Windows 11 szkodził laptopom. Microsoft przyznaje się do porażki
Aktualizacja: 2026-05-18T15:10:44+02:00
13:28
WhatsApp ma nowe wiadomości. Raz przeczytasz i koniec
Aktualizacja: 2026-05-18T13:28:14+02:00
13:26
Różne składy, te same etykiety. Klienci mają pytania do Biedronki
Aktualizacja: 2026-05-18T13:26:03+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA