Ładowanie...

O jakiej marce myślisz w pierwszej kolejności, gdy usłyszysz słowo „powerbank” lub „ładowarka”? Jest spora szansa, iż to Baseus. Ta pochodząca z Państwa Środka oraz istniejąca od 2011 r. firma z dumą się chwali, iż jest liderem w segmencie ładowania naszych urządzeń elektronicznych, a Polskę uznaje za swój najważniejszy rynek - poza rzecz jasna macierzystym.

REKLAMA

Baseus w Polsce

Współcześnie w ofercie marki Baseus znajdziemy już nie tylko przenośne banki energii oraz kostki do gniazdka oferujące szybkie ładowanie, ale i słuchawki, w tym typu open-ear; firma chwali się, że w 1. kwartale 2026 r. stała się największym dostawcą otwartych zestawów słuchawkowych na świecie. Wiele produktów z portfolio można zaś już teraz kupić w naszym kraju.

Co zaś istotne, sprzęty i akcesoria z logo Baseus nabywamy nie tylko online, w brand storze oraz w elektromarketach, ale również w sklepach, które kojarzą się bardziej z kosmetykami niż z elektroniką. Baseus ma przy tym duże ambicje związane z naszym rynkiem, o czym mogliśmy porozmawiać z przedstawicielami firmy podczas ich wizyty w Warszawie. Przybyli do nas aż z Chin.

Baseus ma sieć własnych sklepów, ale nie ogranicza się tylko do nich

Podczas spotkania pracownicy marki Baseus podkreślali, że starają się odpowiadać na potrzeby lokalnego rynku oraz identyfikować je z wyprzedzeniem - jak np. w przypadku ładowarek do laptopów. Te w Europie znikną lada moment z pudełek, więc firma chce zaoferować klientom produkty, które spełnią ich potrzeby w kontekście ładowania komputerów oraz wszelkich innych sprzętów.

Na moje pytania dotyczące marki oraz właśnie klucza, wedle którego dobierane są produkty wprowadzane na nasz rynek, odpowiedział globalny PR Manager marki, Jack Liu. Z kolei Weronika Włazowska, piastująca w firmie Baseus stanowisko Marketing Manager Poland, zdradziła w rozmowie ze Spider’s Web który z produktów jest w naszym kraju bestsellerem.

REKLAMA

Jack Liu, PR Manager Baseus - wywiad Spider’s Web

Piotr Grabiec, Spider’s Web: W jaki sposób opisałbyś markę Baseus jednym zdaniem komuś, kto o niej jeszcze nie słyszał?

Jack Liu, PR Manager Baseus: W trzech słowach: „w oparciu o użytkownika” [ang. based on user; jest to fraza, do której nawiązuje nazwa Baseus - przyp. red.]. To marka inteligentnych technologii, która wspiera naszych użytkowników w różnych scenariuszach codziennego życia. Całość zbudowana jest w oparciu o tę samą filozofię, czyli właśnie „w oparciu o użytkownika”.

A czym Wasza firma wyróżnia się na tle konkurencji?

REKLAMA

Działamy w wielu kategoriach produktowych, więc jeśli mówimy o konkurencji, mamy jej naprawdę bardzo dużo. Jednak nasze produkty i usługi nie powstają z myślą o „zmiażdżeniu konkurencji”. One wychodzą z realnych potrzeb użytkowników. Hasło „w oparciu o użytkownika” to nie jest tylko pusty slogan. Od samego pomysłu na produkt, przez decyzję o jego wdrożeniu, aż po projektowanie i testowanie - na każdym kroku uwzględniamy opinie konsumentów. Tak właśnie tworzymy nasze produkty. Nie chodzi o „niszczenie konkurencji”.

Jeśli chodzi konkretnie o ładowanie, jesteśmy już wiodącą marką w tej kategorii. Nie jesteśmy tu naśladowcami - to inni mogą naśladować nas, a nie na odwrót. Jak więc radzimy sobie z konkurencją w segmencie ładowania? Po prostu jesteśmy sobą, będąc liderem w tej dziedzinie. Z kolei w segmencie audio - będę szczery, nie jesteśmy marką z ponad stuletnią tradycją. Rywalizujemy w tej kategorii, oferując dwie kluczowe wartości.

W segmencie audio Baseus współpracuje z Bose

Pierwszą z nich jest jak najlepsza jakość dźwięku i technologia w przystępnej cenie. Dla przykładu w serii Inspire płacisz połowę lub jedną trzecią ceny konkurencji za tę samą jakość dźwięku i technologię. Drugą naszą propozycją w segmencie audio jest innowacja. Mamy bardzo sprecyzowaną wizję przy wyborze kierunków produktowych, skupiamy się na słuchawkach otwartych. Choć istnieją marki z segmentu audio istniejące od dziesięcioleci, my działamy niezwykle szybko i koncentrujemy całą naszą energię oraz zasoby na konstrukcji typu open-ear. W tym konkretnym obszarze również jesteśmy liderem.

REKLAMA

Tak właśnie postrzegamy konkurencję i to, co my naprawdę robimy. W pierwszym kwartale 2026 roku staliśmy się największym dostawcą słuchawek otwartych na świecie. Jak widzisz, dzięki tak skoncentrowanej strategii jesteśmy w stanie osiągać sukcesy w bardzo szybkim tempie.

Komunikujecie swoje pomysły, misję oraz informację o produktach i sukcesach wieloma różnymi kanałami. Który z nich jest dziś najskuteczniejszy, jeśli chodzi o możliwość dotarcia do potencjalnych klientów?

Skoro pracuję w PR, muszę odpowiedzieć, że PR! A tak na poważnie, to każdy kanał jest bardzo ważny. PR ma jednak szczególne znaczenie, ponieważ wy [dziennikarze - przyp. red.] jesteście ekspertami. Nowe technologie wymagają wielu wyjaśnień. Potrzebny jest zaufany głos na rynku, który przełoży te technologie na prosty język i wytłumaczy ludziom, dlaczego ich potrzebują oraz którym markom warto zaufać. To komunikacja za pośrednictwem strony trzeciej, która nie pochodzi bezpośrednio od marki, lecz od zaufanych mediów. Właśnie dzięki PR-owi budujemy ogromne zaufanie.

REKLAMA

Muszę jednak dodać, że inne kanały marketingowe również są w danym momencie kluczowe, zwłaszcza w tym roku, gdyż rozszerzamy naszą obecność w kolejnych sieciach handlowych w Polsce. Mowa tu o setkach czy tysiącach sklepów Rossmann, co daje nam możliwość szerokiego, bezpośredniego dotarcia do użytkowników w Polsce. Tradycyjne kanały sprzedaży są więc dla nas niezwykle istotne.

Powerbanki i ładowarki to dziś tylko 1 z 4 obszarów, w których Baseus chce zaznaczać swoją obecność

W komunikacji wspominacie o swoich produktach i zostańmy na chwilę przy nich. Nie wszystkie są dostępne w Polsce, niektórych brakuje. Dlaczego, jaki tutaj jest klucz przy wyborze, które z nich wprowadzać na dany rynek, a których nie?

To w gruncie rzeczy prosta kwestia. Chodzi głównie o logistykę oraz o nasze zrozumienie lokalnego rynku. Tak więc po pierwsze: kwestie logistyczne, uzyskanie certyfikatów i zatwierdzenie produktów w kanałach naszych lokalnych partnerów, to wszystko zajmuje mnóstwo czasu, często całe miesiące.

REKLAMA

Po drugie, mimo że mamy własny oficjalny sklep i kanały online, współpracujemy z lokalnymi partnerami. Oni również mają swoje standardy i wymagania wobec marki Baseus. Musimy więc wspólnie wypracować najlepsze portfolio produktów - to nie jest wyłącznie nasza jednostronna decyzja. Ufamy naszym lokalnym partnerom, ponieważ działają tu od dawna, znają rynek i ufamy ich ocenie co do tego, które produkty sprawdzą się w Polsce najlepiej.

Poza tym sami też rozumiemy już specyfikę polskiego rynku i mamy swoje priorytety produktowe. Przykładowo, w tym roku mocno stawiamy na ładowarki i powerbanki o dużej mocy. Wiemy bowiem, że planowane są zmiany w zakresie sprzedaży nowych laptopów - mają one być sprzedawane bez ładowarek w zestawie. Dlatego wydajne ładowarki to dla nas kluczowa kwestia na ten rok. Zrozumienie lokalnego rynku w zasadzie dyktuje nam, co na niego wprowadzamy.

Polska to bardzo wyrafinowany rynek i może nie ma tu absolutnie każdego produktu, ale są te najlepsze: seria słuchawek Inspire, ładowarki EnerGeek, cała nasza czołówka już tu jest. Polscy użytkownicy mogą więc odczuwać niewielkie braki, ale na pewno nie tracą zbyt wiele.

REKLAMA

Na liście najważniejszych partnerów marki Baseus znajduje się wiele firm działających na polskim rynku, w tym np. Rossmann i Euro RTV AGD

A z tych produktów, które w naszym kraju są dostępne, który jest bestsellerem?

Weronika Włazowska - Marketing Manager Poland: Obecnie w Polsce najważniejszą kategorią produktową ogółem - tak jak już wspomnieliśmy - jest ładowanie. Jesteśmy liderem w segmencie powerbanków. Mieliśmy wiele sukcesów w tej kategorii, np. serię Bipow 2 czy PicoGo, a teraz wprowadzamy na rynek serie EnerFill i EnerGeek.

W zeszłym roku ogromny sukces odniósł natomiast jeden konkretny produkt z innej kategorii. Były to pierwsze słuchawki, jakie sprowadziliśmy do Polski z serii BP1 Pro. To absolutny bestseller w sieci RTV EURO AGD. Sprzedaliśmy w Polsce setki tysięcy sztuk. Otrzymaliśmy tak wiele pozytywnych opinii od użytkowników, że ten produkt realnie umocnił naszą pozycję jako producenta audio.

REKLAMA

Czytaj inne nasze teksty poświęcone marce Baseus:

To także powód, dla którego wprowadzamy do Polski coraz więcej i więcej produktów audio. Na początku wydawało nam się, że polski rynek jest w tym segmencie już nasycony, ale sukces tej konkretnej serii, BP1 Pro, pokazał nam, że wciąż jest miejsce dla nowego gracza. Dzięki temu na polski rynek trafia teraz znacznie więcej interesujących urządzeń audio.

REKLAMA

A co możecie zdradzić na temat krótko- i długoterminowych planów marki Baseus związanych z polskim rynkiem?

Jack Liu, PR Manager Baseus: Naszym krótkoterminowym celem jest przede wszystkim rozszerzenie oferty audio w Polsce. Nie chodzi tylko o produkty budżetowe, bo już udowodniliśmy, że rynek tego potrzebuje, a nasze produkty audio trafiają w gusta. W tym roku chcemy, aby seria Inspire stała się w Polsce jeszcze istotniejsza. Dlatego wprowadzamy nowy, pomarańczowy kolor modelu Baseus Inspire XH1 oraz słuchawki otwarte typu open-ear, Baseus Inspire XC1. Rozwój audio to ogromny priorytet, prawdopodobnie numer jeden.

Drugim jest ładowanie o wysokiej mocy, czyli dokładnie to, czego rynek teraz potrzebuje. Wynika to również z faktu, że europejscy użytkownicy są bardzo świadomi ekologicznie. Nie chcemy, abyście musieli kupować trzy różne powerbanki: taki do telefonu, inny do komputera itd. Jeden mocny powerbank, który naładuje wszystko, to dla nas idealny scenariusz.

Zatem audio i ładowanie o wysokiej mocy to nasze cele krótkoterminowe, a poza tym pracujemy nam dalszym rozszerzaniem sieci sprzedaży detalicznej. Mamy już całkiem dobrą obecność online i offline, zwłaszcza w specjalistycznych sklepach z elektroniką. Chcemy jednak rozwinąć skrzydła w supermarketach i mniejszych sklepach spożywczych w setkach różnych miast w Polsce, nie tylko w Warszawie. To nasz cel średnio- i długoterminowy.

REKLAMA

Jeśli zaś mówimy o tej naprawdę dalekiej perspektywie, to nie zajmujemy się tylko ładowaniem i audio. Mamy też produkty z segmentu bezpieczeństwa oraz przyszłościowe rozwiązania oparte o AI. Jako że Polska jest naszym największym i najważniejszym rynkiem zagranicznym, w szerszej perspektywie chcemy, aby polscy użytkownicy mieli dostęp do pełnego ekosystemu naszej marki.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Piotr Grabiec 18.05.2026 15:22

Ładowanie...

REKLAMA