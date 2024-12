Baseus zrobił słuchawki dla sportowców. Eli Sport 1 zaskakują jedną rzeczą

Ale jednego nie rozumiem - po co dodawać specjalny sznurek do zestawu, jeżeli ten nie ma swojego miejsca w etui? Będziecie musieli go nosić oddzielnie w kieszeni, co nie ma żadnego sensu i nie jest praktyczne. Niektórzy będą narzekać na rozmiar etui, że jest zbyt duże, ale moja rada - kupcie sobie normalne spodnie, to nie będziecie mieć żadnych problemów z włożeniem go do kieszeni.