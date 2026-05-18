Pszczoły masowo wymierają. Polacy zaprzęgli kosmiczną technologię na ratunek

Bez zapylaczy nasza dieta byłaby niezwykle uboga. Szacuje się, że co trzecia łyżka pokarmu, który spożywamy, zależy od pracy owadów zapylających. Jabłka, czereśnie, truskawki, pomidory, ogórki, a nawet migdały czy kawa zawdzięczają swoje powstanie pszczołom.

Aplikacja nie tylko dla pszczelarzy

Rozwiązaniem problemu może być innowacja wprowadzona na rynek przez polski startup Erend Space. Aplikacja Hive Mind wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy zdjęć satelitarnych i mapowania terenów pod kątem występowania roślin miododajnych.

Dzięki temu pszczelarze mogą wybierać optymalne lokalizacje dla swoich pasiek, unikając miejsc przepszczelonych i zapewniając owadom lepsze warunki bytowania. W efekcie wydajność produkcji miodu może wzrosnąć aż o 20-30 proc.

Fundamentalny problem, jaki aplikacja rozwiązuje, to coś, co nazywam dylematem pszczelarskim. Z mojego, technicznego punktu widzenia to kwestia optymalizacyjna – trzeba znaleźć miejsce, gdzie pszczelarzy nie jest za dużo, ale pożytki (surowce roślinne zbierane przez pszczoły np. pyłek, nektar) nadal będą dość wydajne. Potencjał projektu rozciąga się jednak znacznie poza analizę terenów – mówi Mariusz Dmochowski, CEO w Erend Space.

Dodaje on, że firma docelowo chcie rozwinąć aplikację w stronę ekosystemu dla hodowców – miejsca umożliwiającego im kontakt i współpracę. Zainteresowanie pszczelarzy jest spore, już chwilę po premierze powstała kolejka kilkuset analiz do przerobienia. W ciągu następnych tygodni aplikacja będzie też dostępna na iOS.

Hive Mind w przyszłości

Technologia stojąca za projektem Hive Mind to innowacyjne na skalę światową połączenie sztucznej inteligencji oraz zaawansowanej analizy danych satelitarnych. Jej fundamentem jest autorski model sieci neuronowej oparty na algorytmach głębokiego uczenia, zbudowany od podstaw.

System wykorzystuje darmowe dane z misji satelitarnej Sentinel, łącząc informacje optyczne oraz radarowe. Proces uczenia sztucznej inteligencji oparto na zbiorze 300 000 próbek, co pozwala modelowi rozpoznawać konkretne wzorce roślinności nawet na zdjęciach o niskiej rozdzielczości.

Algorytm został zaprojektowany jako narzędzie uniwersalne i skalowalne, co umożliwia jego wdrożenie zarówno na rynkach europejskich, jak i w dalszej perspektywie światowych.

Widzimy wiele zastosowań dla Hive Mind w przyszłości. Poza zastosowaniem aplikacji w formie narzędzia skierowanego do hodowców pszczół, mogłaby ona także służyć konsumentom, oferując certyfikaty pochodzenia miodu, które na podstawie analizy roślin wokół uli potwierdzałyby, z jakich pożytków faktycznie powstał produkt. Na myśl przychodzi również potencjał edukacyjny oraz przyrodniczy rozwiązania w budowaniu społecznej świadomości na temat roli pszczół w ekosystemie i tego, jak kluczowe jest dbanie o te pożyteczne owady – dodaje Mariusz Dmochowski.

Projekt uzyskał dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), koordynowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Bogdan Stech 18.05.2026 11:48

