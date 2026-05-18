Edytowanie plików PDF na nowym poziomie. Agent AI ułatwi twoją pracę

Ładowanie...

Jeżeli szukałeś jednej, przystępnej cenowo aplikacji do zarządzania i edytowania plików PDF, to właśnie ją znalazłeś. UPDF debiutuje na rynku jako innowacyjna i przełomowa alternatywa dla środowiska Adobe, które do tej pory dyktowało zaporowe ceny za swoje usługi. Jest to pierwszy dostępny edytor plików PDF wyposażony natywnie w autonomicznego agenta AI. Co to oznacza dla zwykłego użytkownika? WYGODĘ. Likwiduje konieczność przeklikiwania się przez dziesiątki topornych menu i szukania tutoriali w internecie. Za sprawą agentów AI edycja twoich plików PDF będzie prosta, intuicyjna, a ty będziesz mógł skupić się na bardziej produktywnych zadaniach, niż zastanawianie się czemu nie możesz edytować pliku PDF w taki sposób, w jaki chcesz.

UPDF zatrudnia do pracy agentów AI. Jest ich cała armia, a ty jesteś generałem

Pliki PDF najczęściej służyły do tego, żeby je czytać, a czasami do tego, żeby się irytować, że nie da się w nich niczego zmienić bez konieczności zapłaty sporej kwoty abonamentu. Tymczasem twórcy aplikacji UPDF wrzucili do niej 10 agentów AI, którzy zajmują się ogarnięciem dokumentu pod każdym możliwym kątem. Przykłady? Wyobraź sobie, że dostałeś właśnie 400-stronicowy raport w formacie PDF. W normalnych warunkach miałbyś cały dzień z głowy, bo tyle czasu trwałaby jego lektura. Po jej zakończeniu doszedłbyś do wniosku, że 300 stron jest kompletnie niepotrzebnych. A co gdybyś korzystał z UPDF?

Generator Zakładek AI czyta dokument i automatycznie przygotowuje szczegółowy spis treści, który pozwala na błyskawiczną nawigację po dokumencie. Podsumowanie Zakładek pozwala w kilka sekund dowiedzieć się, o czym jest dany rozdział i co w nim znajdziemy. Mało? Do gry wchodzi prawdziwy gamechanger - Semantyczne Wyszukiwanie AI. Nie musisz używać standardowej kombinacji "Ctrl+F", żeby wyszukiwać pojedyncze słowa, do tego wpisane idealnie. Wystarczy, że opiszesz swoim słowami czego szukasz, a sztuczna inteligencja zrozumie kontekst i znajdzie odpowiednie fragmenty w dokumencie.

To jeszcze nie koniec. Agenci AI pozwolą w kilka chwil naprawić strukturę dokumenty, wygenerować pieczątki i znaki wodne, a nawet edytować pliki za pomocą naturalnych poleceń, a nie zaprogramowanych komend.

Modele GPT-5 i DeepSeek R1 wjeżdżają w dokument jak w masło

UPDF posiada wbudowanego asystenta, który korzysta z mocy modeli AI GPT-5 oraz DeepSeek R1. Co dzięki temu możesz zrobić ze swoimi plikami? Wyobraź sobie, że dostajesz do przeczytania i zaakceptowania klauzulę NDA w prawniczym języku angielskim i nie masz pojęcia, na co tak naprawdę się zgadzasz. Prosisz asystenta o przetłumaczenie i streszczenie, a na końcu o przełożenie prawniczego bełkotu na ludzki język. Kilka chwil i gotowe.

Wolisz pracować na plikach graficznych i mapach myśli? Nic prostszego. Kilka komend i nudny raport corocznych wyników finansowych zamienia się w mapę myśli, którą możesz dowolnie modyfikować tak, żeby jak najlepiej trafiała w twoje preferencje. Możesz również zlecić analizę grafik znajdujących się w pliku PDF, a także przeprowadzić na ich temat konwersację. Dodatkowo sztuczna inteligencja oferuje wsparcie w badaniach naukowych i wyszukiwaniu publikacji.

Edycja plików jest prostsza niż myślisz

UPDF pozwala na zaawansowaną edycję plików PDF. Możesz zmienić zdjęcia i grafiki, zmienić czcionkę, usunąć literówki, dodać interaktywne linki i tabele. Jest to proste, intuicyjne i znacząco zwiększa komfort pracy. Nie trzeba również wydawać skomplikowanych komend, wystarczy poprosić asystenta o znalezienie literówek i poprawienie ich. Kilka chwil i gotowe.

A co jeżeli trzeba konwertować PDF na inny rodzaj plików? Wystarczy włączyć narzędzie do konwersji i błyskawicznie wyeksportować dokument do Worda, Excela czy PowerPointa. Co najważniejsze: przy tej konwersji układ strony, tabelki i grafiki pozostają na swoim miejscu, zachowując pełną dokładność, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu na ręcznym poprawianiu formatowania. Automatyzacja UPDF zmienia wszystko.

Zamiana zdjęć w pliki

Każdy z nas widział kiedyś plik PDF, który był tak naprawdę płaskim zdjęciem uchwyconym przez skaner. Zamiast przepisywać go ręcznie, wystarczy użyć funkcji OCR. W ciągu kilku chwil sztuczna inteligencja przeanalizuje zdjęcie i przekształci je w pełni edytowalny plik, przy zachowaniu jego oryginalnego wyglądu. Możemy również dowolnie zarządzać zeskanowanymi stronami: usuwać je, podmieniać i zmieniać ich kolejność.

Dostałeś formularz do wypełnienia w pliku PDF? Zdarzyło mi się to kilka razy i nie wspominam tego zbyt dobrze. Dzięki funkcji inteligentnego rozpoznawania pól program będzie sam wiedział, w którym miejscu należy wpisać dane. A jeżeli musisz coś podpisać, to oprogramowanie umożliwia zrobienie tego na wielu urządzeniach, zatwierdzasz dokumenty, tam, gdzie jest ci wygodniej. UPDF obsługuje przetwarzanie wsadowe, dodawanie haseł, a także cenzurowanie wrażliwych danych, kompresję plików i obsługę podpisów cyfrowych.

UPDF szanuje twój portfel

Program działa na Windowsie, macOS, iOS oraz na Androidzie. Kupujesz jeden dostęp i możesz korzystać z programu na czterech urządzeniach jednocześnie. Niezależnie czy jesteś akurat w pracy przed monitorem, czy w podróży służbowej uzbrojony jedynie w telefon, twoje pliki i narzędzia do ich edycji są przy tobie. Dodajmy do tego atrakcyjną cenę, darmowe dożywotnie aktualizacje, wsparcie dla kont firmowych i szybką obsługę klienta dostępną przez 6 dni w tygodniu i mamy ofertę, obok której trudno przejść obojętnie. A jeszcze lepszą wiadomością jest to, że macie 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, więc możecie sami sprawdzić jak UPDF działa w praktyce.

UPDF nie jest kolejnym zwykłym czytnikiem plików. To kompleksowe środowisko pracy wykorzystujące sztuczną inteligencję. Uczy się naszych nawyków i pomaga zarządzać dokumentami w intuicyjny sposób. Sprawdź możliwości tej aplikacji, odbierz zniżkę i przekonaj się sam, że ta aplikacja zastąpi ci wszystkie inne.

Paweł Grabowski 18.05.2026 11:50

Lokowanie produktu : UPDF

Ładowanie...