WhatsApp ma nowe wiadomości. Raz przeczytasz i koniec

Na drugim komunikatorze Mety od wielu lat możemy skorzystać z automatycznego usuwania wiadomości. Działały one jednak nie tak, jak wiele osób by tego chciało – znikały po określonym czasie, niezależnie od tego, czy ktoś je przeczytał, czy nie. Można było ustawić np. dzień, tydzień lub dłużej. Teraz znikną po odczytaniu przez odbiorcę.

WhatsApp testuje znikające wiadomości po odczytaniu

WhatsApp testuje we wczesnych wersjach aplikacji na Androida i iOS nową funkcję jednorazowego przeczytania wiadomości. Rozwiązanie to dołącza do dotychczasowego usuwania komunikatów po określonym czasie. W sekcji Domyślny licznik wiadomości, gdzie były dostępne opcje typu 24 godz., 7 dni oraz 90 dni, znajdziemy też nową opcję "Po przeczytaniu".

W najnowszym testowym wydaniu na iOS nadawca może wybrać trzy opcje: 5 minut, 1 godz. oraz 12 godz. Gdy tylko odbiorca przeczyta wiadomość, rozpocznie się odliczanie i po określonym czasie komunikat zniknie. Można powiedzieć, że jest to połączenie nowego i dotychczasowego podejścia. Nie mamy tutaj opcji znikania od razu po odczytaniu, czego osobiście bym oczekiwał od funkcji zapewniającej bezpieczeństwo.

5 minut jest jednak dobrą wartością, dzięki której odbiorca bez problemu zdąży przeczytać i przeanalizować wiadomość nawet kilka razy. Co się stanie, jeśli osoba, do której piszemy, nie odczyta od nas komunikatu? Jeśli ten pozostanie nieprzeczytany przez 24 godz., również zostanie automatycznie usunięty.

Znikanie wiadomości będzie odbywać się zarówno na urządzeniu nadawcy, jak i odbiorcy. Jeśli wyślemy wiadomość o 12:00, mając ustawione usuwanie po pięciu minutach, ta u nas zniknie o 12:05. Natomiast jeśli użytkownik odczyta ją o 12:10, u niego zniknie ona o 12:15. Komunikat zostanie usunięty nawet w momencie, gdy wiadomość zostanie przez przypadek odczytana – na przykład jeśli użytkownik tylko włączy czat i faktycznie jej nie przeczyta.

Jeśli nie przeczyta jej w ogóle, zniknie ona o 12:00 następnego dnia.

Kiedy nowa funkcja znikających wiadomości w WhatsApp?

Twórcy obecnie testują nową funkcję oprogramowania na obu platformach: Androidzie i iOS. Jest ona też dostępna dla niektórych użytkowników wersji beta, ale nie wiadomo, kiedy trafi do wszystkich korzystających z komunikatora internetowego w oficjalnym wydaniu.

Albert Żurek 18.05.2026 13:28

