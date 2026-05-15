REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

Allegro ze świetną nowością. Kilka kliknięć i masz konto

W aplikacji Allegro pojawi się możliwość założenia konta bankowego. Polska aplikacja do zakupów online otrzyma funkcję, o której wcześniej nawet nie śniliśmy.

Albert Żurek
Allegro ze świetną nowością. Kilka kliknięć i masz konto
REKLAMA

Allegro kojarzy nam się z prostymi i szybkimi zakupami przez internet. Ten krok to efekt podjęcia współpracy polskiej platformy z bankiem PKO BP. Pozwoli to skorzystać z funkcji płatności Allegro Klik, dostępnej tylko dla klientów PKO. Spółki mają sprytny sposób na wzajemne zachęcenie do siebie klientów.

REKLAMA

Przez Allegro założysz konto w banku. Świetna nowość w aplikacji

Allegro Klik zostało wprowadzone i udostępnione klientom we współpracy z PKO pod koniec 2025 r. Działa to w taki sposób, że użytkownicy Allegro łączą swoje konta z rachunkiem bankowym PKO i mogą płacić bezpośrednio z niego, bez potrzeby korzystania z BLIK-a czy karty płatniczej.

Aby usługa była opłacalna dla klienta, użytkownik może liczyć na zwrot części wydanych pieniędzy dzięki usłudze cashbacku. Po aktywacji Allegro Klik dostaje się też pakiet Smart! na pół roku za 1 zł. Dlaczego o tym piszę? Ponieważ w nadchodzących miesiącach współpraca Allegro i PKO jeszcze bardziej się zacieśni.

Jak podaje Cashless, jeszcze jesienią 2026 r. w aplikacji Allegro pojawi się możliwość założenia rachunku bankowego PKO BP. Konto będzie można otworzyć bez opuszczania oprogramowania polskiej platformy sprzedażowej. Pierwsze testy rozwiązania rozpoczną się już w następnym miesiącu, a wdrożenie odbędzie się w sierpniu. Klienci najprawdopodobniej skorzystają z niego dopiero we wrześniu.

Czytaj też:

Dlaczego Allegro i PKO wykonują taki krok? To proste. Chcą w ten sposób pozyskać nowych klientów dla banku PKO, aby ci mogli korzystać z płatności online Allegro Klik. Rozwiązanie z perspektywy klienta może być kuszące, ponieważ przy klasycznych metodach płatności nie dostajemy zwrotu części sumy zapłaconej za zakupy. W Allegro Klik jest to nawet 3 proc. – przy zakupach za 1000 zł wraca więc 30 zł. Zawsze to dodatkowe środki na koncie.

REKLAMA

Użytkownicy połączyli już 220 tys. kont PKO z Allegro (ok. 2 tys. dziennie), a więc funkcja powoli zyskuje na popularności. Do końca roku firmy mają nadzieję, że z autorskiej metody płatności na Allegro będzie korzystać ok. 1 mln osób.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
15.05.2026 21:43
Tagi: AllegroAplikacjeBankowość elektronicznaPKO BP
REKLAMA
Najnowsze
21:23
PKP uratuje urlop. Podwójne Pendolino zabierze cię pod samiuśkie Tatry
Aktualizacja: 2026-05-15T21:23:20+02:00
20:57
Będę chodził z telefonem i naprawiał miasto. Bez aplikacji dziury nie znikną
Aktualizacja: 2026-05-15T20:57:27+02:00
20:51
Taki miał być smartfon Microsoftu. Jest dobry pomysł do skopiowania
Aktualizacja: 2026-05-15T20:51:16+02:00
20:44
SteelSeries Arctis Nova Pro Omni - recenzja. Wyprzedzają swoją epokę
Aktualizacja: 2026-05-15T20:44:53+02:00
20:20
Ukraiński Simba na manewrach NATO. Ta maszyna to bestia
Aktualizacja: 2026-05-15T20:20:22+02:00
20:16
Już nie przegapisz żadnego powiadomienia. Samsung ratuje skórę
Aktualizacja: 2026-05-15T20:16:59+02:00
19:53
Wyłączą miasteczko, by nakarmić centrum danych. Dali im rok
Aktualizacja: 2026-05-15T19:53:26+02:00
19:41
Węgiel kradnie nam prąd ze słońca. Policzyli ukryte koszty
Aktualizacja: 2026-05-15T19:41:21+02:00
19:10
Android będzie jak iPhone. Wreszcie ogarniesz, z kim rozmawiasz
Aktualizacja: 2026-05-15T19:10:35+02:00
18:26
Boty złamały zabezpieczenia Maca. "Pełna kontrola nad cudzym komputerem"
Aktualizacja: 2026-05-15T18:26:09+02:00
18:15
To nie młodzi ratują system kaucyjny. Robi to twoja babcia
Aktualizacja: 2026-05-15T18:15:49+02:00
17:32
Przerażająca asteroida pędzi ku Ziemi. Będzie ekstremalnie blisko
Aktualizacja: 2026-05-15T17:32:46+02:00
17:25
Aktualizujesz komputer i robi się cicho. To groźniejsze, niż myślisz
Aktualizacja: 2026-05-15T17:25:49+02:00
17:09
Używane wagony z Niemiec zawstydziły. Zrobiło się trochę niezręcznie
Aktualizacja: 2026-05-15T17:09:55+02:00
16:40
AMD ulepsza stare karty graficzne. Za darmo
Aktualizacja: 2026-05-15T16:40:20+02:00
16:30
Nie aktualizuj Spotify. Tej zmiany nie uda się odzobaczyć
Aktualizacja: 2026-05-15T16:30:51+02:00
16:27
Szyfrowanie Windowsa złamane. Badacze nie są pewni, jak to możliwe
Aktualizacja: 2026-05-15T16:27:41+02:00
15:07
iPhone 17 w niesamowitej cenie. Nie możesz tego przegapić
Aktualizacja: 2026-05-15T15:07:22+02:00
14:46
Polska armia dostała własne oczy na orbicie. MikroSAR właśnie zmienia zasady gry
Aktualizacja: 2026-05-15T14:46:49+02:00
13:37
Xbox ma nowy kontroler. Wygląda dziwnie
Aktualizacja: 2026-05-15T13:37:48+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA