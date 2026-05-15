Allegro ze świetną nowością. Kilka kliknięć i masz konto

Allegro kojarzy nam się z prostymi i szybkimi zakupami przez internet. Ten krok to efekt podjęcia współpracy polskiej platformy z bankiem PKO BP. Pozwoli to skorzystać z funkcji płatności Allegro Klik, dostępnej tylko dla klientów PKO. Spółki mają sprytny sposób na wzajemne zachęcenie do siebie klientów.

Przez Allegro założysz konto w banku. Świetna nowość w aplikacji

Allegro Klik zostało wprowadzone i udostępnione klientom we współpracy z PKO pod koniec 2025 r. Działa to w taki sposób, że użytkownicy Allegro łączą swoje konta z rachunkiem bankowym PKO i mogą płacić bezpośrednio z niego, bez potrzeby korzystania z BLIK-a czy karty płatniczej.

Aby usługa była opłacalna dla klienta, użytkownik może liczyć na zwrot części wydanych pieniędzy dzięki usłudze cashbacku. Po aktywacji Allegro Klik dostaje się też pakiet Smart! na pół roku za 1 zł. Dlaczego o tym piszę? Ponieważ w nadchodzących miesiącach współpraca Allegro i PKO jeszcze bardziej się zacieśni.

Jak podaje Cashless, jeszcze jesienią 2026 r. w aplikacji Allegro pojawi się możliwość założenia rachunku bankowego PKO BP. Konto będzie można otworzyć bez opuszczania oprogramowania polskiej platformy sprzedażowej. Pierwsze testy rozwiązania rozpoczną się już w następnym miesiącu, a wdrożenie odbędzie się w sierpniu. Klienci najprawdopodobniej skorzystają z niego dopiero we wrześniu.

Dlaczego Allegro i PKO wykonują taki krok? To proste. Chcą w ten sposób pozyskać nowych klientów dla banku PKO, aby ci mogli korzystać z płatności online Allegro Klik. Rozwiązanie z perspektywy klienta może być kuszące, ponieważ przy klasycznych metodach płatności nie dostajemy zwrotu części sumy zapłaconej za zakupy. W Allegro Klik jest to nawet 3 proc. – przy zakupach za 1000 zł wraca więc 30 zł. Zawsze to dodatkowe środki na koncie.

Użytkownicy połączyli już 220 tys. kont PKO z Allegro (ok. 2 tys. dziennie), a więc funkcja powoli zyskuje na popularności. Do końca roku firmy mają nadzieję, że z autorskiej metody płatności na Allegro będzie korzystać ok. 1 mln osób.

Albert Żurek 15.05.2026 21:43

