Allegro Wakacje właśnie zatrzęsło rynkiem. Od A do Z, pełen serwis

Ładowanie...

Nowy portal Allegro Wakacje ma służyć do zakupu zorganizowanych od A do Z wyjazdów zagranicznych. Wycieczki we współpracy z biurem Itaka obejmują nie tylko loty, ale też zakwaterowanie oraz wyżywienie. Allegro niebawem będzie już od wszystkiego.

REKLAMA

Allegro sprzedaje wycieczki zagraniczne

Allegro kojarzy się nam z miejscem w sieci, gdzie możemy kupić niemalże wszystko. Polacy chętnie wybierają tam elektronikę, odzież, akcesoria do domu, a nawet części samochodowe czy artykuły spożywcze. Polska platforma e-commerce oferuje niemal to samo, co klasyczne sklepy, ale z poziomu jednego serwisu.

Teraz Allegro wchodzi na rynek wycieczkowy. Wyjazdy są dostępne na dedykowanej stronie Allegro Wakacje, która łączy się z platformą sprzedażową. Serwis bazuje na ofertach największego w Polsce biura podróży Itaka. Rozwiązanie działa zatem tak, jak każda inna wyszukiwarka wyjazdów. Pozwala wybrać miejsce z listy obejmującej głównie kraje europejskie, ale też kierunki poza Starym Kontynentem (m.in. Madagaskar czy Egipt).

Allegro Wakacje

Użytkownik wybiera datę, długość pobytu, miejsce wylotu oraz liczbę osób. Następnie jego oczom ukazuje się bogata oferta wyjazdów realizowanych przez Itakę. Korzystający mogą również liczyć na opinie dotyczące hoteli, a nawet skonfigurować niektóre parametry, takie jak miejsce i godzina wylotu oraz szczegóły dotyczące pokoju.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące podróży, takie jak czas lotu oraz wymagania dokumentowe (paszporty, wizy), są wypisane przy każdej ofercie. Na start mamy dostęp do ponad 800 hoteli w 27 krajach.

Klienci Allegro mogą liczyć na bonusy wynikające z zakupu wycieczek przez Allegro Wakacje. W przypadku wyjazdów last minute są to Monety Allegro, czyli punkty, które można wymieniać na rabaty przy zakupach na platformie. Jeden punkt to 1 zł rabatu. Im więcej kosztuje wycieczka, tym więcej Monet dostaniemy. Z tego, co zauważyłem, jest to minimum 30 punktów.

Czytaj też:

REKLAMA

Allegro jest platformą do wszystkiego

Allegro w pierwszej kolejności oferuje wycieczki firmy Itaka, ale z czasem zyska oferty innych biur podróży z nowymi kierunkami i formatami wyjazdów. Funkcje znane z Allegro również mają zostać wprowadzone do Allegro Wakacje w późniejszej fazie rozwoju serwisu. Tym sposobem platforma staje się miejscem niemal do wszystkiego. Wcześniej co najwyżej można było tam kupić akcesoria turystyczne, teraz można zarezerwować całe wakacje.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 05.05.2026 17:03

Ładowanie...