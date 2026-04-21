Tania elektronika w zasięgu palca. Allegro ma outlet i to świetna alternatywa

Urządzenia odnowione i po zwrotach coraz częściej trafiają do koszyków Polaków. Allegro chce uprościć ich wybór, wyróżniając oferty spełniające konkretne kryteria jakości.

Malwina Kuśmierek
Allegro hity outletu
Jeżeli marzy ci się konsola do gier, ale portfel nie jest zbyt gruby lub po prostu chcesz w mały sposób pomóc planecie, Allegro ma coś dla ciebie. Na platformie oprócz całkowicie nowej elektroniki, możesz kupić także sprzęt z drugiej ręki - urządzenia odnowione, powystawowe oraz po zwrotach.

"Hity oultetu" to najlepsze używane urządzenia w ofercie Allegro

By pomóc ci w znalezieniu tylko sprawdzonych ofert od sprawdzonych sprzedawców, Allegro właśnie wprowadziło oznaczenie "Hit Outletu". By otrzymać oznaczenie, dana oferta musi mieć m.in. wysoką ocenę(minimum 4,5), wysyłkę z Polski, a jej przedmiotem mogą być tylko urządzenia w bardzo dobrym stanie.

Na stronie głównej outletu Allegro możemy zobaczyć cały przekrój oferty używanego sprzętu - od konsol i smartfonów, przez telewizory, po drobne AGD. Wśród obecnych hitów outletu Allegro na uwagę zasługują m.in. telewizor 65" Samsung QE65Q6A za 1200 zł, smartfon Samsung Galaxy A56 za 650 zł, iPhone 16 Pro za 2200 zł, konsola do gier Sony PlayStation 5 Slim za 1600 zł czy frytkownica beztłuszczowa (airfryer) Philips Series 3000 za 300 zł.

Allegro podkreśla, że każdy sprzęt zakupiony poprzez outlet Allegro można zwrócić w ciągu 14 dni, a same zakupy są objęte Programem Ochrony Kupujących i darmową dostawą w ramach Allegro Smart.

Zainteresowanie używaną elektroniką w Polsce rośnie

Z danych zebranych przez SW Research na zlecenie Allegro wynika, że już trzech na pięciu Polaków deklaruje zakup sprzętu z drugiej ręki, a Allegro pozostaje najczęściej wskazywanym miejscem takich transakcji. Polaków do zakupów motywują najczęściej niskie ceny, możliwość sięgnięcia po wyższy model w tym samym budżecie oraz wolniejsza utrata wartości sprzętu.

Przy zakupie elektroniki z drugiego obiegu Polacy koncentrują się przede wszystkim na stanie technicznym urządzeń, bowiem połowa badanych obawia się ukrytych wad. Z kolei najważniejszą zachętą skłaniającą Polaków do zakupów z drugiej rynku są możliwości zwrotu bez podania przyczyny oraz dodatkowe mechanizmy weryfikacji stanu i jakości sprzętu - na te czynniki jako sprzyjające zakupom wskazało aż 74 proc. ankietowanych.

Zdjęcie główne: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
21.04.2026 11:42
Tagi: Allegro
