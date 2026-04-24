Allegro ułatwia odbieranie paczek. Koniec ze staniem przy automacie

Allegro poinformowało o rozpoczęciu wdrażania funkcji Multibox do automatów One Box. Jest to system łączenia przesyłek, który ma usprawnić proces odbioru paczek z maszyn zarządzanych przez Allegro. Jak to działa i kto z tego skorzysta?

Allegro wprowadza funkcję odbioru wielu przesyłek z jednej skrytki

Multibox to bardzo przydatna z perspektywy użytkownika nowość. Rozwiązanie działa na bazie systemu, który automatycznie rozpoznaje przesyłki przypisane do tego samego numeru telefonu oraz danego automatu paczkowego. Dotychczas każda paczka była przypisana do konkretnej skrytki, więc jeśli zamówiliśmy np. kilka rzeczy do Allegro One Boxa, w praktyce musieliśmy otwierać każdą z nich osobno.

Od teraz kurierzy będą mogli umieszczać nawet do czterech przesyłek w jednej skrytce, o ile tylko zostały one zaadresowane do tego samego odbiorcy. Czas na odbiór jest liczony od momentu umieszczenia ostatniej przesyłki w skrytce, nie ma więc obaw o rozbieżności co do maksymalnego terminu, w którym możemy zgłosić się po zakupy.

Dlaczego wdrożenie Multiboxa jest takie ważne? Z perspektywy klienta to oczywiście ogromna wygoda. Wcześniej każda paczka miała własny czas odbioru oraz przypisany osobny kod, a w aplikacji była wyświetlana jako oddzielna pozycja. Aby wyciągnąć kilka zamówień, trzeba było albo wielokrotnie korzystać z funkcji zdalnego otwarcia w aplikacji, albo wpisywać po kolei kody na ekranie urządzenia.

Odebranie kilku przesyłek mogło być zatem bardziej czasochłonne, niż byśmy tego chcieli. Dzięki nowej funkcji wystarczy otworzyć jedne drzwiczki, by odebrać wszystkie produkty jednocześnie – o ile oczywiście pozwoli na to ich rozmiar. Z drugiej strony powinno być dzięki temu mniej sytuacji, w których kurier nie ma wolnego miejsca na nowe paczki w automacie.

W niektórych sytuacjach Multibox jednak nie zadziała

Allegro wymienia także przypadki, w których nowa funkcja nie będzie dostępna. Przede wszystkim system łączenia paczek zadziała tylko przy przesyłkach dostarczanych przez One Kurier. Inni dostawcy obsługujący Allegro One Boxy nie mają obecnie dostępu do tego narzędzia – jeśli przesyłkę dowiezie np. DPD, nadal należy spodziewać się wielu osobnych skrytek.

Multibox nie obejmuje też przesyłek z Allegro Lokalnie, nadań indywidualnych oraz paczek realizowanych w ramach usługi Nocna Premiera. Istotną kwestią są też gabaryty: jeśli produktów jest zbyt wiele lub są za duże, konieczne będzie podzielenie ich na kilka skrytek. Mimo tych ograniczeń jest to bardzo przydatne rozwiązanie, które znacząco ułatwi życie kupującym.

Albert Żurek 24.04.2026 16:03

