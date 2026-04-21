Allegro upraszcza wysyłkę. Ta funkcja wraca i robi ogromną różnicę

Allegro Lokalnie wzbogaca się o bardzo przydatną opcję – nadawanie paczek będzie szybsze i łatwiejsze.

Adam Bednarek
We wrześniu 2025 r. Allegro wyłączyło metodę dostawy do automatów paczkowych Allegro One Box we wszystkich ogłoszeniach na Allegro Lokalnie. Wówczas informowano klientów, że rezygnacja jest tymczasowa. I faktycznie słowa dotrzymano, bo opcja powróciła.

W mailu do użytkowników platforma ogłosiła, że ponownie da się skorzystać z metody dostawy do automatów paczkowych Allegro One Box, gdy sprzedaje lub kupuje się na Allegro Lokalnie.

Co więcej, opcja dostępna pod nazwą "Dostawa z Allegro Lokalnie" umożliwia nadanie paczki bez drukowania etykiety i bez wcześniejszego wskazywania miejsca nadania.

Gdy zakup jest opłacony, wystarczy, że nadawca znajdzie dowolny automat One Box w swojej okolicy, wpisze kod z aplikacji na ekranie urządzenia i włoży paczkę do skrytki. Status przesyłki pojawi się od razu – wyjaśnia platforma.

Dostawa realizowana jest w ramach usługi Allegro Delivery, a więc wszelkie informacje znajdują się w systemie Allegro. Jak zaznacza platforma, ta metoda dostawy może być bezpłatna, "pod warunkiem że zarówno kupujący, jak i sprzedający korzystają z Allegro Smart!, a ogłoszenie spełnia warunki programu".  

Dla Allegro rozszerzenie Allegro Delivery na Allegro Lokalnie to "naturalny krok w kierunku dalszego upraszczania zakupów na platformie"

Allegro odpowiada już nie tylko za wybór oferty, ale także za jakość i przewidywalność dostawy - niezależnie od tego, czy zakupy odbywają się u profesjonalnych sprzedawców, czy między użytkownikami- zaznacza platforma.

Na początku roku Allegro udostępniło możliwość nadawania przesyłek w automatach One Box dla wszystkich - wystarczy aplikacja Allegro. Rozwój nie dziwi, bo skrytek przybywa. Już teraz jest ponad 8 tys. urządzeń, a w planach jest dostawianie kolejnych. Na dodatek takich, które napędzane są energią ze słońca.

Zapowiadane niedawno rozszerzenie sieci o 3,5-4 tys. maszyn sprawi, że w całym kraju klienci będą mieć dostęp do nawet 12 tys. automatów paczkowych One Box.

21.04.2026 10:16
