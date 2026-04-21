Allegro upraszcza wysyłkę. Ta funkcja wraca i robi ogromną różnicę

Ładowanie...

We wrześniu 2025 r. Allegro wyłączyło metodę dostawy do automatów paczkowych Allegro One Box we wszystkich ogłoszeniach na Allegro Lokalnie. Wówczas informowano klientów, że rezygnacja jest tymczasowa. I faktycznie słowa dotrzymano, bo opcja powróciła.

W mailu do użytkowników platforma ogłosiła, że ponownie da się skorzystać z metody dostawy do automatów paczkowych Allegro One Box, gdy sprzedaje lub kupuje się na Allegro Lokalnie.

REKLAMA

Co więcej, opcja dostępna pod nazwą "Dostawa z Allegro Lokalnie" umożliwia nadanie paczki bez drukowania etykiety i bez wcześniejszego wskazywania miejsca nadania.

Gdy zakup jest opłacony, wystarczy, że nadawca znajdzie dowolny automat One Box w swojej okolicy, wpisze kod z aplikacji na ekranie urządzenia i włoży paczkę do skrytki. Status przesyłki pojawi się od razu – wyjaśnia platforma.

Dostawa realizowana jest w ramach usługi Allegro Delivery, a więc wszelkie informacje znajdują się w systemie Allegro. Jak zaznacza platforma, ta metoda dostawy może być bezpłatna, "pod warunkiem że zarówno kupujący, jak i sprzedający korzystają z Allegro Smart!, a ogłoszenie spełnia warunki programu".

Dla Allegro rozszerzenie Allegro Delivery na Allegro Lokalnie to "naturalny krok w kierunku dalszego upraszczania zakupów na platformie"

Allegro odpowiada już nie tylko za wybór oferty, ale także za jakość i przewidywalność dostawy - niezależnie od tego, czy zakupy odbywają się u profesjonalnych sprzedawców, czy między użytkownikami- zaznacza platforma.

Na początku roku Allegro udostępniło możliwość nadawania przesyłek w automatach One Box dla wszystkich - wystarczy aplikacja Allegro. Rozwój nie dziwi, bo skrytek przybywa. Już teraz jest ponad 8 tys. urządzeń, a w planach jest dostawianie kolejnych. Na dodatek takich, które napędzane są energią ze słońca.

REKLAMA

Zapowiadane niedawno rozszerzenie sieci o 3,5-4 tys. maszyn sprawi, że w całym kraju klienci będą mieć dostęp do nawet 12 tys. automatów paczkowych One Box.

REKLAMA

Adam Bednarek 21.04.2026 10:16

Ładowanie...