Allegro zaleje nas automatami paczkowymi. InPost powinien się obawiać

Ładowanie...

Walka Allegro i InPostu trwa. Dawni bliscy partnerzy biznesowi dziś są ogromnymi rywalami na rynku kurierskim, a niebawem InPost ma wystartować z własną platformą sprzedaży internetowej. Allegro jako niekwestionowany lider sprzedaży w Polsce natomiast podjada kurierski kawałek tortu. Allegro Delivery zupełnie zdominuje Polskę.

REKLAMA

Allegro postawi tysiące nowych automatów paczkowych

Allegro jakiś czas temu uruchomiło program Allegro Delivery. To właściwie cała sieć punktów i automatów, do której klienci platformy mogą zamawiać paczki. Obejmuje automaty i punkty wielu firm:

8000 automatów Allegro One Box,

6200 automatów paczkowych ORLEN Paczka,

3300 punktów odbioru Allegro One Punkt,

6300 punktów odbioru ORLEN Paczka,

8000 automatów paczkowych DHL BOX 24/7,

24000 punktów odbioru DHL,

33 000 automatów i punktów DPD Pickup.

Dzięki współpracy z innymi firmami sieć powiększa się do ponad 36 tys. automatów i 37 punktów odbioru w całej Polsce. Plan jest jednak taki, aby nie zatrzymywać ekspansji. Prezes Allegro Marcin Kuśmierz przekazał, że w 2026 r. Allegro chce rozwinąć sieć własnych automatów paczkowych o 3,5 - 4 tys.

Tym sposobem w całym kraju mielibyśmy dostęp do nawet 12 000 maszyn OneBox. Partnerzy Allegro Delivery mają rozbudować sieć automatów zgodnie z zobowiązaniami. W 2026 r. ma zostać zachowane dotychczasowe tempo z 2025 r. Chęć wzrostu ma wynikać z wyników z ostatnich miesięcy.

W czwartym kwartale 2026 r. dzięki Allegro Delivery zwiększono udział przesyłek zarządzanych przez platformę do 41 proc. W 2026 r. liczby też mają wzrastać, chociaż spółka nie chciała publicznie dzielić się z konkretnymi planami na ten rok. Wiele oczywiście zależy od klientów oraz samych sprzedawców.

Czytaj też:

Czy to już, aby koniec dominacji InPostu? Niekoniecznie

InPost to oczywiście niekwestionowany lider na rynku automatów paczkowych. Z obecnych danych wynika, że firma Rafała Brzoski w samej Polsce obsługuje ponad 28 tys. maszyn. Ogólnie we wszystkich dziewięciu krajach ma ich ponad 61 tys. Dopiero na drugim miejscu jest DPD, który ma przeszło 12 tys. automatów paczkowych.

Aby przewyższyć InPost, Allegro musiało wejść w sojusz z innymi gigantami. Mimo wszystko nic nie wskazuje na to, aby operator Paczkomatów miał stracić pozycję lidera. Siłą InPostu są nie tylko zamówienia realizowane przez Allegro, ale też współpraca z innymi ogromnymi sieciami sprzedaży. Można powiedzieć, że wśród klientów to właśnie InPost kojarzy się głównie z automatami paczkowymi. Nie bez powodu tak chętnie z nich korzystamy.

Z kolei z Allegro Delivery można skorzystać głównie podczas zakupów na polskiej platformie. Niedawno uruchomiono możliwość wysyłki paczek między klientami, ale wciąż czekamy na pojawienie się Allegro Delivery w innych sieciach sklepów.

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Obrazek główny: Robson90 / Shutterstock.

REKLAMA

Albert Żurek 13.03.2026 10:52

Ładowanie...