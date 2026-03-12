REKLAMA
Twój Android przyspieszy, a bateria odetchnie. Doceń to

Google szykuje zmiany w systemie Android. Dzięki nim smartfony przyspieszą i będą działać dłużej na jednym ładowaniu. Ty i twoja bateria podziękujecie.

Albert Żurek
Google poinformował, że pracuje nad ulepszeniami w działaniu systemu operacyjnego. W tym celu zaktualizuje jądro Androida, dodając funkcję nazwaną AutoFDO. Rozwiązanie ma przynieść realne i zauważalne korzyści w codziennym użytkowaniu - szybsze uruchamianie aplikacji oraz mniejsze zużycie energii.

Google ulepszył Androida. System przyspieszy i pobierze mniej energii

Google regularnie wprowadza drobne zmiany optymalizacyjne, które mają za zadanie usprawnić system. Ostatnio producent pochwalił się zwiększeniem szybkości działania najnowszego Androida 17, który zostanie wprowadzony w tym roku. Z kolei AutoFDO (Automatic Feedback-Directed Optimization) ma być dedykowany wszystkim nowszym wersjom systemu: Android 15, 16 oraz 17.

To narzędzie ma na celu odciążyć procesor, optymalizując działanie pomniejszych zadań działających w tle. Dzięki temu system będzie mógł przeznaczyć większą moc obliczeniową na bardziej zaawansowane czynności. Jednocześnie takie podejście wydłuży czas pracy telefonu.

Google wyjaśnia zasadę działania nowej funkcji w systemie Android:

Podczas standardowej kompilacji oprogramowania kompilator podejmuje tysiące drobnych decyzji, takich jak to, czy wstawić funkcję w kodzie i która gałąź instrukcji warunkowej zostanie prawdopodobnie wykonana, na podstawie statycznych wskazówek dotyczące kodu. AutoFDO zmienia ten stan rzeczy, wykorzystując rzeczywiste wzorce wykonywania, które kierują kompilatorem.

Czy to faktycznie przydatna zmiana? Zdecydowanie tak. Wczesne testy Google wykazały realne usprawnienia: o 2,1 proc. krótszy czas rozruchu oraz o 4,3 proc. szybsze uruchomienie całkowicie zamkniętych aplikacji. Co ważne, optymalizacja została opracowana na podstawie 100 najpopularniejszych aplikacji na smartfony, a więc ma reprezentować rzeczywiste użytkowanie telefonu.

Czytaj też:

Drugą ważną kwestią jest ulepszenie pracy na baterii. Nie oczekujcie cudów - wasz telefon nie będzie działał dodatkowe godziny na jednym ładowaniu. Możemy oczekiwać zmian na poziomie kilku czy kilkunastu minut, które i tak są warte odnotowania. Każda miliamperogodzina baterii jest na wagę złota.

Google uważa, że funkcja ta przełoży się na płynniejsze przełączanie się między oknami i ogólną poprawę responsywności smartfonów z Androidem.

Albert Żurek
12.03.2026 19:31
