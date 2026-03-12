Samsung Galaxy S25 z potężną aktualizacją. Nie mogę się doczekać

Ładowanie...

Tak naprawdę One UI 8.5 jest już dostępne, ale tylko dla tych, którzy kupili smartfony z rodziny Galaxy S26. Najnowsza wersja oprogramowania działa od razu po wyciągnięciu z pudełka. Jednak z nowych doniesień wynika, że także aktualizacja dla zeszłorocznych modeli została ukończona i już zaraz trafi na wasze telefony.

Samsung Galaxy S25 z aktualizacją do One UI 8.5 szybciej niż myślisz

Samsung pod koniec lutego 2026 r. wydał ostatnią wersję beta systemu operacyjnego One UI 8.5. To oznaczało, że oprogramowanie jest już w zaawansowanej fazie i niebawem zostanie udostępnione w stabilnej wersji dla wszystkich użytkowników. Nie musieliśmy długo czekać aż Samsung wykona kolejne kroki.

Najwyraźniej jest już gotowy do wydania One UI 8.5 dla zeszłorocznych modeli Galaxy S25, S25+ oraz Galaxy S25 Ultra. Skąd to wiemy? Ponieważ na serwerach producenta zauważono stabilną wersję oprogramowania układowego oznaczonego nazwą kodową S93xBXXU8CZC9. Aktualizacja ma również zawierać poprawki bezpieczeństwa datowane na marzec 2026 r.

Pojawienie się tego typu uaktualnienia na serwerach zwiastuje rychłą premierę - to zazwyczaj ostatni krok przed publicznym udostępnieniem systemu dla większości użytkowników. Oczywiście, przed wydaniem jeszcze jeden kluczowy krok - sprawdzenie jakości oraz zweryfikowanie czy oprogramowanie nie zawiera mniej lub bardziej znaczących błędów.

Może zdarzyć się, że określone problemy nie zostaną wyłapane podczas fazy testów beta. Wystarczy spojrzeć na sytuację z ubiegłego roku, gdy Samsung musiał wstrzymać aktualizację do One UI 7.0 ze względu na poważny błąd powodujący brak możliwości odblokowania telefonu przez niektórych użytkowników serii S24.

Jeśli Samsung nie dostrzeże żadnych poważnych problemów, które będzie trzeba naprawiać, możemy oczekiwać aktualizacji jeszcze w tym miesiącu.

Co z posiadaczami starszych smartfonów niebędących z serii S25?

Pamiętajmy, że Samsung podchodzi do aktualizacji regionalnie. Aktualizacje na początku są wydawane na rodzimym rynku producenta, czyli w Korei Południowej. Następnie są rozszerzane na inne regiony, takie jak stany Zjednoczone czy Europa - w tym Polska.

Aktualizacja nie jest przygotowana dla wszystkich Samsungów Galaxy, a tylko dla serii S25. Posiadacze tańszych i starszych modeli typu S24, A56, A55 będą musieli uzbroić się w cierpliwość i poczekać najprawdopodobniej kilka następnych tygodni. One UI 8.5 wciąż bazuje na Androidzie 16, ale wprowadza mnóstwo zmian pod względem wyglądu i funkcji: oferuje m.in. nowe centrum sterowania czy ulepszony interfejs użytkownika. Zdecydowanie jest na co czekać.

Albert Żurek 12.03.2026 14:43

