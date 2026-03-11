Wskazali zawody, które znikną. Czas się pakować

Ładowanie...

Od lat mówi się o wpływie sztucznej inteligencji na kwestię zatrudnienia. Wraz ze wzrostem popularności czatbotów wiele osób wieściło koniec zawodów takich jak programista, grafik, tłumacz czy telemarketer. Nie musieliśmy długo czekać na efekty - AI już teraz powoli zastępuje młodych na rynku pracy. Anthropic, firma odpowiadająca za czatbota Claude wymienia kilka zawodów, które są szczególnie narażone.

REKLAMA

Twórcy popularnego czatbota sztucznej inteligencji wymieniają zagrożone zawody

Anthropic publikował nowy raport skupiający się na wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy. W komunikacie możemy wyczytać, że obecne możliwości czatbotów sztucznej inteligencji mają być dopiero ułamkiem pełnego potencjału narzędzi.

Twórcy Claude uważają, że mimo "sztuczna inteligencja jest daleka od osiągnięcia swoich teoretycznych możliwości", wiele zawodów jest już dziś narażonych na wyparcie przez AI. Twórcy wymieniają kilka profesji, które są najbardziej narażone na rozwój AI:

programiści komputerowi,

przedstawiciele obsługi klienta,

osoby zajmujące się wprowadzaniem danych,

specjaliści ds. dokumentacji medycznej,

analitycy badań rynku,

analitycy inwestycyjni,

analitycy ds. zapewniania jakości oprogramowania i bezpieczeństwa,

specjaliści w zakresie wsparcia pomocy technicznej.

Z raportu firmy wynika, że pracownicy najbardziej narażonych zawodów "częściej są starsi, bardziej wykształceni i lepiej opłacani" - to również bardzo często kobiety. Już wcześniej pojawiły się badania, które wskazywały, że to właśnie zawody zdominowane przez panie są bardziej narażone na zmiany na rynku pracy wynikające z rozwoju sztucznej inteligencji.

W doniesieniach Anthropic z pewnością znajdują się nieoczywiste zawody takie jak specjaliści ds. dokumentacji medycznej. Nie brakuje tu jednak też oczywistości takich jak programiści. Już teraz najwięksi giganci technologiczni zwalniają dziesiątki tysięcy pracowników, ale jednocześnie stawiają na ulepszenia w centra danych.

Czytaj też:

REKLAMA

Które zawody nie są zagrożone przez AI? Tu również nie ma zaskoczeń

Sztuczna inteligencja nie jest w stanie zastąpić zawodów, które wymagają fizycznej obecności człowieka. Są to np. mechanicy, kucharze, ratownicy, barmani, pracownicy szatni. Program komputerowy jest w stanie zastąpić głównie tylko tych, którzy wykorzystują do swojej pracy komputera.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 11.03.2026 19:02

Ładowanie...