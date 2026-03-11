REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Wskazali zawody, które znikną. Czas się pakować

Firma specjalizująca się w sztucznej inteligencji postanowiła wypowiedzieć się na temat zawodów zagrożonych przez rozwój AI. Na liście jest wiele nieoczywistych pozycji.

Albert Żurek
Wskazali zawody, które znikną. Czas się pakować
REKLAMA

Od lat mówi się o wpływie sztucznej inteligencji na kwestię zatrudnienia. Wraz ze wzrostem popularności czatbotów wiele osób wieściło koniec zawodów takich jak programista, grafik, tłumacz czy telemarketer. Nie musieliśmy długo czekać na efekty - AI już teraz powoli zastępuje młodych na rynku pracy. Anthropic, firma odpowiadająca za czatbota Claude wymienia kilka zawodów, które są szczególnie narażone.

REKLAMA

Twórcy popularnego czatbota sztucznej inteligencji wymieniają zagrożone zawody

Anthropic publikował nowy raport skupiający się na wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy. W komunikacie możemy wyczytać, że obecne możliwości czatbotów sztucznej inteligencji mają być dopiero ułamkiem pełnego potencjału narzędzi. 

Twórcy Claude uważają, że mimo "sztuczna inteligencja jest daleka od osiągnięcia swoich teoretycznych możliwości", wiele zawodów jest już dziś narażonych na wyparcie przez AI. Twórcy wymieniają kilka profesji, które są najbardziej narażone na rozwój AI:

  • programiści komputerowi,
  • przedstawiciele obsługi klienta,
  • osoby zajmujące się wprowadzaniem danych,
  • specjaliści ds. dokumentacji medycznej,
  • analitycy badań rynku,
  • analitycy inwestycyjni,
  • analitycy ds. zapewniania jakości oprogramowania i bezpieczeństwa,
  • specjaliści w zakresie wsparcia pomocy technicznej.

Z raportu firmy wynika, że pracownicy najbardziej narażonych zawodów "częściej są starsi, bardziej wykształceni i lepiej opłacani" - to również bardzo często kobiety. Już wcześniej pojawiły się badania, które wskazywały, że to właśnie zawody zdominowane przez panie są bardziej narażone na zmiany na rynku pracy wynikające z rozwoju sztucznej inteligencji. 

W doniesieniach Anthropic z pewnością znajdują się nieoczywiste zawody takie jak specjaliści ds. dokumentacji medycznej. Nie brakuje tu jednak też oczywistości takich jak programiści. Już teraz najwięksi giganci technologiczni zwalniają dziesiątki tysięcy pracowników, ale jednocześnie stawiają na ulepszenia w centra danych.

Czytaj też:

REKLAMA

Które zawody nie są zagrożone przez AI? Tu również nie ma zaskoczeń

Sztuczna inteligencja nie jest w stanie zastąpić zawodów, które wymagają fizycznej obecności człowieka. Są to np. mechanicy, kucharze, ratownicy, barmani, pracownicy szatni. Program komputerowy jest w stanie zastąpić głównie tylko tych, którzy wykorzystują do swojej pracy komputera. 

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
11.03.2026 19:02
Tagi: ChatGPTGeminiPracaPraca zdalnaSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
19:02
Wskazali zawody, które zostaną zastąpione przez boty. Czas się pakować
Aktualizacja: 2026-03-11T19:02:10+01:00
18:29
Rakiety, satelity i obrona. Polska rusza z kosmicznym planem za miliardy
Aktualizacja: 2026-03-11T18:29:09+01:00
17:55
Intel zrobił najlepsze procesory w historii. Powrót wielkiej dominacji?
Aktualizacja: 2026-03-11T17:55:53+01:00
17:48
Wojsko Polskie wskrzesza stare strzelnice. "Najpierw zamykali, teraz otwierają"
Aktualizacja: 2026-03-11T17:48:43+01:00
16:52
Biedacy stracili dostęp do ulubionej zabawki. Bogu niech będą dzięki
Aktualizacja: 2026-03-11T16:52:46+01:00
16:42
Ważna aktualizacja Windowsa 11. Tym razem nie wysadzi komputera
Aktualizacja: 2026-03-11T16:42:06+01:00
15:55
Messenger i Facebook z potężną zmianą. Już się nie nabierzesz
Aktualizacja: 2026-03-11T15:55:46+01:00
15:35
Rusza pociąg "Nieśpieszny". Kolej mówi, jak będzie wyglądać podróż w czasie
Aktualizacja: 2026-03-11T15:35:38+01:00
15:03
Słuchawki bezprzewodowe dobre jak przewodowe. Idzie wielka zmiana
Aktualizacja: 2026-03-11T15:03:48+01:00
14:21
Szycha Asusa boi się Macbooka Neo. "To szok dla całego rynku"
Aktualizacja: 2026-03-11T14:21:24+01:00
13:39
Galaxy S26 już w sklepach. Samsung zaskoczył i... znacząco obniżył ceny
Aktualizacja: 2026-03-11T13:39:12+01:00
13:24
Konkurs Nagroda Jamesa Dysona ruszył. Młodzi wynalazcy, czas na was
Aktualizacja: 2026-03-11T13:24:44+01:00
12:14
Wywozi butelki z Polski, bo za granicą płacą więcej. Migracja kaucyjna ruszyła
Aktualizacja: 2026-03-11T12:14:57+01:00
11:32
Oppo i OnePlus podnoszą ceny. Budżetowa półka zaczyna pękać
Aktualizacja: 2026-03-11T11:32:16+01:00
10:33
YouTube ma bat na oszustów. "Elon Musk" nie sprzeda ci już inwestycji
Aktualizacja: 2026-03-11T10:33:12+01:00
9:21
Wieżowiec-symbol z PRL-u idzie pod buldożer. Bronią go jak tylko się da
Aktualizacja: 2026-03-11T09:21:58+01:00
8:29
Mamy następcę Facebooka... dla botów. Zuckerberg kupił ich plany
Aktualizacja: 2026-03-11T08:29:13+01:00
8:00
MacBook Neo rozebrany. To w zasadzie bateria z ekranem
Aktualizacja: 2026-03-11T08:00:43+01:00
7:24
Co tam paliwo, wzrasta cena V-Bucksów. Połowa świata przerażona, druga nie wie co to
Aktualizacja: 2026-03-11T07:24:19+01:00
6:45
ChatGPT z najciekawszą nowością od miesięcy. Funkcja szybko stanie się normą
Aktualizacja: 2026-03-11T06:45:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA