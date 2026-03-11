Messenger i Facebook z potężną zmianą. Już się nie nabierzesz

Ładowanie...

Mamy 2026 r., a ludzie wciąż nabierają się na metody przestępców, przez które tracą dostęp do swoich kont. W dalszym ciągu możemy spotkać się z wiadomościami wysyłanych do znajomych na Facebooku i Messengerze z treściami typu: pożycz określoną ilość pieniędzy lub kliknij link, żeby mi pomóc. Aby walczyć z tym, Meta wprowadza nowe zabezpieczenia.

Messenger rozszerza zaawansowane wykrywanie oszustw

Meta poinformowała, że w tym miesiącu mieszkańcy większej liczby krajów skorzystają ze świetnego narzędzia, jakim jest zaawansowane wykrywanie oszustw w Messengerze. Rozwiązanie jest bardzo przydatne z perspektywy zwykłego użytkownika.

Działa w taki sposób, że komunikator wykrywa schematy typowych oszustw typu podejrzane oferty pracy czy prośby o kliknięcie linku w rozmowie na Messengerze. Jeśli algorytmy rozwiązania zdecydują, że wiadomość pasuje do znanych wzorców, ostrzeże użytkownika i zapyta go, czy ten chce udostępnić ostatnie wiadomości czatu do analizy pod kątem oszustw z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Oprogramowanie wyświetli również komunikat z przydatnymi informacjami, na co warto zwracać uwagę. Zasugeruje też działania takie jak zgłoszenie podejrzanego konta oraz jego zablokowanie. To będzie przydatne narzędzie do walki z oszustami - także tymi, którzy przejęli konto naszemu znajomemu lub członkowi rodziny.

Facebook z kolei wyświetli powiadomienia o podejrzanych próśb do znajomych

Często jest tak, że na Facebooku dostajemy mnóstwo próśb o przyjęcie do znajomych z podejrzanych kont zza granicy i nie tylko. Natomiast Meta teraz testuje nowe ostrzeżenia na Facebooku, które mają zabezpieczyć nas przed potencjalnymi oszustami. Jeśli otrzymamy zaproszenie od konta, które wykazuje oznaki podejrzanej aktywności, nie ma wielu wspólnych znajomych lub pochodzi z innego kraju, dostaniemy powiadomienie.

Aplikacja wyświetli nam, że konto zostało założone niedawno czy pochodzi z innego kraju. To ma pozwalać podjąć świadomą decyzję. Facebook nie zablokuje możliwości przyjęcia profilu do znajomych. Jeśli uznamy, że to prawdziwe konto, wciąż będziemy mogli zaakceptować prośbę.

WhatsApp też zostaje zabezpieczony

Meta również wprowadza zabezpieczenie do WhatsAppa. Polegają na tym, że jeśli oszuści będą nakłaniać użytkownika do połączenia jego konta ze swoim urządzeniem, aplikacja będzie wyświetlać ostrzeżenie o potencjalnym oszustwie.

Albert Żurek 11.03.2026 15:55

