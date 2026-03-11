"Tani" GeForce RTX 5050 z 9 GB pamięci. Karta to cebulowy eksperyment

Ładowanie...

Popularny producent kart graficznych szykuje bowiem odświeżoną wersję najtańszego GeForce’a RTX 5050 wyposażonego w 9 GB pamięci wideo. Mimo że pamięci są naprawdę drogie, to nie przeszkadza firmie w tworzeniu nowych propozycji dla graczy.

Będzie nowy GeForce RTX 5050 9 GB

Domyślna wersja GeForce RTX 5050 wprowadzona w połowie 2025 r. została wyposażona w 8 GB pamięci wideo GDDR6 na 128-bitowej szynie. W odróżnieniu od bardziej zaawansowanego RTX-a 5060 z 8 GB GDDR7 w 5050 zastosowano starszy typ pamięci, a także procesor graficzny wyposażony w 2560 rdzeni CUDA.

Natomiast jak twierdzi sprawdzony informator Kopite7kimi, Nvidia ma pracować nad nieco ulepszoną wersją GeForce RTX 5050. Największą zmianą względem istniejącego modelu będzie zastosowanie 9 GB pamięci operacyjnej z modułami GDDR7. Nie dość, że propozycja zaoferuje dodatkowy 1 GB VRAM to jeszcze wykorzysta nowocześniejszą i szybszą pamięć.

Nvidia jednak ograniczy szynę pamięci z 128 bit do 96 bit. Mimo że na papierze nowy model wygląda gorzej, w istocie będzie szybciej - 9-gigabajtowa wersja ma zapewnić przepustowość 336 GB/s kontra 320 GB/s w wersji 8 GB.

Jeśli chodzi o wydajność karty graficznej w grach i programach, ta powinna być identyczna z obecnym 8-gigabajtowym wariantem RTX-a 5050. Propozycja ma bazować na innym układzie graficznym GB206-150 zamiast GB207-300 z RTX-a 5050 8 GB, natomiast oba zostały wyposażone w 2560 rdzeni CUDA. Ich liczba odnosi się do wydajności - im więcej, tym układ graficzny potężniejszy. GeForce RTX 5050 9 GB również będzie pobierać 130 W mocy podczas maksymalnego obciążenia.

Nvidia nie zapomina o graczach

Obecnie trwa globalny kryzys na rynku pamięci, związany z ogromną popularnością sztucznej inteligencji. W ostatnich miesiącach wiele sprzętów wyposażonych w szybkie pamięci: moduły RAM, karty graficzne, dyski SSD czy smartfony zauważalnie podrożały. W efekcie niektóre firmy musiały wycofać się z rynku sprzętu konsumenckiego, ponieważ ten przestał się opłacać.

Mimo że Nvidia jest największym dostawcą sprzętu do AI, nie zapomina o graczach. Pokazują to prace nad nowym RTX 5050 9 GB, który będzie nieco lepszym wyborem niż dotychczasowa 8-gigabajtowa wersja.

Albert Żurek 11.03.2026 06:23

