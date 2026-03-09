NVIDIA wskrzesi trupa. To lepsza decyzja niż myślisz

Ładowanie...

Choć obecnie w ofercie NVIDII znajdziemy serię kart graficznych RTX 5000, nie przeszkadza to producentowi w przywróceniu układów starszej generacji. Gigant zamierza wznowić produkcję modelu GeForce RTX 3060 przy wsparciu Samsunga. To decyzja znacznie lepsza, niż może się wydawać.

NVIDIA powraca do GeForce RTX 3060 po pięciu latach od premiery

Seria kart graficznych GeForce RTX 3000 miała swoją premierę pod koniec 2020 r. Początkowo wydano bardziej zaawansowane modele takie jak RTX 3090, aby potem, w 2021 r., wydać RTX-a 3060. Tańszy model był wyjątkowo ważną i udaną propozycją dla użytkowników potrzebujących komputera ze średniej półki, którzy nie chcieli wydawać fortuny na sprzęt.

Od tego czasu firma wprowadziła dwóch następców: RTX-a 4060 czy 5060. To pod niemal każdym możliwym względem lepsze propozycje oferujące wyższą wydajność. Obecnie dostępne są tylko RTX-y 5060 w cenie ok. 1400 zł. W niższej półce cenowej - ok. 800-1000 zł - nie znajdziemy żadnej nowocześniejszej karty graficznej.

Z najświeższych doniesień z Korei Południowej wynika, że NVIDIA powróci do tworzenia GeForce RTX 3060. Kraj pochodzenia informacji nie jest tu przypadkowy. Za produkcję odpowie Samsung, który wykorzysta 8-nanometrowy proces. Zupełnie tak jak wcześniej, ponieważ seria GeForce RTX 3000 Ampere była tworzona w pełni przez Samsunga.

Tym sposobem NVIDIA powróci do pięcioletniego układu, który ma za sobą lata świetności. Warto przypomnieć, że propozycja była dostępna w dwóch wersjach: z 12 GB pamięci wideo GDDR6 i 192-bitową magistralą oraz 8 GB pamięci i szyną 128 bit. Technicznie były to te same układy wyposażone w 3584 rdzenie CUDA połączone z różnymi wartościami pamięci. Wersja 12 GB oczywiście była znacznie lepsza i bardziej rozchwytywana ze względu na większą opłacalność.

Nowy raport nie wskazuje czy NVIDIA ma powrócić do produkcji modelu 8 GB, czy też 12 GB. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach i w obliczu kryzysu pamięci obie wersje będą pożądane. Szczególnie jeśli gigant zdecyduje się na dobrą wycenę.

Potrzebujemy taniej karty graficznej za mniej niż 1000 zł

Obecnie najtańszymi kartami graficznymi wartymi uwagi są Intel Arc B570 z 10 GB pamięci za ok. 1150 zł oraz RTX 5060 8 GB w cenie od 1400 zł. W ofercie NVIDII znajdziemy też RTX-a 5050 za ok. 1200 zł, ale opłacalność tej propozycji stoi pod znakiem zapytania. Poniżej 1000 zł nie mamy praktycznie żadnej sensownej opcji.

Jeśli natomiast NVIDIA wskrzesi RTX-a 3060 jest szansa, że wzbogaci rynek za propozycje w cenie 800-900 zł. Wtedy osoby, które chcą kupić naprawdę tanie i przede wszystkim nowe GPU, wreszcie będą miały wybór. W dzisiejszych czasach 12-gigabajtowa wersja RTX-a 3060 może być o tyle opłacalna, że sprzęt oferuje solidną ilość pamięci. Jak RTX 3060 w grach jest wolniejszy od RTX-a 5050, tak dzięki dodatkowej pamięci sprzęt może mieć swoje zastosowanie np. w obsłudze zadań związanych ze sztuczną inteligencją.

Albert Żurek 09.03.2026 16:09

