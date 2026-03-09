REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

NVIDIA wskrzesi trupa. To lepsza decyzja niż myślisz

NVIDIA planuje powrót do starszej generacji kart graficznych w obliczu obecnego kryzysu na rynku pamięci komputerowych. Popularny model ma wrócić do łask po pięciu latach. 

Albert Żurek
Samsung RTX 3060 powrót
REKLAMA

Choć obecnie w ofercie NVIDII znajdziemy serię kart graficznych RTX 5000, nie przeszkadza to producentowi w przywróceniu układów starszej generacji. Gigant zamierza wznowić produkcję modelu GeForce RTX 3060 przy wsparciu Samsunga. To decyzja znacznie lepsza, niż może się wydawać.

REKLAMA

NVIDIA powraca do GeForce RTX 3060 po pięciu latach od premiery

Seria kart graficznych GeForce RTX 3000 miała swoją premierę pod koniec 2020 r. Początkowo wydano bardziej zaawansowane modele takie jak RTX 3090, aby potem, w 2021 r., wydać RTX-a 3060. Tańszy model był wyjątkowo ważną i udaną propozycją dla użytkowników potrzebujących komputera ze średniej półki, którzy nie chcieli wydawać fortuny na sprzęt.

Od tego czasu firma wprowadziła dwóch następców: RTX-a 4060 czy 5060. To pod niemal każdym możliwym względem lepsze propozycje oferujące wyższą wydajność. Obecnie dostępne są tylko RTX-y 5060 w cenie ok. 1400 zł. W niższej półce cenowej - ok. 800-1000 zł - nie znajdziemy żadnej nowocześniejszej karty graficznej.

Z najświeższych doniesień z Korei Południowej wynika, że NVIDIA powróci do tworzenia GeForce RTX 3060. Kraj pochodzenia informacji nie jest tu przypadkowy. Za produkcję odpowie Samsung, który wykorzysta 8-nanometrowy proces. Zupełnie tak jak wcześniej, ponieważ seria GeForce RTX 3000 Ampere była tworzona w pełni przez Samsunga.

Tym sposobem NVIDIA powróci do pięcioletniego układu, który ma za sobą lata świetności. Warto przypomnieć, że propozycja była dostępna w dwóch wersjach: z 12 GB pamięci wideo GDDR6 i 192-bitową magistralą oraz 8 GB pamięci i szyną 128 bit. Technicznie były to te same układy wyposażone w 3584 rdzenie CUDA połączone z różnymi wartościami pamięci. Wersja 12 GB oczywiście była znacznie lepsza i bardziej rozchwytywana ze względu na większą opłacalność.

Nowy raport nie wskazuje czy NVIDIA ma powrócić do produkcji modelu 8 GB, czy też 12 GB. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach i w obliczu kryzysu pamięci obie wersje będą pożądane. Szczególnie jeśli gigant zdecyduje się na dobrą wycenę.

Czytaj też:

Potrzebujemy taniej karty graficznej za mniej niż 1000 zł

Obecnie najtańszymi kartami graficznymi wartymi uwagi są Intel Arc B570 z 10 GB pamięci za ok. 1150 zł oraz RTX 5060 8 GB w cenie od 1400 zł. W ofercie NVIDII znajdziemy też RTX-a 5050 za ok. 1200 zł, ale opłacalność tej propozycji stoi pod znakiem zapytania. Poniżej 1000 zł nie mamy praktycznie żadnej sensownej opcji.

REKLAMA

Jeśli natomiast NVIDIA wskrzesi RTX-a 3060 jest szansa, że wzbogaci rynek za propozycje w cenie 800-900 zł. Wtedy osoby, które chcą kupić naprawdę tanie i przede wszystkim nowe GPU, wreszcie będą miały wybór. W dzisiejszych czasach 12-gigabajtowa wersja RTX-a 3060 może być o tyle opłacalna, że sprzęt oferuje solidną ilość pamięci. Jak RTX 3060 w grach jest wolniejszy od RTX-a 5050, tak dzięki dodatkowej pamięci sprzęt może mieć swoje zastosowanie np. w obsłudze zadań związanych ze sztuczną inteligencją.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
09.03.2026 16:09
Tagi: Karty graficzneNvidiaSamsung
Najnowsze
16:09
NVIDIA wskrzesi trupa. To lepsza decyzja niż myślisz
Aktualizacja: 2026-03-09T16:09:47+01:00
15:59
Laptop Windows szybki jak MacBook taniej aż o 2000 zł. To cenowy rekord
Aktualizacja: 2026-03-09T15:59:35+01:00
15:06
iPad Air z Apple M4. Niby średnia półka, a chip jak z potężnego komputera
Aktualizacja: 2026-03-09T15:06:28+01:00
13:36
Chciał pokazać, jak wygląda kontrola na lotnisku. Czeka go surowa kara
Aktualizacja: 2026-03-09T13:36:08+01:00
13:03
Światłowód w cenie telefonu na kartę. Zbieram szczękę z podłogi
Aktualizacja: 2026-03-09T13:03:40+01:00
12:37
Tak będzie wyglądał twój nowy telefon. Nowy iPhone nie pozostawia złudzeń
Aktualizacja: 2026-03-09T12:37:50+01:00
12:19
Microsoft posłuchał użytkowników. Do Windowsa wraca opcja, którą skasował
Aktualizacja: 2026-03-09T12:19:46+01:00
11:59
Jak działa automat do butelek? Zaglądamy pod maskę popularnych maszyn
Aktualizacja: 2026-03-09T11:59:11+01:00
11:49
Twój następny iPhone będzie z drukarki. Apple ma plan na tańsze urządzenia
Aktualizacja: 2026-03-09T11:49:52+01:00
10:07
Masz PS5? Możliwe, że za gry zapłacisz więcej niż inni
Aktualizacja: 2026-03-09T10:07:42+01:00
9:26
Polski szpital zaatakowany. Kartki i długopisy na ratunek
Aktualizacja: 2026-03-09T09:26:22+01:00
9:12
MacBook Neo 2 będzie jeszcze lepszy. Bliżej mu do iPada niż laptopa
Aktualizacja: 2026-03-09T09:12:14+01:00
8:07
Telefon zrobi dla ciebie aplikację. Musisz tylko powiedzieć, czego potrzebujesz
Aktualizacja: 2026-03-09T08:07:48+01:00
7:00
Apple ma nowy plan. Pokazał tańsze sprzęty dla wszystkich, teraz będą drogie dla wybranych
Aktualizacja: 2026-03-09T07:00:00+01:00
6:21
Szkło kpi z fizyki. Pęka od muśnięcia, ale niestraszny mu młotek
Aktualizacja: 2026-03-09T06:21:05+01:00
6:17
Tyle RAM-u nie masz nawet w PC. Smartfon zawstydzi podwyżki
Aktualizacja: 2026-03-09T06:17:03+01:00
6:15
Mapa pokazuje Królewiec, a jesteś w Warszawie. Nowa broń Kremla
Aktualizacja: 2026-03-09T06:15:00+01:00
6:00
36,6 stopni Celsjusza to mit. Organizm nie działa według jednej wartości
Aktualizacja: 2026-03-09T06:00:00+01:00
16:20
Z tradycyjnymi zegarkami stracimy coś jeszcze. I to może zaboleć bardziej
Aktualizacja: 2026-03-08T16:20:00+01:00
16:10
Godzina, która kradnie nam kilka dni. Dlaczego zmiana czasu tak mocno nas dobija
Aktualizacja: 2026-03-08T16:10:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA