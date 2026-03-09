Światłowód w cenie telefonu na kartę. Zbieram szczękę z podłogi

Ładowanie...

Za nowość odpowiada T-Mobile. Operator znany przede wszystkim z oferty abonamentowej najwyraźniej chce przyciągnąć klientów do usług stacjonarnych. Rozwiązanie zostało stworzone dla nowych użytkowników.

Światłowód T-Mobile za 30 zł/mies. - 300 Mb/s

Pakiety na kartę będące bardziej przystępne cenowo od abonamentów od lat kosztują ok. 30 zł. Mimo że wartość pieniądza się zmieniła, wciąż można kupić niezłą ofertę z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i dużymi paczkami internetu. Światłowodowa oferta z kolei kosztuje ok. 50-70 zł w zależności od operatora.Cena jest atrakcyjna, ale może być jeszcze bardziej przystępna.

Promocja T-Mobile zakłada internet światłowodowy o prędkości pobierania do 300 Mb/s za 30 zł/mies. z rabatami. Cena obejmuje 5 zł/mies. upustu za zgody marketingowe oraz 5 zł/mies. za obsługę elektroniczną. Instalacja i korzystanie z routera są natomiast bezpłatne.

Inni operatorzy najczęściej oczekują jednorazowej opłaty za aktywację oraz ok. 5 zł za wynajem routera na miesiąc. T-Mobile podszedł tu do sprawy w wyjątkowo korzystny sposób. Cena 30 zł/mies. obowiązuje jednak klientów podłączających internet do budynków wielorodzinnych. Ci, którzy chcą skorzystać z oferty w domach jednorodzinnych muszą liczyć się z dodatkową opłatą 20 zł - łącznie za dostęp do usługi zapłacą zatem 50 zł/mies.

Umowa jest na 24 mies. Po zakończeniu cena wraca do 75 zł/mies. po rabatach. Co rok z kolei wzrasta o dodatkowe 10 zł/mies. Jeśli natomiast szukacie czegoś z krótszą umową - oferta wygląda wyjątkowo korzystnie. Prawda jest taka, że prędkość pobierania 300 Mb/s dla wielu osób jest w zupełności wystarczająca i pozwala na zwykłe korzystanie z internetu oraz stosunkowo szybkie pobieranie danych. Szczególnie w cenie 30 zł.

Jest też światłowód 900 Mb/s za 50 zł

Alternatywnie T-Mobile ma nieco bardziej zaawansowany pakiet internetu światłowodowego o prędkości do 900 Mb/s w cenie 50 zł/mies. po rabatach. Warunki są identyczne:

umowa na 24 mies.;

instalacja i router za 0 zł;

cena obejmuje rabaty za marketing i obsługę elektroniczną;

dopłata 20 zł/mies. za podłączenie do domów jednorodzinnych.

Cena oferty po upływie dwóch lat wzrasta do 95 zł/mies. z rabatami. Tak szybki internet za 50 zł to jednak naprawdę opłacalna sprawa.

Albert Żurek 09.03.2026 13:03

