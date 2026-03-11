Co tam paliwo, wzrasta cena V-Bucksów. Połowa świata przerażona, druga nie wie co to

Ładowanie...

Wirtualne waluty w grach wideo od dawna przestały być tylko ciągiem zer i jedynek na serwerach deweloperów. W wielu przypadkach nabrały realnej wartości rynkowej, a gracze zaczęli traktować je niemal na równi z tradycyjnymi pieniędzmi, takimi jak dolary czy euro.

Wynika to z faktu, że cyfrowe monety pozwalają na zakup konkretnych dóbr, usług czy czasu subskrypcji, za które normalnie trzeba by zapłacić prawdziwą gotówką. Kiedy wokół gry tworzy się ogromna społeczność, wirtualny pieniądz staje się pełnoprawnym środkiem wymiany, a bariera między światem cyfrowym a realną ekonomią mocno się zaciera.

Najbardziej znanym historycznym przykładem takiego zjawiska jest złoto w World of Warcraft. W pewnym momencie wirtualna waluta z Azeroth była warta więcej niż pieniądze w niektórych państwach, co doprowadziło do powstania całego czarnego rynku.

Osoby z Ameryki Południowej, zmagające się z trudną sytuacją gospodarczą w swoich krajach, zarabiały na życie poprzez wielogodzinne, monotonne zdobywanie złota w grze, a następnie sprzedawanie go graczom z Europy czy Stanów Zjednoczonych za prawdziwe dolary. Dziś skupimy się jednak na oficjalnej ekonomii jednej z najpopularniejszych gier na świecie, która właśnie przechodzi spore trzęsienie ziemi.

Mniej V-dolców za tę samą kwotę

Epic Games oficjalnie ogłosiło, że od 19 marca wzrosną koszty pakietów V-dolców w Fortnite. Twórcy tłumaczą ten krok wyższymi kosztami utrzymania gry. Zmiany polegają na zmniejszeniu liczby wirtualnych monet, które otrzymasz za tę samą kwotę w złotówkach. Zdrożeją również mniejsze transakcje kupowane za dokładną kwotę.

Nowe przeliczniki w polskich złotych prezentują się następująco:

Najtańszy pakiet za 36,99 zł zapewni 800 V-dolców (zamiast 1000).

Największy zestaw za 365,99 zł da 12 500 monet (zamiast 13 500).

Program nagród Epic jako rekompensata

Aby zrekompensować tę podwyżkę, wydawca wprowadza program nagród. Kupując pakiety bezpośrednio przez Epic Games Store lub system płatności firmy, otrzymasz 20 procent zwrotu.

Zgromadzone w ten sposób środki wykorzystasz przy kolejnych zakupach w Fortnite, innych grach wydawcy lub w samym sklepie cyfrowym. Kupując najdroższy pakiet V-dolców, na twoje konto wróci nieco ponad 73 złote w formie środków do ponownego wydania.

Zmiany w karnetach bojowych i subskrypcjach

Spore modyfikacje dotkną głównego systemu progresji, czyli karnetu bojowego. Jego cena ulegnie obniżeniu z 1000 do 800 V-dolców. Zmienią się jednak nagrody za jego ukończenie. Zdobędziesz z niego dokładnie 800 V-dolców, co wystarczy na zakup kolejnego karnetu, ale zniknie opcja zarabiania dodatkowej waluty. Wcześniej w ramach nagród można było zgromadzić łącznie 1500 monet, co pozwalało na systematyczne odkładanie na przedmioty ze sklepu. Teraz w nagrodach dodatkowych nie znajdziemy już wcale V-dolców.

Nowe ceny dotkną również pozostałych przepustek sezonowych i zestawów:

Zestaw bojowy z 25 poziomami: cena spadnie z 2800 do 2600 monet.

Karnet OG: koszt wyniesie 800 V-dolców zamiast 1000.

Karnet muzyczny (Fortnite Festival) oraz karnet LEGO: cena spadnie z 1400 do 1200 monet.

Ostatnia ważna zmiana dotyczy subskrypcji Ekipa Fortnite. Comiesięczny zastrzyk wirtualnej gotówki dla graczy zostanie zauważalnie zredukowany.

Zamiast dotychczasowych 1000 V-dolców, członkowie Ekipy otrzymają co miesiąc 800 monet. Posiadacze abonamentu dostaną wkrótce wiadomości e-mail ze szczegółami dotyczącymi terminów wprowadzenia tych cięć.

Globalne cięcia uderzają w portfele graczy

Patrząc na te zmiany, można by odnieść wrażenie, że to kolejna podwyżka podyktowana wahaniami lokalnych kursów walut czy inflacją w naszym regionie. Nic bardziej mylnego. Decyzja Epic Games uderza w rynki na całym świecie, w tym te najważniejsze i najbardziej dochodowe. Cięcia w ilości otrzymywanej waluty mają charakter globalny i wpłyną na portfele niezależnie od kraju zamieszkania.

Doskonale widać to na przykładzie Stanów Zjednoczonych, gdzie amerykańscy gracze otrzymali identyczny komunikat. Pakiet wyceniony na 8,99 dol. nie zapewni już 1000 V-dolców, a jedynie 800. Największy zestaw za blisko 90 dol. da 12500 monet zamiast dotychczasowych 13500. Proporcje cięć za oceanem pozostają dokładnie takie same jak w Polsce, łącznie z nowym mechanizmem dwudziestoprocentowego zwrotu.

To wyraźny sygnał, że wydawcy wielkich gier-usług optymalizują swoje przychody w obliczu rosnących kosztów infrastruktury i produkcji darmowej zawartości. Okres, w którym pojedynczy karnet pozwalał na bezproblemowe sfinansowanie kolejnego i jeszcze zostawiał spory zapas waluty na nowe skórki, dobiega końca. Społeczność musi dokładniej planować swoje wydatki, ponieważ darmowe V-dolce stały się towarem mocno deficytowym.

Oliwier Nytko 11.03.2026 07:24

