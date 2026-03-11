REKLAMA
Słuchawki bezprzewodowe dobre jak przewodowe. Idzie wielka zmiana

Słuchawki bezprzewodowe otrzymają znaczące ulepszenie w jakości odtwarzanego dźwięku. Niebawem będą tak dobre, jak klasyczne słuchawki z kablem. 

Albert Żurek
Słuchawki bezprzewodowe dla smartfonów praktycznie wymarły. W sprzedaży znajdziemy przede wszystkim propozycje bazujące na łączności Bluetooth. Problemem TWS-ów jest jednak brak wsparcia prawdziwego bezstratnego dźwięku. Bluetooth w przyszłości obsłuży nieskompresowany dźwięk.

Słuchawki Bluetooth staną się lepsze. Bezstratna jakość nadchodzi

Bluetooth to łączność charakteryzująca się niskim poborem mocy, a co za tym idzie, mocno ograniczoną przepustowością. Nowsze wersje technologii takie jak 6.0 czy 5.4 oczywiście działają znacznie lepiej pod tym względem niż dawne wersje Bluetooth służące do przesyłania plików - gier, tapet, czy plików MP3 na drugi telefon.

W celu walki z ograniczeniami Bluetooth producenci smartfonów i akcesoriów tworzą własne kodeki audio Bluetooth. Na rynku znajdziemy różne rozwiązania typu Qulacomm aptX, SSC Samsunga, AAC Apple czy LDAC od Sony. Niektóre rozwiązania pozwalają uzyskać jakość zbliżoną do bezstratnej - np. LDAC, lecz nie możemy mówić o możliwie najlepszym dźwięku dostępnym np. na Spotify.

Organizacja Bluetooth SIG pracuje nad technologiami, które umożliwią obsługę prawdziwej jakości bezstratnej w słuchawkach Bluetooth. Bez potrzeby korzystania z kodeków audio innych firm. Rozwiązanie ma pojawić się w nadchodzących wersjach łączności. 

Przyszłe wersje Bluetooth obsłużą dźwięk wysokiej rozdzielczości, dźwięk bezstratny, dźwięk przestrzenny czy monitorowanie ekspozycji na dźwięk. Otwartość technologii Bluetooth sprawia, że w niektórych słuchawkach i smartfonach obsługa takich rozwiązań jak np. dźwięk przestrzenny jest możliwa. Apple od lat wspiera to w swoich słuchawkach AirPods połączonych z telefonem iPhone.

Obecne technologie takie jak kodeki są licencjonowane przez producentów lub ekskluzywnie dostępne dla określonych firm. Oznacza to, że do ich obsługi potrzebujemy słuchawek lub telefonu odpowiedniego producenta. To trochę jak w przypadku USB. Złącze jest jedno, ale na rynku znajdziemy mnóstwo wersji i technologii - USB 3, Thunderbolt 4, które w teorii wykorzystują ten sam port, ale w praktyce podłączenie dowolnego kabla nie oznacza brak możliwości obsługi pełnej możliwości złącza.

Czytaj też:

Większa przepustowość jest tu kluczowa

Organizacja Bluetooth SIG pracuje nad zwiększeniem maksymalnej przepustowości technologii, która ma być niezbędna do zapewnienia dźwięku w jakości bezstratnej. W obecnych wersjach Bluetooth 6.0 czy 5.4 ta ograniczona jest do 2 Mb/s w trybie LE, który najczęściej wykorzystuje się w słuchawkach. W planach jest natomiast rozszerzenie prędkości do 8 Mb/s i zachowanie energooszczędności kluczowej w przypadku słuchawek bezprzewodowych.

To najprawdopodobniej kwestia kilku lat, zanim dostaniemy słuchawki Bluetooth wspierające najwyższą jakość dźwięku.

Albert Żurek
11.03.2026 15:03
Tagi: BluetoothSłuchawkiSłuchawki bezprzewodowe
