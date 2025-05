Bluetooth 6.1 już tu jest. Ulepszy twojego smartfona i słuchawki

Dlaczego to takie ważne? Bez losowych adresów w starszych wersjach Bluetooth znacznie łatwiej o śledzenie użytkowników przez osoby trzecie. Wcześniejsze zabezpieczenie wynikające z Bluetooth Randomized RPA znacząco zmniejszało prawdopodobieństwo bycia śledzonym, a nowa wersja łączności przynosi jeszcze większy stopień bezpieczeństwa. Ale to nie wszystko, co przynosi Bluetooth 6.1 - aktualizacja również ma oferować ulepszoną wydajność energetyczną dla funkcji generowania losowych kluczy. Operacje będą teraz wykonywane przez kontroler, co ma pomóc oszczędzać energię.