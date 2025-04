GameSir Super Nova – tani pad ze stacją ładującą zawstydza markowe sprzęty

GameSir Super Nova to pad silnie inspirowany Pro Controllerem Nintendo, także nie dziwi, że pod jego obudową znajdują się dwa silniczki rumble o specyfice wibracji przypominającej pada Japończyków. Do tego Super Nova otrzymała wbudowany żyroskop, co za tym idzie, obsługuje sterowanie ruchowe w grach Nintendo, np. Metroid Prime Remastered czy The Legend of Zelda: Breath of the Wild.