Właśnie psuje się czwarty kontroler Xbox w ostatnich trzech latach. O co tu chodzi?

Kontrolery gier Xbox nie są produkowane tylko przez Microsoft, można kupować oficjalne akcesoria od innych producentów. Wybór jest ogromny, ale warto od razu przefiltrować modele do tych, które są w stanie wykorzystać wszystko, co konsola Microsoftu oferuje. Konkretniej chodzi o mechanizm DLI (Dynamic Latency Input), który jest częścią protokołu Xbox Wireless i który istotnie redukuje opóźnienia w sterowaniu. To oznacza, że kontrolery z DLI gwarantują błyskawiczne reakcje konsoli Xbox i uruchomionej na niej gry. A to może mieć kluczowe znaczenie w grach zręcznościowych czy grach online. Kontrolerów z DLI jest relatywnie niewiele. Spider’s Web może polecić trzy modele.