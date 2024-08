Recenzja Razer Wolverine V3 Pro - W KOŃCU bezprzewodowy pad PC i Xbox z przełącznikami

Przewagę zyskujemy także, skracając skok spustów LT/RT przy pomocy suwaków na pleckach. Pokonują wtedy krótszą drogę od wciśnięcia do aktywacji, co za tym idzie, szybciej zaczynamy strzelać z broni albo wciskać gaz do dechy. To milisekundy różnicy, ale gdy serwer wymienia informacje między klientami, czasem właśnie te milisekundy decydują o tym, kto jest zwycięzcą, a kto przegranym.