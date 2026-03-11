REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Wywozi butelki z Polski, bo za granicą płacą więcej. Migracja kaucyjna ruszyła

System kaucyjny doprowadził do powstania pierwszych butelkowych oraz puszkowych biznesów i rozkręcił się na tyle, że czasami warto rozszerzyć działalność poza granice kraju. Ta sama butelka, a suma za zwrot inna.

Adam Bednarek
kaucja
REKLAMA

Sklepy często informują o pierwszych kaucyjnych rekordzistach – klientach, którzy przynoszą wiele opakowań i za jednym zamachem zgarniają naprawdę sowite zwroty. W teorii trudno mówić tutaj o zarabianiu czy zyskach, wszak kaucja po prostu do danej osoby wraca. O ile przyjmiemy, że kupon czy gotówkę zabiera ten konsument, który wcześniej za butelki czy puszki zapłacił.

A już wiadomo, że nie zawsze tak się dzieje. Powstają pierwsze kaucyjne biznesy. Obrotni mieszkańcy dogadują się z sąsiadami lub pobliskimi lokalami ws. odbioru opakowań z kaucją. Zabierają butelki i puszki, odzyskują kaucję i – w zależności od wzajemnych ustaleń - zwracają jej część lub całość ląduje w kieszeni jako wynagrodzenie za fatygę. W ten sposób niektórzy Polacy potrafią dorobić 200-300 zł tygodniowo.

REKLAMA

Międzynarodowa ekspansja kaucyjna

Okazuje się, że czasami kaucja nie zna granic. Na niektórych opakowaniach widnieje logo nie tylko polskiego systemu kaucyjnego, ale też zagranicznego. Logiczne: producent wypuszcza produkt do wielu regionów i czasami nie warto się rozdrabniać z osobnymi oznaczeniami. Tylko co, jeśli tym innym rynkiem jest sąsiadujące z nami państwo? Na dodatek takie, w którym kaucja za opakowanie jest wyższa niż w Polsce?

Tak jest z niektórymi napojami, które kupić można w sklepach sieci Biedronka - zauważa wyborcza.biz. Widnieje na nich również słowackie oznaczenie. W Słowacji kaucja wynosi 0,15 euro, czyli w przeliczeniu na polską walutę jest to ok. 64 gr. W Polsce otrzymywany zwrot to 50 gr, więc jest się 14 gr do przodu.

Nie da się ukryć – to dosłownie i w przenośni grosze. Nikt raczej nie zwietrzy interesu i nie rozpocznie masowego wywozu polskich butelek do Słowacji. Ale jeżeli ktoś jednak regularnie odwiedza sąsiadów, to co mu szkodzi zabrać ze sobą opakowania?

Portal wyborcza.biz donosi o takich przypadkach. Mężczyzna dogadał się ze znajomymi i hotelami, że będzie odbierał od nich opakowania. Zwraca je jednak w Słowacji, nie w Polsce.

(…) ludzie oddają mi butelki, ale nie chcą ani grosza. Dodatkowo odwiedziłem dwa hotele, które jak wcześniej sprawdziłem, serwują gościom smoothie z Biedronki.  Z jednym ustaliłem, że będą mi za 10 proc. wartości oddawać opakowania. Drugi zgodził się, oddawać za darmo – wyjaśnia serwisowi pomysłowy "przedsiębiorca".

Biznes możliwy jest za sprawą kolegi, który jeździ do Słowacji, więc po drodze pozbywa się opakowań. "Myślę, że spokojnie z jednego kursu mogę w przyszłości mieć w przeliczeniu na naszą walutę ok. 200-250 zł tygodniowo" – szacuje.

Czy czeka nas kaucyjna turystyka?

 Wyborcza.biz podaje przykład Litwy i Łotwy, gdzie z kolei kaucja wynosi 0,10 euro. A niektórzy polscy producenci wypuszczają swoje produkty na tamtejsze rynki. W teorii opłaca się więc przywozić zwroty do Polski, by być o kilka groszy na plusie.

Taki biznes może być korzystny dla kogoś, kto mieszka blisko granicy i regularnie kursuje pomiędzy różnymi sklepami. Tylko skoro ktoś zyskuje, to musi być również ktoś, kto traci.

System kaucyjny został wprowadzony po to, aby osiągać określone poziomy zbiórki.

- Jeżeli opakowania wprowadzone na rynek w Polsce byłyby zwracane w kraju, gdzie kaucja jest wyższa, w pierwszej kolejności wpływałoby to na poziomy zbiórki przypisane do wprowadzającego napoje w Polsce. To z kolei ma bezpośrednie konsekwencje finansowe, ponieważ zgodnie z ustawą niedobór w realizacji ustawowych poziomów zbiórki oznacza ryzyko opłat produktowych, w których operator systemu uczestniczy – komentuje w rozmowie z serwisem Janusz Kamiński z firmy Eneris.

REKLAMA

Czas pokaże, czy "migracja kaucyjna" odbywa się na szeroką skalę, czy to raczej na tyle nieistotna z biznesowego punktu widzenia ciekawostka, że nie ma sensu modyfikować opakowań i ścierać z nich inne, zagraniczne kaucyjne znaczki.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
11.03.2026 12:14
Tagi: kaucja za butelkiSystem kaucyjny
Najnowsze
11:32
Oppo i OnePlus podnoszą ceny. Budżetowa półka zaczyna pękać
Aktualizacja: 2026-03-11T11:32:16+01:00
10:33
YouTube ma bat na oszustów. "Elon Musk" nie sprzeda ci już inwestycji
Aktualizacja: 2026-03-11T10:33:12+01:00
9:21
Wieżowiec-symbol z PRL-u idzie pod buldożer. Bronią go jak tylko się da
Aktualizacja: 2026-03-11T09:21:58+01:00
8:29
Mamy następcę Facebooka... dla botów. Zuckerberg kupił ich plany
Aktualizacja: 2026-03-11T08:29:13+01:00
8:00
MacBook Neo rozebrany. To w zasadzie bateria z ekranem
Aktualizacja: 2026-03-11T08:00:43+01:00
7:24
Co tam paliwo, wzrasta cena V-Bucksów. Połowa świata przerażona, druga nie wie co to
Aktualizacja: 2026-03-11T07:24:19+01:00
6:45
ChatGPT z najciekawszą nowością od miesięcy. Funkcja szybko stanie się normą
Aktualizacja: 2026-03-11T06:45:00+01:00
6:34
Poczta w Windows zadziała bez sieci. Microsoft wreszcie się ogarnął
Aktualizacja: 2026-03-11T06:34:00+01:00
6:23
"Tani" GeForce RTX 5050 z 9 GB pamięci. Karta to cebulowy eksperyment
Aktualizacja: 2026-03-11T06:23:00+01:00
6:12
Loewe wycenia telewizor 32 cale na 6500 zł. Ten absurd ma ukryty sens
Aktualizacja: 2026-03-11T06:12:00+01:00
6:01
Transport sondy Smile to majstersztyk. Rejs jak z filmu sci-fi
Aktualizacja: 2026-03-11T06:01:00+01:00
20:03
Nintendo Switch 2 w świetnej cenie. Gracze rzucili się na promocję
Aktualizacja: 2026-03-10T20:03:37+01:00
19:10
Operatorzy się dogadali. Połączysz się z dowolną siecią
Aktualizacja: 2026-03-10T19:10:13+01:00
18:50
NASA przesunęła asteroidę uderzeniem. To nie atak, to ratunek
Aktualizacja: 2026-03-10T18:50:41+01:00
18:45
Dane zamiast przeczucia. Nowy zegarek Huawei dla biegaczy, to wszystko czego potrzebuję na nadgarstku
Aktualizacja: 2026-03-10T18:45:26+01:00
17:28
Polacy często latają i nie każdemu się to podoba. Kryzys urodzaju
Aktualizacja: 2026-03-10T17:28:11+01:00
17:15
Galaxy S26 Ultra z mocną nowością, o której mało kto wie. Gracze podziękują
Aktualizacja: 2026-03-10T17:15:29+01:00
17:04
Steam z bardzo dobrą grą za darmo. Dwa kliki i masz na zawsze
Aktualizacja: 2026-03-10T17:04:30+01:00
16:47
Samsung w końcu wystraszył Chińczyków. Jego nowa bateria to potwór
Aktualizacja: 2026-03-10T16:47:26+01:00
16:27
Jeden typ śmierci doprowadza Polaków do wściekłości. "Obraz patologii"
Aktualizacja: 2026-03-10T16:27:01+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA