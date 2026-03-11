Intel zrobił najlepsze procesory w historii. Powrót wielkiej dominacji?

Ładowanie...

Intel dotychczas oferował procesory takie jak Core Ultra 9 285K, 7 265K czy 5 245K. Poprzednia generacja wydana pod koniec 2024 r. została słabo przyjęła się wśród klientów - głównie ze względu na to, że jeszcze wcześniejsza, 14. generacja była szybsza. Nowe modele mają być z kolei lepsze, szybsze i wydajniejsze w programach i grach. Uwierzę, gdy zobaczę.

Intel ma nowe procesory. Odświeżone Core Ultra 200S Plus

Oferta nowych procesorów obejmuje dwa układy:

Intel Core Ultra 7 270K Plus - 24 rdzenie, 24 wątki, zegar 5,5 GHz, 36 MB cache, 125 W TDP;

Intel Core Ultra 5 250K Plus - 18 rdzeni, 18 wątków, zegar 5,3 GHz, 30 MB cache, 125 W TDP.

Brakuje tu zatem odświeżania dla najwyższego Core Ultra 9, ale czy aby na pewno? Nie do końca, ponieważ teoretycznie to nowy Ultra 7 270K oferuje bardzo zbliżoną specyfikację do modelu 9 285K. Otóż oba czipy zostały wyposażone w konfigurację 24 rdzeni i wątków logicznych. Wcześniejsze modele Core 5 i 7 oferowały bowiem gorszą specyfikację:

Intel Core Ultra 7 265K - 20 rdzeni, 20 wątków, zegar 5,5 GHz, 36 MB cache;

Intel Core Ultra 5 245K - 14 rdzeni, 14 wątków, zegar 5,2 GHz, 24 MB cache

Ulepszono je zatem o cztery rdzenie i cztery wątki logiczne. Dzięki temu nowe układy mają gwarantować znacznie lepszą wydajność w porównaniu z poprzednikami. Według testów Intela Core Ultra 7 270K Plus jest średnio 15 proc. szybszy, a 5 250K Plus - 13 proc. szybszy w grach. Wyniki zależą oczywiście od danego tytułu - w niektórych wzrosty mogą wynosić skromne 4 proc., a w innych ponad 30.

Jak z kolei wydajność prezentuje się na tle konkurencji? Core Ultra 7 270K Plus ma kosztować 300 dol., natomiast 5 250K Plus - 200 dol., więc są to odpowiedniki dla AMD Ryzenów 7 9700X i 5 9600X. Intel porównał swoje czipy do konkurencji pod względem wydajności wielowątkowej. Oba nowe procesory mają być nawet 2-krotnie szybsze od swoich odpowiedników ze strony AMD w testach takich jak Cinebench, Blender czy 3DMark.

Wynika to oczywiście z zastosowania znacznie więcej liczby rdzeni. Ryzen 7 9700X został wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków, a Ryzen 5 9600X - 6 rdzeni i 12 wątków. Czipów nie porównano pod kątem gier. Mimo tego Intel uważa, że są to "najszybsze procesory Intel do komputerów stacjonarnych do gier w historii". Z czasem zobaczymy, czy 7 270K Plus będzie mógł walczyć z Ryzenem 7 9850X3D nastawionym przede wszystkim na gry.

Szybsze pamięci, ale takie same płyty główne

Oprócz tego nowe procesory mają zachować kompatybilność z dotychczasowymi płytami głównymi z chipsetem z serii Intel 800 wykorzystującymi gniazdo LGA 1851. Z ulepszeń dodano także wsparcie szybszych pamięci DDR5 o szybkości 7200 MT/s. Dotychczasowe Intele współpracowały z modułami DDR5-6400.

Procesory Intela na ogół czerpią garściami z szybszych pamięci. Sklepowa premiera nowych układów odbędzie się 26 marca. Czyli za nieco ponad dwa tygodnie. Wtedy dowiemy się, czy AMD będzie mógł spać spokojnie.

Albert Żurek 11.03.2026 17:55

