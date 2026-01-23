Nowy najlepszy procesor świata. AMD wprowadza potwora

Ładowanie...

Producent zapowiedział układ, który ma być nieco ulepszoną wersją niezwykle popularnego AMD Ryzen 7 9800X3D. Odświeżona wersja w postaci 9850X3D nie przyniesie rewolucji - to bardzo zbliżona jednostka. Ma być nieco droższy, ale i wydajniejszy.

AMD Ryzen 7 9850X3D trafi do sprzedaży jeszcze w styczniu

Firma dotychczas nie ujawniała najważniejszych kwestii: dostępności i ceny. Teraz dowiadujemy się, że czip trafi do sprzedaży w następny czwartek, 29 stycznia 2026 r., w cenie 499 dol. Obecnie nie znamy polskiej ceny, ale AMD najczęściej nie podaje takich informacji przed sklepową premierą.

Dotychczas najpotężniejszy AMD Ryzen 7 9800X3D był wyceniony na 479 dolarów, mówimy zatem o nieznacznej różnicy na poziomie 20 dol., która powinna przełożyć się na ok. 100 zł w Polsce. Dodam, że u nas czip w wersji Box można kupić za ok. 1900 - 2000 zł w zależności od sklepu. Wersje OEM, przychodzące do nas w zastępczym opakowaniu, mogą być znacznie tańsze.

Oczekujemy, że Ryzen 7 9850X3D na rynku w Polsce będzie kosztować nieco ponad 2000 zł.

Nadchodzący hit - trochę droższy i wydajniejszy od poprzednika

Ryzen 7 9850X3D nie powinien przynieść tak dużych różnic w wydajności, jakie zapewnił Ryzen 9800X3D w porównaniu do modelu 7800X3D. Ten w zależności od tytułu może być nawet kilkanaście procent szybszy ze względu na zastosowanie nowszej architektury Zen 5 zamiast Zen 4.

Natomiast w modeli 7 9850X3D wciąż mamy do dyspozycji 8 rdzeni i 16 wątków i architekturę Zen 5, dodatkową pamięć 3D V-Cache i TDP na poziomie 120 W. Największą różnicą są tu taktowania zegarów - 9850X3D działa z częstotliwością boost 5,6 GHz zamiast 5,2 GHz w 9800X3D.

Z materiałów przedstawionych przez AMD wynika, że dodatkowe 400 MHz ma zapewnić kilkuprocentowy wzrost wydajności w grach - głównie tych, gdzie taktowanie procesora ma znacznie i aplikacjach. Czyli powinniśmy się spodziewać największych różnic w tytułach e-sportowych. Mimo wszystko będzie to nowy najlepszy procesor do gier na świecie. AMD za sprawą Ryzena 7 9850X3D jeszcze bardziej przewyższy Intela i ich najnowsze konstrukcje typu Core Ultra 9 285K.

Zły moment na wydawanie nowych procesorów

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Intel już szykuje odpowiedź i jeszcze w pierwszym kwartale powinniśmy otrzymać odświeżoną generację czipów Intel Core Ultra 300S.

Czy aby to jednak niezbyt trafny moment na wydawanie nowych procesorów? Wymiana Ryzenów 7 7800X3D lub 9800X3D na nowy model kompletnie nie ma sensu ze względu na niewielkie różnice w wydajności. Kupno nowego komputera zresztą też nie jest najlepszym pomysłem. Ceny komponentów, głównie pamięci operacyjnej i SSD, wystrzeliły do nieznanych do tej pory poziomów i nic nie wskazuje na nadchodzącą poprawę.

Albert Żurek 23.01.2026 14:56

