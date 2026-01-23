REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Nowy najlepszy procesor świata. AMD wprowadza potwora

AMD zaraz wprowadzi do sprzedaży Ryzena 7 9850X3D. Zapowiada się na najlepszy układ dla graczy na świecie. 

Albert Żurek
Ryzen 7 9850X3D
REKLAMA

Producent zapowiedział układ, który ma być nieco ulepszoną wersją niezwykle popularnego AMD Ryzen 7 9800X3D. Odświeżona wersja w postaci 9850X3D nie przyniesie rewolucji - to bardzo zbliżona jednostka. Ma być nieco droższy, ale i wydajniejszy.

REKLAMA

AMD Ryzen 7 9850X3D trafi do sprzedaży jeszcze w styczniu

Firma dotychczas nie ujawniała najważniejszych kwestii: dostępności i ceny. Teraz dowiadujemy się, że czip trafi do sprzedaży w następny czwartek, 29 stycznia 2026 r., w cenie 499 dol. Obecnie nie znamy polskiej ceny, ale AMD najczęściej nie podaje takich informacji przed sklepową premierą.

Dotychczas najpotężniejszy AMD Ryzen 7 9800X3D był wyceniony na 479 dolarów, mówimy zatem o nieznacznej różnicy na poziomie 20 dol., która powinna przełożyć się na ok. 100 zł w Polsce. Dodam, że u nas czip w wersji Box można kupić za ok. 1900 - 2000 zł w zależności od sklepu. Wersje OEM, przychodzące do nas w zastępczym opakowaniu, mogą być znacznie tańsze. 

Oczekujemy, że Ryzen 7 9850X3D na rynku w Polsce będzie kosztować nieco ponad 2000 zł. 

Czytaj też:

Nadchodzący hit - trochę droższy i wydajniejszy od poprzednika

Ryzen 7 9850X3D nie powinien przynieść tak dużych różnic w wydajności, jakie zapewnił Ryzen 9800X3D w porównaniu do modelu 7800X3D. Ten w zależności od tytułu może być nawet kilkanaście procent szybszy ze względu na zastosowanie nowszej architektury Zen 5 zamiast Zen 4.

Natomiast w modeli 7 9850X3D wciąż mamy do dyspozycji 8 rdzeni i 16 wątków i architekturę Zen 5, dodatkową pamięć 3D V-Cache i TDP na poziomie 120 W. Największą różnicą są tu taktowania zegarów - 9850X3D działa z częstotliwością boost 5,6 GHz zamiast 5,2 GHz w 9800X3D. 

Z materiałów przedstawionych przez AMD wynika, że dodatkowe 400 MHz ma zapewnić kilkuprocentowy wzrost wydajności w grach - głównie tych, gdzie taktowanie procesora ma znacznie i aplikacjach. Czyli powinniśmy się spodziewać największych różnic w tytułach e-sportowych. Mimo wszystko będzie to nowy najlepszy procesor do gier na świecie. AMD za sprawą Ryzena 7 9850X3D jeszcze bardziej przewyższy Intela i ich najnowsze konstrukcje typu Core Ultra 9 285K.

Zły moment na wydawanie nowych procesorów

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Intel już szykuje odpowiedź i jeszcze w pierwszym kwartale powinniśmy otrzymać odświeżoną generację czipów Intel Core Ultra 300S.

REKLAMA

Czy aby to jednak niezbyt trafny moment na wydawanie nowych procesorów? Wymiana Ryzenów 7 7800X3D lub 9800X3D na nowy model kompletnie nie ma sensu ze względu na niewielkie różnice w wydajności. Kupno nowego komputera zresztą też nie jest najlepszym pomysłem. Ceny komponentów, głównie pamięci operacyjnej i SSD, wystrzeliły do nieznanych do tej pory poziomów i nic nie wskazuje na nadchodzącą poprawę.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
23.01.2026 14:56
Tagi: AMDProcesoryRyzen
Najnowsze
14:45
Polskie miasto rezygnuje z fajerwerków. Tej siły nie zatrzymacie
Aktualizacja: 2026-01-23T14:45:50+01:00
14:44
Kraków bastionem NATO. Powstała Krzemowa Dolina dla wojska
Aktualizacja: 2026-01-23T14:44:22+01:00
14:20
Coś mieszają z segregacją odpadów. Ty za to zapłacisz
Aktualizacja: 2026-01-23T14:20:23+01:00
13:54
Jak zarejestrować kartę SIM w T-Mobile, Plus, Play i Orange? Przez internet, nawet bez dowodu
Aktualizacja: 2026-01-23T13:54:08+01:00
13:29
Najlepsze smartwatche na walentynki. Te modele to pewniaki
Aktualizacja: 2026-01-23T13:29:26+01:00
13:18
Lubię mojego Pixela, ale kolejna generacja nie ma sensu. Google, co ty robisz?
Aktualizacja: 2026-01-23T13:18:28+01:00
12:38
Twój zegarek Huawei właśnie stracił ważną funkcję. Polacy zawiedli
Aktualizacja: 2026-01-23T12:38:02+01:00
12:23
Ekran w Galaxy S26 Ultra dostanie ulepszenie. Zapomnij o ochronie
Aktualizacja: 2026-01-23T12:23:35+01:00
11:15
Nietypowy bagaż leci na Księżyc. NASA pakuje tam naszą historię
Aktualizacja: 2026-01-23T11:15:36+01:00
10:07
Dusimy się fatalnym powietrzem. "Ostrzegaliśmy przed kryzysem"
Aktualizacja: 2026-01-23T10:07:28+01:00
9:33
Mapy Google zmieniają zgłoszenia drogowe. Zrobili to bez sensu
Aktualizacja: 2026-01-23T09:33:16+01:00
8:47
Małe smartfony to jedyny słuszny wybór. Po co ci ta cegła?
Aktualizacja: 2026-01-23T08:47:52+01:00
8:19
Bank Pekao S.A. wzmacnia ochronę klientów w cyfrowym świecie
Aktualizacja: 2026-01-23T08:19:30+01:00
8:07
Samsung Galaxy S26 Ultra nie zniszczy portfela. Ale i tak oberwiesz
Aktualizacja: 2026-01-23T08:07:52+01:00
7:51
Wymiana dowodu w mObywatelu to złoto. Ale na jednym prawie poległem
Aktualizacja: 2026-01-23T07:51:07+01:00
6:33
Historia Europy drży przez młotek. Niezwykłe znalezisko
Aktualizacja: 2026-01-23T06:33:00+01:00
6:31
Zagadkowy odcisk w jaskini. Odkryli najstarszy podpis człowieka
Aktualizacja: 2026-01-23T06:31:00+01:00
6:12
Polska dosypuje Rakom pocisków. Zbroimy się na potęgę
Aktualizacja: 2026-01-23T06:12:00+01:00
5:57
Kosmos powstał inaczej, niż sądzono. Neutrina wracają do gry
Aktualizacja: 2026-01-23T05:57:00+01:00
5:35
Odkryli brakujące ogniwo w ewolucji Wszechświata. To było jedzenie bez trzymanki
Aktualizacja: 2026-01-23T05:35:00+01:00
22:05
Taki jest plan na Xboxa. Microsoft zmienia strategię
Aktualizacja: 2026-01-22T22:05:03+01:00
21:36
YouTube z masą nowości. Nie ucieszysz się
Aktualizacja: 2026-01-22T21:36:37+01:00
21:15
Unia Europejska chce nowego zakazu. Stare kable na złom
Aktualizacja: 2026-01-22T21:15:08+01:00
21:11
Huawei zachwyci. Tym razem smartfonami
Aktualizacja: 2026-01-22T21:11:34+01:00
20:14
Samsung szykuje nowy gadżet. Kupisz razem z Galaxy S26
Aktualizacja: 2026-01-22T20:14:38+01:00
18:30
Orange daje ci 20 GB. Bierz, bo za darmo
Aktualizacja: 2026-01-22T18:30:12+01:00
18:10
Duńczycy wściekli na USA. Dają upust przez dwie aplikacje
Aktualizacja: 2026-01-22T18:10:09+01:00
18:06
Gmina: przez kaucję zapłacicie więcej. Ministerstwo: nie no, bez przesady
Aktualizacja: 2026-01-22T18:06:08+01:00
18:03
Lodowe tsunami w Mikoszewie. Bałtyk pokazał dziwną twarz
Aktualizacja: 2026-01-22T18:03:40+01:00
18:02
Tylu żołnierzy ma polskie wojsko. Są najnowsze dane
Aktualizacja: 2026-01-22T18:02:42+01:00
18:01
Gramofony wracają do łask. Sony ma coś dla tych, którzy lubią nowości
Aktualizacja: 2026-01-22T18:01:00+01:00
17:34
Robot-śmigłowiec wytropi okręty podwodne. Już go testują
Aktualizacja: 2026-01-22T17:34:41+01:00
17:32
Zielona transformacja w wersji smart. Co daje IoT w biznesie?
Aktualizacja: 2026-01-22T17:32:24+01:00
16:48
Motorola znowu zachwyci. Po co kupować drogi telefon?
Aktualizacja: 2026-01-22T16:48:41+01:00
16:43
Wielka aktualizacja starszych telewizorów TCL. Szykuj się na nowości
Aktualizacja: 2026-01-22T16:43:21+01:00
15:13
Atak na polską elektrociepłownię. Prokuratura wkracza do akcji
Aktualizacja: 2026-01-22T15:13:27+01:00
15:06
Mesh Wi-Fi czy zwykły router? Co lepsze?
Aktualizacja: 2026-01-22T15:06:34+01:00
15:05
Jest pomysł na przyszłość PDF-ów. To prezentacje i... podcasty
Aktualizacja: 2026-01-22T15:05:36+01:00
15:02
Mój laptop właśnie stał się Xboxem. Twój może też
Aktualizacja: 2026-01-22T15:02:02+01:00
14:57
Polski Pentagon to nowe CPK. Tak ma wyglądać Kwatera Główna RP
Aktualizacja: 2026-01-22T14:57:04+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA