Procesory Intela wracają silniejsze. Niebawem w twoim laptopie

Nowe procesory bazują na technologii Intel 18A. Producent skupił się na efektywności energetycznej, wydajności procesora oraz układu graficznego.

Intel Core Ultra 3. generacji już tu są. Laptopy z Intelem stają się potężniejsze

To jednak nie tak, że Intel zajmuje się produkcją każdego elementu w nowych układach Core Ultra 3. generacji. Firma wykorzystuje swoje fabryki i technologię 18A do tworzenia płytki z rdzeniami CPU i NPU.

Natomiast pozostałe kluczowe elementy czipów: moduły interfejsów oraz układy graficzne Intel Arc powstają już w fabrykach tajwańskiego TSMC. Firma jest znana z produkcji większości czipów na rynku: Apple, Qualcomm Snapdragon, GeForce RTX, AMD Ryzen, Radeon i wielu innych znanych układów.

Nowe procesory Intel Core zapewniają maksymalnie 16 rdzeni oraz układ graficzny ARC B390 i 12 rdzeniami Xe. Zintegrowane karty Intel Arc już wcześniej trafiały do układów producenta - były dostępne we wszystkich potężniejszych modelach typu Core Ultra 9 285H, 7 265H, 7 255H oraz 5 235/225H. W modelach z dopiskiem U stosowano zwykły układ Intel Graphics.

Natomiast w tym roku firma stosuje Intel Arc głównie w procesorach z dopiskiem X. Oprócz Intel Core Ultra 7/9 zobaczymy też zupełnie nowe X7 lub X9 z potężniejszym 12-rdzeniowym GPU Xe3. W zwykłych Intel Core Ultra mamy do dyspozycji 4-rdzeniowe GPU.

Dzięki potężniejszemu układowi graficznemu nowe procesory Intela mają lepiej nadawać się do profesjonalnych zastosowań oraz gier. Według producenta jednostki mają radzić sobie lepiej niż konkurencyjne zintegrowane GPU w AMD Ryzen AI 300, a w najlepszych warunkach mają zbliżać się do dedykowanego GeForce RTX 4050 dla laptopów. Intel Core Ultra X9 388H w porównaniu z poprzednią generacją Intel Core Ultra 9 288V ma zapewniać aż 77 proc. wyższą wydajność w grach.

Jednocześnie czas pracy na baterii laptopów i innych urządzeń wyposażonych w nowe czipy ma stać na dobrym poziomie. Mówi się nawet o 27 godz. odtwarzania Netflixa w przeglądarce internetowej, co wygląda nieźle. Wszystkie procesory działają z PBP (podstawową mocą) na poziomie 25 W.

Łącznie pojawi się 14 nowych procesorów

W serię Intel Core Ultra 3. generacji wchodzi aż 14 nowych procesorów. Wśród nich cztery będą najciekawsze, ponieważ zaoferują potężniejsze układy graficzne:

Intel Core Ultra X9 388H: 16 rdzeni i wątków CPU, zegar 5,1 GHz, 12 rdzeni GPU;

Intel Core Ultra X7 368H: 16 rdzeni i wątków CPU zegar 5.0 GHz 12 rdzeni GPU;

Intel Core Ultra X7 358H: 16 rdzeni i wątków CPU zegar 4,8 GHz, 12 rdzeni GPU;

Intel Core Ultra 5 338H: 12 rdzeni i wątków CPU zegar 4,7 GHz, 10 rdzeni GPU.

We wszystkich układach znajdziemy też nowe układy NPU do przetwarzania sztucznej inteligencji. Czipy trafią do pierwszych laptopów już w styczniu. W całym 2026 r. ma pojawić się ponad 200 urządzeń wyposażonych w nowe Intel Core Ultra 3. generacji.

Albert Żurek 07.01.2026 21:18

