Procesory Intela wracają silniejsze. Niebawem w twoim laptopie
Intel się nie poddaje i wydaje nowe procesory. Tym razem celuje w laptopy i chce je zdominować nowymi Core Ultra 3. generacji. Mają być świetne.
Nowe procesory bazują na technologii Intel 18A. Producent skupił się na efektywności energetycznej, wydajności procesora oraz układu graficznego.
Intel Core Ultra 3. generacji już tu są. Laptopy z Intelem stają się potężniejsze
To jednak nie tak, że Intel zajmuje się produkcją każdego elementu w nowych układach Core Ultra 3. generacji. Firma wykorzystuje swoje fabryki i technologię 18A do tworzenia płytki z rdzeniami CPU i NPU.
Natomiast pozostałe kluczowe elementy czipów: moduły interfejsów oraz układy graficzne Intel Arc powstają już w fabrykach tajwańskiego TSMC. Firma jest znana z produkcji większości czipów na rynku: Apple, Qualcomm Snapdragon, GeForce RTX, AMD Ryzen, Radeon i wielu innych znanych układów.
Nowe procesory Intel Core zapewniają maksymalnie 16 rdzeni oraz układ graficzny ARC B390 i 12 rdzeniami Xe. Zintegrowane karty Intel Arc już wcześniej trafiały do układów producenta - były dostępne we wszystkich potężniejszych modelach typu Core Ultra 9 285H, 7 265H, 7 255H oraz 5 235/225H. W modelach z dopiskiem U stosowano zwykły układ Intel Graphics.
Natomiast w tym roku firma stosuje Intel Arc głównie w procesorach z dopiskiem X. Oprócz Intel Core Ultra 7/9 zobaczymy też zupełnie nowe X7 lub X9 z potężniejszym 12-rdzeniowym GPU Xe3. W zwykłych Intel Core Ultra mamy do dyspozycji 4-rdzeniowe GPU.
Dzięki potężniejszemu układowi graficznemu nowe procesory Intela mają lepiej nadawać się do profesjonalnych zastosowań oraz gier. Według producenta jednostki mają radzić sobie lepiej niż konkurencyjne zintegrowane GPU w AMD Ryzen AI 300, a w najlepszych warunkach mają zbliżać się do dedykowanego GeForce RTX 4050 dla laptopów. Intel Core Ultra X9 388H w porównaniu z poprzednią generacją Intel Core Ultra 9 288V ma zapewniać aż 77 proc. wyższą wydajność w grach.
Jednocześnie czas pracy na baterii laptopów i innych urządzeń wyposażonych w nowe czipy ma stać na dobrym poziomie. Mówi się nawet o 27 godz. odtwarzania Netflixa w przeglądarce internetowej, co wygląda nieźle. Wszystkie procesory działają z PBP (podstawową mocą) na poziomie 25 W.
Łącznie pojawi się 14 nowych procesorów
W serię Intel Core Ultra 3. generacji wchodzi aż 14 nowych procesorów. Wśród nich cztery będą najciekawsze, ponieważ zaoferują potężniejsze układy graficzne:
- Intel Core Ultra X9 388H: 16 rdzeni i wątków CPU, zegar 5,1 GHz, 12 rdzeni GPU;
- Intel Core Ultra X7 368H: 16 rdzeni i wątków CPU zegar 5.0 GHz 12 rdzeni GPU;
- Intel Core Ultra X7 358H: 16 rdzeni i wątków CPU zegar 4,8 GHz, 12 rdzeni GPU;
- Intel Core Ultra 5 338H: 12 rdzeni i wątków CPU zegar 4,7 GHz, 10 rdzeni GPU.
We wszystkich układach znajdziemy też nowe układy NPU do przetwarzania sztucznej inteligencji. Czipy trafią do pierwszych laptopów już w styczniu. W całym 2026 r. ma pojawić się ponad 200 urządzeń wyposażonych w nowe Intel Core Ultra 3. generacji.