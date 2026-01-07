REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Procesory Intela wracają silniejsze. Niebawem w twoim laptopie

Intel się nie poddaje i wydaje nowe procesory. Tym razem celuje w laptopy i chce je zdominować nowymi Core Ultra 3. generacji. Mają być świetne.

Albert Żurek
Intel Core Ultra
REKLAMA

Nowe procesory bazują na technologii Intel 18A. Producent skupił się na efektywności energetycznej, wydajności procesora oraz układu graficznego.

REKLAMA

Intel Core Ultra 3. generacji już tu są. Laptopy z Intelem stają się potężniejsze

To jednak nie tak, że Intel zajmuje się produkcją każdego elementu w nowych układach Core Ultra 3. generacji. Firma wykorzystuje swoje fabryki i technologię 18A do tworzenia płytki z rdzeniami CPU i NPU. 

Natomiast pozostałe kluczowe elementy czipów: moduły interfejsów oraz układy graficzne Intel Arc powstają już w fabrykach tajwańskiego TSMC. Firma jest znana z produkcji większości czipów na rynku: Apple, Qualcomm Snapdragon, GeForce RTX, AMD Ryzen, Radeon i wielu innych znanych układów. 

Nowe procesory Intel Core zapewniają maksymalnie 16 rdzeni oraz układ graficzny ARC B390 i 12 rdzeniami Xe. Zintegrowane karty Intel Arc już wcześniej trafiały do układów producenta - były dostępne we wszystkich potężniejszych modelach typu Core Ultra 9 285H, 7 265H, 7 255H oraz 5 235/225H. W modelach z dopiskiem U stosowano zwykły układ Intel Graphics.

Natomiast w tym roku firma stosuje Intel Arc głównie w procesorach z dopiskiem X. Oprócz Intel Core Ultra 7/9 zobaczymy też zupełnie nowe X7 lub X9 z potężniejszym 12-rdzeniowym GPU Xe3. W zwykłych Intel Core Ultra mamy do dyspozycji 4-rdzeniowe GPU.

Dzięki potężniejszemu układowi graficznemu nowe procesory Intela mają lepiej nadawać się do profesjonalnych zastosowań oraz gier. Według producenta jednostki mają radzić sobie lepiej niż konkurencyjne zintegrowane GPU w AMD Ryzen AI 300, a w najlepszych warunkach mają zbliżać się do dedykowanego GeForce RTX 4050 dla laptopów. Intel Core Ultra X9 388H w porównaniu z poprzednią generacją Intel Core Ultra 9 288V ma zapewniać aż 77 proc. wyższą wydajność w grach.

Jednocześnie czas pracy na baterii laptopów i innych urządzeń wyposażonych w nowe czipy ma stać na dobrym poziomie. Mówi się nawet o 27 godz. odtwarzania Netflixa w przeglądarce internetowej, co wygląda nieźle. Wszystkie procesory działają z PBP (podstawową mocą) na poziomie 25 W. 

Więcej o komputerach przeczytasz na Spider's Web:

Łącznie pojawi się 14 nowych procesorów

W serię Intel Core Ultra 3. generacji wchodzi aż 14 nowych procesorów. Wśród nich cztery będą najciekawsze, ponieważ zaoferują potężniejsze układy graficzne:

  • Intel Core Ultra X9 388H: 16 rdzeni i wątków CPU, zegar 5,1 GHz, 12 rdzeni GPU;
  • Intel Core Ultra X7 368H: 16 rdzeni i wątków CPU zegar 5.0 GHz  12 rdzeni GPU;
  • Intel Core Ultra X7 358H: 16 rdzeni i wątków CPU zegar 4,8 GHz, 12 rdzeni GPU;
  • Intel Core Ultra 5 338H: 12 rdzeni i wątków CPU zegar 4,7 GHz, 10 rdzeni GPU.
REKLAMA

We wszystkich układach znajdziemy też nowe układy NPU do przetwarzania sztucznej inteligencji. Czipy trafią do pierwszych laptopów już w styczniu. W całym 2026 r. ma pojawić się ponad 200 urządzeń wyposażonych w nowe Intel Core Ultra 3. generacji.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
07.01.2026 21:18
Tagi: IntelProcesory
Najnowsze
20:31
Samsung ulepsza laptopy. Ekrany nie będą pożerać baterii
Aktualizacja: 2026-01-07T20:31:20+01:00
20:07
Okulary od Facebooka to hit. Tak wielki, że dla Europy nie wystarczy
Aktualizacja: 2026-01-07T20:07:43+01:00
19:23
Karta graficzna - legenda powraca w nowej wersji. Kupisz drugi raz?
Aktualizacja: 2026-01-07T19:23:25+01:00
18:50
Laptopy będą działać długie dni bez ładowania. Nie godziny, a dni
Aktualizacja: 2026-01-07T18:50:10+01:00
18:26
Nowy głośnik Bluetooth z Ikei tani jak barszcz. Wygląda jak zabawka
Aktualizacja: 2026-01-07T18:26:57+01:00
17:37
Prestiż w laptopach. MacBook leci do kosza
Aktualizacja: 2026-01-07T17:37:23+01:00
17:02
iPhone 17e dosłownie za chwilę. Nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-01-07T17:02:40+01:00
16:36
Niezidentyfikowane drony krążyły nad tarczą za miliardy. Wojsko było bezradne
Aktualizacja: 2026-01-07T16:36:45+01:00
16:00
Polacy wolą tanie smartfony. Nie przekonasz mnie, że jest inaczej
Aktualizacja: 2026-01-07T16:00:53+01:00
15:45
Tak szybkiego RAM-u nie widziałeś. Serio
Aktualizacja: 2026-01-07T15:45:14+01:00
14:48
Polska pilnie potrzebuje kosmodromu. Są lokalizacje
Aktualizacja: 2026-01-07T14:48:52+01:00
13:43
LEGO totalnie mnie kupiło. Wystarczył jeden klocek
Aktualizacja: 2026-01-07T13:43:34+01:00
12:25
Pokazali nowego Abramsa. To nie czołg, to komputer na gąsienicach
Aktualizacja: 2026-01-07T12:25:25+01:00
12:06
Będą wycinać hektary drzew przy torach kolejowych. "Nie możemy ryzykować"
Aktualizacja: 2026-01-07T12:06:44+01:00
10:35
Mróz chwycił, ale nie dajmy się oszukać. Kiedyś to były zimy
Aktualizacja: 2026-01-07T10:35:44+01:00
9:46
Razer pokazał gadający słoik. Black Mirror, proszę państwa
Aktualizacja: 2026-01-07T09:46:30+01:00
9:26
Kometa 3I/Atlas prześwietlona. Wyniki nie dają złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-07T09:26:04+01:00
8:15
HP zamknęło komputer w klawiaturze. Już to kiedyś widzieliśmy
Aktualizacja: 2026-01-07T08:15:00+01:00
7:01
Historia człowieka do poprawki? Tajemniczy szkielet
Aktualizacja: 2026-01-07T07:01:00+01:00
6:45
Mikroplastik jest wszędzie. "Walczymy o życie przyszłych pokoleń"
Aktualizacja: 2026-01-07T06:45:00+01:00
6:30
Zrobi mi pan ksero? Tylko że to nie ksero. Ludzie, co z Wami?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:30:00+01:00
6:15
Co polska nauka może dać naszej armii? Uwaga - to nanoproszki
Aktualizacja: 2026-01-07T06:15:00+01:00
6:01
Dla ponad 40 mln ludzi ChatGPT to lekarz pierwszego kontaktu. Przerażające, czy nie?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:01:00+01:00
18:45
Waży tyle co nic i zawstydza MacBooka Air. Oto nowy ASUS Zenbook A16
Aktualizacja: 2026-01-06T18:45:00+01:00
18:30
GoPro ma własnego laptopa. Sprawdziłem i wiem, że nie lubi wody
Aktualizacja: 2026-01-06T18:30:00+01:00
17:53
InPost może mieć nowego właściciela. Tajemnicza propozycja przejęcia
Aktualizacja: 2026-01-06T17:53:27+01:00
17:01
Samsung pokazał ekran iPhone’a Fold. Tak - Samsung
Aktualizacja: 2026-01-06T17:01:48+01:00
16:30
Państwo pomoże rozwodnikom. Nadchodzi nowa e-usługa
Aktualizacja: 2026-01-06T16:30:00+01:00
16:20
Tajemniczy relikt odkryty przez teleskop Hubble'a. Coś takiego widzimy pierwszy raz
Aktualizacja: 2026-01-06T16:20:00+01:00
16:10
Pożegnanie z węglem to nowa nadzieja. Wyczekiwana utopia już tu jest 
Aktualizacja: 2026-01-06T16:10:00+01:00
16:00
Korzystanie z telefonu będzie gafą. Wracamy do lat 90.
Aktualizacja: 2026-01-06T16:00:00+01:00
13:45
Microsoft woli Chrome od własnego Edge'a. Nie dziwię się
Aktualizacja: 2026-01-06T13:45:00+01:00
13:21
W 2026 r. ludzkość wraca w kosmos na poważnie. Nowe misje zapierają dech w piersiach
Aktualizacja: 2026-01-06T13:21:00+01:00
13:01
Kim Dzong Un straszy nową zabawką. Japonia i USA w "gotowości technicznej"
Aktualizacja: 2026-01-06T13:01:00+01:00
11:11
Klocki Lego wchodzą w nową erę. To zmienia absolutnie wszystko
Aktualizacja: 2026-01-06T11:11:08+01:00
11:05
Hej graczu, mamy twoje obiekty westchnień na 2026. ASUS ROG odkrył karty
Aktualizacja: 2026-01-06T11:05:11+01:00
6:40
Wojsko zje nam budżet samym utrzymaniem. To się nie spina, ale wyjścia brak
Aktualizacja: 2026-01-06T06:40:00+01:00
6:20
Prąd po 700 zł za MWh. Minister wskazuje winnych
Aktualizacja: 2026-01-06T06:20:00+01:00
6:00
Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) nad Polską. Szykujcie się, bo nadlatuje kosmiczny hit
Aktualizacja: 2026-01-06T06:00:00+01:00
19:53
Anker ma słuchawki transformery. Zmieniają kształt w uszach
Aktualizacja: 2026-01-05T19:53:48+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA